США – Китай: холодная война двух сверхдержав неизбежна?

Концептуал СМИ Борьба за влияние США и Китая в развивающихся странах обостряется

Более ста лет назад В. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.), раскрывая причины Первой мировой войны, углубил традиционное определение империализма. Он обратил внимание на то, что империалистические устремления крупных государств (США, Великобритании, Германии, Франции и др.) на рубеже XIX-XX вв. резко обострились. Началось перерастание капитализма свободной конкуренции в монополистический капитализм. Крупнейшим монополиям стало нестерпимо тесно в рамках национальных рынков. Усиливалась борьба за мировые товарные рынки, источники сырья, сферы приложения капитала. Территориальный раздел мира к началу ХХ века был завершён, начиналась борьба за его передел, возможный только военными средствами. Так началась Первая мировая война.

Сегодня мы видим некоторое сходство с тем временем. В начале ХХ века велась жёсткая конкурентная борьба между монополиями США и других стран Запада, сегодня мы видим не менее жёсткую конкуренцию между США и Китаем. В начале ХХ века Китай был страной, за обладание которой боролись британский, американский, японский империализмы. Сегодня Китай сам стал крупной империалистической державой. Хотя китайское партийно-государственное руководство заявляет, что в стране строится «социализм с китайской спецификой», во многом это выглядит идеологическим прикрытием. В стране сложился капитализм с китайской спецификой, которому давно тесно в национальных границах Китая.

Сегодня мы чувствуем, что выяснение отношений между США и Китаем торговой войной могут не ограничиться. Китай подошёл к такой точке развития, когда в его внешнеэкономической экспансии на первое место вышел вывоз капитала (по Ленину – третий экономический признак империализма). В последнее время вывоз китайского капитала устойчиво превышает импорт. Правда, значительную часть вывоза Китай вынужден квалифицировать как «нежелательный» отток капитала, но китайским руководством предпринимаются большие усилия к тому, чтобы стихийный отток капитала превратить в организованный экспорт капитала, способствующий укреплению международных позиций страны.

Организовать вывоз капитала из Китая должен проект «Один пояс – один путь», призванный сделать Китай сверхдержавой, контролирующей с помощью экономических методов большую часть стран мира. Суть проекта в том, чтобы создать мощную транспортную и логистическую инфраструктуру, пронизывающую планету. Такая инфраструктура должна стать каналом продвижения китайских товаров, идей и культуры и объединять все страны, примыкающие к транспортным маршрутам. Китайские СМИ оценивают возможные инвестиции в рамках этого проекта от 4 до 8 трлн долл., и, если верить СМИ, своё согласие на участие в проекте дали около шести десятков стран. Инициаторы проекта рассчитывают, что «Пояс и путь» охватит страны с населением, составляющим 60% населения планеты. К настоящему времени, согласно китайским источникам, вложения Поднебесной в проект превысили 300 млрд долл.

Вашингтон с напряжением следит за инвестиционно-финансовой экспансией Пекина. Многие американские чиновники, озабоченные положением дел, ссылаются на исследование лаборатории AidData в Колледже Вильгельма и Марии в США, проведенное совместно со специалистами американского Гарварда и Гейдельбергского университета в Германии. Исследователи собрали и обработали данные по 4300 проектам, получившим китайское финансирование в 140 странах мира. Временные рамки исследования – 2000-2014 гг. (пятнадцать лет). Общий объём финансовых средств, предоставленных Китаем для реализации проектов за указанный период, составил 350 млрд долл. Масштабы финансирования эти годы неуклонно росли. Если в 2000 г. объём финансирования был равен 2,6 млрд долл., то в 2014 г. – 37,3 млрд долл. Максимальное значение было достигнуто в 2009 г. – 69,6 млрд долл. Объём финансовых средств, вывезенных за рубеж Соединёнными Штатами за тот же период времени, составил 394,6 млрд долл. Несколько больше, чем Китай, зато объём финансовых средств США не увеличивался так резко, как у Китая. В 2011-2014 гг. Китай уже стабильно опережал США по объёмам внешнего финансирования.

Эта статистика не на шутку тревожит Вашингтон. Забавно, но американские официальные лица используют в противостоянии Пекину ту риторику, которую в своё время использовали руководители СССР для разоблачения американского империализма. Вашингтон обвиняет Пекин в проведении «дипломатии долговой ловушки». Действительно, ряд развивающихся стран оказались в серьёзной долговой зависимости от Китая. По долгам перед китайскими кредиторами существует риск дефолта. Пока до этого дело не доходит, Китай соглашается конвертировать непосильные долги в различные активы страны-должника – землю, природные ресурсы, шахты и рудники, порты и другие объекты инфраструктуры. Обременённое долгами по китайским кредитам и займам правительство Шри-Ланки, например, было вынуждено сдать в аренду на 99 лет порт Хамбантота. Пекину принадлежит 70 процентов долга Кении. Ещё большую задолженность перед Пекином имеет небольшое африканское государство Джибути, занимающее стратегически важную позицию на Африканском Роге.

