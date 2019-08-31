Конкуренция США и Китая в околоземном пространстве
22:14. 31 августа 2019 Просмотров - 151 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
О перспективах конкуренции США и Китая в околоземном пространстве.
Американские военные рассматривают стратегическое значение космического пространства от Земли до Луны
От автора сайта.
20 августа 2019 года вице-президент США Майк Пенс на заседании Национального космического совета заявил, что официально к концу месяца начнет функционировать новое Космическое командование Соединенных Штатов (SPACECOM).
Космическое командование США будет объединенным военным командованием, отвечающим за оборонительные операции государства в космосе. Оно станет 11-м объединенным командованием Министерства обороны США, наряду со стратегическим командованием США, командованием специальных операций США и т.п.
Среди прорабатываемых перспективных направлений и целей рассматривается «освоение» космического пространства от Земли до Луны и создание баз на самой Луне. Вполне понятно, что задействованы не только Spacecom, но и NASA. Так, в мае 2019 года администрация Трампа попросила Конгресс США увеличить расходы НАСА в следующем году, чтобы обеспечить достижение цели возвращения американцев на поверхность Луны к 2024 году (NASA попросила на эти цели 7 млрд. доллларов). Существуют также проекты Лунной орбитальной платформы Gateway, лунная программа Artemis. Уже заключены контракты с компанией Maxar Technologies Inc. из Вестминстера, штат Колорадо, на разработку силовых и двигательных систем, необходимых для высадки космонавтов к 2024 году (375 млн. дол.), а также с Компания Astrobotic Technology Inc. из Питтсбурга на перевозку полезных грузов в большой лунный кратер Lacus Mortis (79,5 млн. дол.). Компания Intuitive Machines из Хьюстона получили 77 млн. дол. за перевозку полезных грузов в океан Procellarum на обратной стороне Луны.
Все тот же Пенс заявляет : «Если NASA сейчас не будет в состоянии отправить американских астронавтов на Луну в течении пяти лет, мы будем вынуждены поменять организацию, но не цель».
А вот и Трамп подоспел. Объявив 29 августа 2019 года об официальном начале деятельности Космического командования США, он добавил: «Это большое дело», – сказал Трамп в своей речи в Белом доме в четверг (29 августа), чтобы обнародовать новое космическое командование (также называемое SPACECOM). «Как новейшее военное командование, SPACECOM будет защищать жизненно важные интересы Америки в космосе – следующую область военных действий. И я думаю, что это очевидно для всех. Это все о космосе».
И далее Трамп выразил обеспокоенность тем, что противники США: «вооружают орбиты Земли новой технологией, нацеленной на американские спутники». Он добавил, что стране необходимо использовать свою «свободу действий в космосе» для поиска и уничтожения ракет, направляющихся в Соединенные Штаты И вот, первая информация о некоторых возможных задачах нового военного органа…
В рамках темы «Новые звездные войны» предлагается работа Леонарда Дэвида.
Леонард Дэвид является автором недавно вышедшей книги «Лунная лихорадка: новая космическая гонка», опубликованной National Geographic в мае 2019 года. Дэвид пишет о космической отрасли более пяти десятилетий, в том числе и для Space.com.
Александр Королёв
Вице-президент Майк Пенс выступает на шестом съезде Национального космического совета в Национальном музее авиации и космонавтики 20 августа 2019 года.
На этой неделе официально дебютирует новое космическое командование США и это подчеркивает то, что космос является жизненно важной военной областью, имеющей решающее значение для безопасности и экономического благополучия Америки.
Формирование командования соответствует постоянному направлению Белого дома на создание Космических сил в качестве отдельной военной ветви.
Также растет военный интерес и к космическому пространству между Землей и Луной. Это область, простирающаяся за пределы Земли и до орбиты Луны. Действительно, защита торговых путей и линий связи является традиционной военной обязанностью, что будет по-прежнему актуально, поскольку пространство в пределах орбиты Луны приобретает преимущественное значение.
Потенциальная схема использования лунного водяного льда и астероидных ресурсов
Поэтапные подходы
На июньском круглом столе по космическим ресурсам, проходившем в Colorado School of Mines в Голдене, была подробно рассмотрена военная полезность поэтапных подходов к поиску лунного водного льда и энергетических ресурсов на астероидах и других применений.
Джейсон Аспиотис и Эйден О'Лири из Booz Allen Hamilton в Шарлотте (Северная Каролина), представили стимулирующий документ: «Система водоснабжения в космосе, для обеспечения вооруженных сил США: предварительная оценка будущего потенциала военного снабжения США и потребности в космических топливах на водной основе».
