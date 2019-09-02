Негодяй и предатель Лившиц
00:14. 2 сентября 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Письмо сестры заместителя наркома путей сообщения Якова Лившица товарищу Сталину, по поводу того, что ее брат оказался изменником Родины.
Письмо Х.А. Лившиц на имя И.В. Сталина. 24 января 1937 г.
РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.275 Л.34-37
http://istmat.info/node/61750 – цинк
Означенный Яков Абрамович Лившиц (в годы гражданской войны работал в ЧК, а затем некоторое время тусовался с троцкистами, от которых позднее отмежевался), о котором идет речь в письме, расстрелян в 1937 году. При Горбачеве реабилитирован.
Славословия сестры в адрес товарища Сталина и предоставление списка сообщников Лившица ей если и помогли, то лишь отчасти. Хиня Абрамовна Лившиц с 1937 по 1945 год находилась в местах лишения свободы. А в 1949 году зашла на 2-й круг.
Жена Лившица отсидела с 1937 по 1945-й.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5248565.html