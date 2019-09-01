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Минобороны на видео показало поражение объекта условного противника «Искандером»

10:05. 1 сентября 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Министерство обороны РФ на своем YouTube канале опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», которая поразила критически важный объект условного противника.

ФБА «Экономика сегодня»

Стрельбы проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Результаты стрельбы уточнялись в помощью беспилотника «Орлан-10». Учебная цель была успешно поражена.

Также в ходе занятий расчеты «Искандеров» выполнили нормативы по переводу оперативно-тактического комплекса в боевое положение и нанесению удара по переданным координатам, передает RT.

Ранее Минобороны опубликовало видео первого пуска крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.  

Никита Пищулин

Источник: http://voicesevas.ru/news/46909-minoborony-na-video-pokazalo-porazhenie-obekta-uslovnogo-protivnika-iskanderom.html

Метки: новости / россия

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