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Перспективное, разрабатываемое ракетное топливо на основе смеси льда и нано порошка алюминия (ALICE), продуктом реакции которого является водород, теоретически может изготавливаться на других планетах и Луне.
«Это предварительное исследование, целью которого является оценка потенциальной полезности космических ресурсов, в частности воды, в контексте военных и разведывательных ресурсов США», — сказал Аспиотис (Space.com).
«Это предоставляет широкие возможности с точки зрения более маневренных активов. Я думаю, что высшее руководство определенно обращает внимание и начинает понимать то, что это действительно на самом деле значит для их собственных стратегических планов в будущем», — продолжил Аспиотис.
Для военных очень важно иметь различные цепочки снабжения, добавил О'Лири, чтобы резервные каналы моглипродолжать поставки в случае обрыва любой из отдельной цепочки. «Я считаю, что это имеет огромное значение для них», — сказал он.
Новый фокус интереса
Интерес американских вооруженных сил к долунному пространству важен, считает Джоан Джонсон-Фриз, профессор кафедры по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа в Ньюпорте, штат Род-Айленд.
По мнению Джонсона-Фриза, долунное пространство, по-видимому, является «новым направлением» для Министерства обороны.
«Похоже, что отчасти это вызвано новым, открытым стремлением США к оружию в космосе… которое необходимо, потому что практически все, что Китай делает в космосе, считается угрозой — плюс бюрократическая политика», — сказала она Space.com.
Джонсон-Фриз сказал, что всем бюрократиям нужна цель. «Очевидно, что часть «нужд» заключается в защите интересов США в экономическом / коммерческом пространстве. Было бы интересно узнать, запрашивалась ли эта защита коммерческими странами или просто ее ожидали», — сказала она.
Китайская лунная миссия Chang'e-4 использует на гало-орбите L2 Земля-Луна свой спутник-ретранслятор Magpie Bridge.
Стратегически жизненно важно
Долунное пространство имеет стратегическое значение, потому что эксплуатация космических ресурсов может и будет изменять баланс сил на Земле.
Это мнение Питера Гарретсона, независимого консультанта по стратегии, который специализируется на космосе и обороне. Отставной офицер ВВС, ранее он был директором Исследовательской группы космических перспектив Воздушного университета (Air University), американского исследовательского космического центра.
«То, что заставляет вооруженные силы США обратить внимание на долунный космос, не является каким-то существующим тактическим преимуществом», — сказал Гарретсон. «Существует опасение, что шаги Китая в этом пространстве обеспечат ему позиционное и материально-техническое преимущество, благодаря которому он может … сдерживать интересы США».
Знание о территории
По словам Гарретсона, вооруженным силам необходимо сформулировать требования, которые включают в себя «знания о долунной области», дозаправку в космосе и способность использовать топлива, полученные на Луне.
«Долунное пространство предлагает обширную область для маневров, которую трудно исследовать и откуда затем могут возникнуть неожиданности, аналогичные подводным морским войнам в глубинах моря. Китайская Народная Республика демонстрирует свою Военно-космическую программу в долунном пространстве. Мы позади, и мы должны наверстать упущенное», сказал Гарретсон. «Долунное пространство — это высокий уровень, и США уже значительно отстают от Китая по своим позициям и планированию».
Лунная индустриализация
Гарретсон сказал, что китайская дальняя лунная миссия Чанъэ-4 (Chang'e-4) и национальный спутник-ретранслятор на гало-орбите L2 Земля-Луна являются частью хорошо продуманного и более широкого плана.
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«Чанъэ́-4» — китайская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. 3 января 2019 впервые в истории совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны. «Чанъэ-4» представялет собой стационарную лунную станцию, несущую на борту луноход Юйту-2. «Чанъэ-4» является частью Лунной программы Китая, продолжением и дублёром миссии «Чанъэ-3», в ходе которой в конце 2013 года на Луну был успешно доставлен луноход «Юйту».
«Они уже создали первый узел в более широкой коммуникационной архитектуре и, возможно, также систему разведки в космической области долунного пространства», — сказал Гарретсон. «Далее следуют возврат образцов, полярные прилунения и 3D-печать «Лунного дворца» с промышленной миссией экономного использования лунных ресурсов».
По словам Гарретсона, Китай абсолютно уверен в своих стратегических намерениях в долунном пространстве.
«Они намерены построить инфраструктуру для индустриализации Луны и использовать ее ресурсы и идеальное местоположение для строительства большого количества спутников на солнечной энергии для собственного энергоснабжения и для обеспечения энергией на сумму 21 триллион долларов США.
Гарретсон сказал, что индустриально-логистическая система такого масштаба определенно сделает Китай доминирующей державой.