На весенней сессии МВФ и Всемирного банка глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Китай «непрозрачным кредитором», который не согласует свои операции с МВФ и дестабилизирует международный рынок заимствований. Мнучин отметил, что такая практика создаёт проблемы при реструктуризации задолженности стран-должников. За этими рассуждениями скрывается плохо маскируемое раздражение американского чиновника по поводу того, что на мировом рынке заимствований Китай нарушает привычный стиль работы Вашингтона, долгое время управлявшего этим рынком через подконтрольный американцам Международный валютный фонд.

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая 4 октября в Гудзоновском институте, много говорил о тех угрозах, которые исходят от Китая. Некоторые эксперты назвали выступление Пенса аналогом Фултонской речи Уинстона Черчилля, то есть прологом к холодной войне между двумя мировыми лидерами XXI века – США и Китаем. По словам вице-президента США, китайский проект «Один пояс – один путь» является китайским геоэкономическим оружием, уводящим другие страны в «долговые капканы».

Китай, однако, продолжает свою линию. Об этом говорит и грандиозный форум по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC), состоявшийся в Пекине в прошлом месяце. В форуме приняли участие главы государств и правительств 51 африканской страны, это в два раза больше числа глав государств Африки, участвовавших в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Всё объяснимо: Китай – главный донор Африканского континента, многие лидеры стран Африки рассчитывают на новые финансовые вливания Китая.

По данным Университета Джона Хопкинса, китайское руководство уже предоставило африканским правительствам более 143 миллиардов долларов в виде займов. Во время FOCAC председатель КНР Си Цзиньпин предложил Африке финансовую поддержку ещё в размере 60 миллиардов долларов, удвоив обязательства, взятые ранее. На этом фоне США и контролируемые ими международные финансовые институты (МВФ, Всемирный банк) отошли для африканских стран на второй, даже третий план. Такая же картина наблюдается в Азии.

Конечно, у Пекина не всё гладко. Например, минувшим летом Малайзия аннулировала инфраструктурные проекты на сумму 23 миллиарда долларов из-за их непомерной стоимости. Становится сложнее расширять круг стран, готовых участвовать в проекте «Пояс и путь». В Вашингтоне пришли к пониманию того, что антикитайской пропаганды (обвинений Китая в империализме, запугивания китайской «долговой петлёй») и усилий по дипломатической линии недостаточно, Соединённым Штатам требуется как минимум ликвидировать отставание от Китая в финансировании развивающихся стран.

Напомню, что в 1971 году в США было создано агентство, под названием Корпорации частных зарубежных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation, OPIC), призванное содействовать экспорту американского частного капитала в развивающиеся страны. Корпорация находится в ведении Агентства международного развития США (U.S. Agency for International Development, USAID). Если на первых порах OPIC действительно была эффективным инструментом продвижения частного американского капитала в страны третьего мира, то сегодня помощь на цели развития, выделяемая Вашингтоном, выглядит намного более скромной, чем помощь ЕС и Китая.



В прошлом году в Конгрессе США началась разработка законопроекта «Повышение эффективности инвестиций, способствующих развитию» (Better Utilization of Investments Leading to Development, BUILD) с целью создания вместо OPIC нового агентства с более широкими полномочиями. Называться агентство будет Корпорация США для финансирования международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, IDFC). Финансовые ресурсы нового агентства удваиваются по сравнению с OPIC. Примечательно, что помощь (льготные кредиты) предлагается предоставлять не только в долларах, но и в местных валютах, чтобы получатели могли избегать рисков колебаний курсов валют. IDFC станет катализатором экспорта американского капитала в развивающиеся страны. Условно говоря, 1 доллар по линии IDFC должен тянуть за собой 10 долларов частного капитала. Акцент будет сделан на проектах экономической инфраструктуры.

3 октября Конгресс США проголосовал за закон BUILD, и Дональд Трамп закон подписал. Интересно, что во время своей предвыборной кампании Трамп обещал урезать бюджетные расходы на международную помощь, но Пекин вынудил его эти обещания скорректировать. Борьба за влияние США и Китая в развивающихся странах обостряется.

