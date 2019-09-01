Минобороны на видео показало поражение объекта условного противника «Искандером»
Министерство обороны РФ на своем YouTube канале опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», которая поразила критически важный объект условного противника.
Стрельбы проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Результаты стрельбы уточнялись в помощью беспилотника «Орлан-10». Учебная цель была успешно поражена.
Также в ходе занятий расчеты «Искандеров» выполнили нормативы по переводу оперативно-тактического комплекса в боевое положение и нанесению удара по переданным координатам, передает RT.
Ранее Минобороны опубликовало видео первого пуска крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.
Источник: http://voicesevas.ru/news/46909-minoborony-na-video-pokazalo-porazhenie-obekta-uslovnogo-protivnika-iskanderom.html