«Без аналогичного плана индустриализации Луны США проиграют игру. Мы проиграем без боя … столкнувшись с джаггернаутом, обладающим промышленным, материально-техническим и маневровым преимуществом, с которым мы не можем сравниться», — заключил Гарретсон.
http://rvsn.ruzhany.info/0_2019/analytics_2019_08_29.html – цинк
В целом, материал построен по классической схеме оборонных лобистов. Китай (Россия) превозмогает, мы отстаем, дайте денег, желательно, много.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5246214.html
Особенно умиляют цены на доставку грузов на Луне. Десятки миллионов долларов. И общая стоимость проекта, в многие миллиарды.
А насколько эффективно добывать водород из водяного льда, используя нано-алюминий? Здесь интересно и то, зачем нужен водород после такой реакции? Кажется всё это писано для при-ду-рков. Есть и американская фантастика на тему лунных военных баз. И, если так прикинуть, то действительно может быть выгодно доставлять ядерные заряды для применения на Земле скажем с обратной стороны Луны. Но выгода эта очевидна только в том случае, если такие базы на Луне уже созданы кем-то до нас. Самим их там создавать с указанной целью явно выгоды нет.
Да и с точки зрения устройства современного мира, куда как полезней было бы заранее завезти в США ядерные фугасы, или же вот ядерная торпеда-робот на глубине выглядит куда как привлекательнее, чем Луна.
Не зря же в начале 70-х лунная гонка остановилась, стало понятно что ловить что-либо на Луне пока что очень и очень рано. И теперь тоже рано.
А Китай уверенно смотрит в будущее. Потому что политика коммунистов всегда направлена в светлое будущее от тёмного настоящего. Суть коммунизма – ничем не ограниченная мечта, коммунисты живут мечтой о будущем, капиталисты – проедают настоящее и прошлое. А когда все устремления направлены в будущее, и в лучшее будущее, то каждый день становится лучше чем предыдущий. В этом и сила коммунизма. Можно видеть какие угодно недостатки любой системы сегодня, но цель у коммуниста не сегодня, а завтра, и силы человека направляются в будущее. Капитализм же пришёл в СССР и сразу же уничтожил всё что было наработано на будущее. И СССР потерял сразу же основное своё богатство: стабильность в настоящем. Недостатком СССР было то, что ради будущего мы положили в гроб множество людей, которые жили для светлого завтра, и на смену пришли люди, которые сказали: “Да нахрена нам ваше завтра, мы сейчас съедим всё сегодня и будем сыты, а что будет завтра это проблемы людей, которые будут жить завтра”, – в том плане, что всё равно же все умрут, так зачем стараться для будущего? И в этом и есть идеология капитализма, после нас хоть потоп. И также это означает, что “нам нас-ть на то что делали наши предки, делали для нас и нашего будущего, мы сами сейчас возьмём себе всё что можно и съедим, мы – здесь и сейчас!!!”, – этим оружием и победили коммунизм.
Низкий человек живёт сегодняшним днём, как всякий зверь, хотя и зверь делает запасы на зиму, в чтобы жить высоким “завтра”, тут нужен иной уровень, и это уже уровень элиты общества. Элита знает, что завтра она лично умрёт, но завтра будут жить дети и внуки, и когда так же думает и простой человек, то и жизнь его приобретает черты элитарности, то что при СССР называлось “причастность к идеалам” коммунизма: каждый делал своё дело, имея ввиду результат для всего общества, и в частности своих потомков, которых он может быть и не увидит вообще. Получался альтруизм и вера в добро, без всяких Библий и священников, что и приносило весомые плоды. Зажравшийся же позднее человек был склонен уже к восприятию идей “потребления здесь и сейчас”, они перестали уже казаться ему неприемлемыми и вредными, они уже не осуждались, но поощрялись обществом, как бандой сговорившейся.
В принципе, я вижу здесь систему, которая самоподдерживает существование человечества, если не в меру мечтать, то придут реалисты и уничтожат мечтателей, а если не в меру жрать, то придут свиньи и сметут и тех и других. Всё же хорошо в меру.
Кстати, я обратил внимание, что виртуальная реальность есть как раз среда обитания мечтателей. Но сами компьютеры как раз заточены для обеспечения реальных потребностей реалистов, но оккупировали их почему-то больше мечтатели, что очень понравилось реалистам, и они стали вовсю направлять мозги мечтателей.
И если при СССР продуктом мечтателей были космические полёты и авиарейсы, которыми пользовались все как теперь автобусом, то теперь человека можно засадить за компьютер, и он забудет и про работу, и про учёбу, и про саму жизнь, уйдя в виртуальную реальность, а авиарейсы теперь бороздят больше просторы Европы, и очень мало их над бывшим СССР. Интересно, это и было так задумано или как?