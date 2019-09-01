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Школа Щетинина впервые за 25 лет не откроет свои двери детям со всей России

13:53. 1 сентября 2019 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал:

Завтра, 1 сентября, впервые за 25 лет уникальная российская школа, система обучения в которой три раза признавалась ЮНЕСКО как самая лучшая в мире, не откроет своих дверей ученикам России. Судебные приставы опечатали «школу Щетинина», а детей отправили по домам, расположенным по всей России — устраиваться в другие школы.

Нет, школу не закрыли. Только приостановили деятельность на 90 суток для исправления выявленных нарушений требований законодательства по лицензированию образовательной деятельности. Проверяющие инстанции по какой-то причине выбрали не штраф, а именно вот такое наказание за не идеально оформленные бумажки и за отсутствие всех требуемых бумажек на здания, которые дети построили сами и подарили государству.

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков», в народе называемое «Школа Щетинина», не отказывается приводить всю свою документацию в полное соответствие требованиям законодательства. Они просто просили дать им возможность продолжать образовательную деятельность и устранять недочёты в рабочем режиме, ведь оформление зданий идёт законным путём — просто процесс это не быстрый ибо там заключения, экспертизы, проверки разными инстанциями.

«Основная причина противоречий — юридический статус нескольких учебно-жилых корпусов Лицея, на данный момент относящихся к категории жилых помещений.

По итогам проверки Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Лицею было выписано предписание на 39 нарушений. Срок устранения – 2 месяца. На сегодняшний день из 39 нарушений 30 устранено в течение двух месяцев. Реализация мероприятий по устранению оставшихся нарушений потребовала более длительного срока, так как они касаются имущественного комплекса.

На сегодняшний день ситуация следующая: Лицеем получено Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 07.08.2019 г. №Р-78, согласно которому Лицей должен приостановить деятельность сроком на 3 месяца и «обеспечить перевод обучающихся Лицея-интерната в другие образовательные организации с учетом согласия родителей (законных представителей) до 29 августа 2019 года». Вышеуказанное Распоряжение основывается на Постановлении Геленджикского городского суда Краснодарского края от 19.07.2019 г., которое не вступило в законную силу, так как нами обжаловано в установленном порядке.» — дали мне комментарий в школе.

Сейчас я знакомлюсь с документами и подробностями происходящего.

И знаете что получается?

Построили дети сами себе дома и учебные корпуса без всякого госфинансирования и подарили их государству, а теперь их выгнали из школы за то, что кто-то там передумал и внезапно решил, что недостатки документов на объекты недвижимости, используемые Лицеем, которые существовали на момент лицензирования 2 года назад (а лицензия была выдана с учётом того, что такие недостатки не влияют на учебный процесс, его качество и подлежат устранению в рабочем порядке по мере появления соответствующего финансирования) ТЕПЕРЬ необходимо устранить за 3 месяца срочно и в период приостановки деятельности Лицея с выдворением всех учеников.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!

Дети вчера разъезжались со слезами по домам в Краснодарский край, Ростовскую область, Чеченскую республику, Дагестан, Башкортостан, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и область, в Оренбург, Липецк, Карелию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Волгоград, Тюмень, Воронеж, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую области, в республику Крым.

Неужели вот так надо было завинчивать гайки?!

Эти дети вернутся. Школа вернётся к работе. Эта школа как феникс — она уже возрождалась после поджога. Она многое пережила — переживёт и это.

Для обычной школы 3 месяца — это просто одна четверть. А в этой школе за эти 3 месяца дети осваивают 10летние курсы минимум 3х школьных предметов. Да, они не хотят уезжать на каникулы! Они хотят учиться дальше! Но они готовы выполнять требования закона и оформлять всё так, как надо.

Неужели нельзя по-человечески с ними?!

Что мешает сесть со спецами всех инстанций и разработать дорожную карту — как всё оформить в кратчайшие сроки так, чтобы все власти были довольны?

Дорогое наше Министерство Образования, ну, неужели вот так закручивать гайки есть необходимость? Раньше вам лицензировать не помешали эти недочёты, теперь всё изменилось — понятно, бывает, требования законодательства могут меняться. Но ведь можно было обойтись ПО ЗАКОНУ штрафом уж тогда и дать возможность детям учиться РАЗ НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ к учебному процессу и его качеству!

Дети, держитесь! 
Всё будет хорошо.

Надеюсь дело приобретёт общественный резонанс и власти вместо закручивания гаек протянут руки детям и этой уникальной школе!

КОГДА МЫ УЖЕ БУДЕМ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ УНИКАЛЬНЫМИ ШКОЛАМИ, А НЕ БИТЬ ИХ ЗА НЕДОЧЁТЫ ПО БУМАЖКАМ?!

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: https://www.kramola.info/blogs/protivostoyanie/shkola-shchetinina-vpervye-za-25-let-ne-otkroet-svoi-dveri-detyam-so-vsey

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6002 980
    ХОХОЛ 1 сентября 2019 в 14:10

    А это что за секта очередная?
    Кто такой этот Щетинин и чем так дорог?
    Сколько выпускников стали чемпионами международных олимпиал,сколько космонавтами а сколько алкоголиками?
    ——-
    В учебную программу, помимо прочих особенностей, была включена пропаганда идей Агни-Йоги, а также просмотр сеансов Кашпировского и Чумака[6]
    —–
    Наверно этим школа так ценна?

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