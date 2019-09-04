Яркий пример острой шизофрении официального Киева

Киев решил – гулять, так гулять, когда меня бомбили – не важно, главное, что Польшу жалко.

Но Киев решил не скорбеть ни о Чехословакии (благо, её уж и нет снова), ни о самом себе. Помните бессмертные строки:

А поскольку совершенно очевидно, что II мировая война вытекает из I-ой, то можно вообще отмотать до австрийского ультиматума Сербии. Потому что именно начало I-ой мировой войны породило все последующие события. Но оно неудобно фальсификаторам истории, ибо начни «торжественно отмечать» – и выясниться, что в бойню мир ввергли не коммунисты и даже не германские нацисты, а буржуазные режимы, доигравшиеся с воинственным блефом в начале кровавого века…

Первого сентября Украина собралась отмечать 80 годовщину начала Второй мировой войны . И таки отметила. Доселе похмеляются… Поскольку в этой «странной стране» старательно продолжают линию по преданию забвению собственных героев Великой Отечественной войны и собственной истории, то «главным днём поминовения» решили сделать нападение Гитлера на Польшу. Подобного рода смещения открывают широкие перспективы: а почему именно на Польшу? Можно, например, сделать днём поминовения нападение на Чехословакию (правда, тогда в неприглядном виде предстанут Лондон и Париж). Можно ещё раньше отмотать: к поглощению Австрии.



Гитлеровцы в великой подлости напали на Польшу. Не так важно, что гитлеровцы, они нынче в Восточной Европе в чести, а важнее, что туда можно Сталина примазать. Сталин и СССР напал на Польшу, что, мол, и породило всю мировую трагедию, а Гитлер так, на подпевках, на разогреве крутился…

Таким образом тщательно вымывается из сознания украинцев причастность к Великой победе над фашизмом, предается совместное историческое прошлое, героизируется нацизм и бандеровщина. В союзники Киев задним числом берёт не Москву, а Варшаву. Ну, его дело…

Но парадокс в том, что в этот же день Украина собралась отмечать День рождения украинской националистки – члена ОУН Бессараб (Басараб).

Тут уж воистину, «или трусы наденьте, или крестик снимите»! Потому что нельзя же скорбеть о нападении на Польшу и в тот же день возвеличивать «героиню», на эту самую Польшу и напавшую! Причём раньше Сталина, раньше Гитлера, вообще первой!

Бесараб (Басараб) Ольга Михайловна, урождённая Левицкая, действительно родилась 1 сентября, но только 1889 года. Всю свою жизнь Ольга Михайловна посвятила борьбе с «клятыми москалями, жидами», но главным образом – с поляками и польским государством. Тем самым, которое Киев опла кивает в день юбилея своей «героини»!

Психически неуравновешенная униатка ещё во время учёбы в лицее включилась в украинское нацисткое движение за независимость. Москали тогда были далеко, а главными врагами укронацистов полагались польские паны-пилсудчики. Басараб стала организатором первого женского скаутского отряда «Пласт».

Она же – организатор 1-й женской четы (взвода) УСС во Львове. После так и не завершённого объединения ЗУНР с УНР в 1918—1923 работала в самозванном «украинском посольстве» в Вене.



Одновременно выполняла разведывательные задания в интересах УНР. С целью сбора военно-стратегической и политической информации посещала Данию, Германию, Норвегию, другие государства.

После ликвидации фикции «дипломатических» представительств УНР в 1923 переехала во Львов, где стала членом Главной управы филиала Союза Украинок во Львове, активно сотрудничала с Украинской войсковой организацией (подпольной военной организацией, позднее преобразованной в ОУН), стала связной руководителя УВО полковника Евгения Коновальца.

В феврале 1924 в ходе обыска дома, в котором проживала Басараб, ПОЛЯКАМИ были обнаружены собранные разведывательные сведения. Поскольку они очень вредили оплакиваемой ныне в Киеве «Ржечи Посполитой», польские власти арестовали Ольгу, и польская полиция и подвергла её пыткам во Львовской тюрьме.

Поляки рассчитывали выйти через О. Басараб на всю подпольную организацию. А через несколько дней, замученная поляками, она повесилась в своей камере.

Смерть О. Басараб вызвала в обществе широкий резонанс, многочисленные обращения в полицию и публикации в украинских и европейских газетах.



Для СССР этот случай был поводом в очередной раз кольнуть панскую Польшу, показав, какой плохой и фашистский режим в Варшаве. Главной целью Басараб была ликвидация польского государства, что, собственно, и осуществил Гитлер много позже её ужасной кончины.

Возникает закономерный вопрос: если Басараб молодец (торжественно её славят) – тогда Польша дрянь? Но о нападении на Польшу в Киеве скорбят, а память нападавших на ту же Польшу – чтут и возвеличивают. Очевидно, что Киев совсем запутался в своих фальсификациях истории, окончательно погряз в противоречиях той безумной картины мира, которую навязывает своим гражданам.

Панская Польша одновременно и великий европейский брат, и союзник номер один, и «злейший враг украинского народа» (прямая цитата из О.Басараб). И всё это отмечается на одних площадях, в один день! И память панской Польши, и память той, которая мечтала уничтожить панскую Польшу… Поистине, шизофрения…

А. Берберов



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