Конкуренция с не белой расой
22:48. 15 мая 2019 Просмотров - 488 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Редакционный материал Медиакорпорации Китая.
Недавно директор по политическому планированию Государственного департамента США – госпожа Кирон Скиннер (Kiron Skinner) высказала странное утверждение. Она сказала, что конфликт между Китаем и США – это борьба между совершенно разными цивилизациями и идеологиями. Это высказывание наделало много шума в США, активно муссировалось в международном сообществе. Некоторые опытные и сведущие люди полагают, что странное высказывание госпожи Кирон Скиннер – это стремление нажить политический капитал за счет демагогии, а по сути это неуважение к цивилизационным ценностям. Это высказывание ввергло политиков и ученых в некое недоумение, но и вызвало насмешки международного сообщества в адрес Госдепартамента США.
Кирон Скиннер заявила, что конкуренция между Китаем и США представляет собой "острое столкновение цивилизаций". Её обоснование – теория знаменитого футуролога Гарвардского университета Сэмюэля Хантингтона "Столкновение цивилизаций". После окончания "холодной войны", в 1993 году, в журнале Foreign Affairs была опубликована статья Хантингтона "Столкновение цивилизаций", в которой он выдвинул свою теорию, ставшую в то время сенсационной. А в 1996 году была издана монография "Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка". Это знаменует собой формирование этой теоретической системы.
Теория Сэмюэла Хантингтона вызвала шумиху в научном сообществе, потому что в ней прозвучало словосочетание "культурная гегемония". В связи с этим, теория подверглась острой критике. Однако в теории "столкновения цивилизаций" Хантингтона он попытался объяснить факты конфликтов между цивилизациями, а также призвал Запад не пытаться насаждать прозападные ценности на почве иных цивилизаций. Он высказывался за диалог, взаимопонимание и сотрудничество между цивилизациями, создание мирового порядка на основе мультицивилизации, а не моноцивилизации. Госпожа Кирон Скиннер либо по своему невежеству, либо намеренно исказила теорию футуролога.
Кроме того, Кирон Скиннер слабо понимает американскую политику и китайско-американских отношения. По ее словам, цивилизационная и идеологическая борьба между Китаем и США обладает беспрецедентным характером. Так ли этот? После "11 сентября" США начали войны на Ближнем Востоке, одновременно разработав и реализовав дискриминационную политику в отношении мусульман, но США никогда не выдвигали тезиса о цивилизационном конфликте, потому что для апологета общечеловеческих ценностей, коим является Америка, теория Самюэля Хантингтона означает политическую неопределённость. Американское правительство четко понимает, что допустимо, а что нет, это касается и поступков, и высказываний, так как именно это обеспечивает главенствующее место США в структуре глобальной цивилизации.
"Мы впервые столкнулись с конкурентами, представителями небелой расы", – заявила Кирон Скиннер. Это заявление потрясло политическую элиту в США. Фактически, это означает, что долгая конфронтация между США и СССР была конфликтом между представителями белой расы, а конфликт между США и Китаем – это борьба между людьми белой и небелой расы. Но ведь расовая дискриминация – это "минное поле" американской политики. Это заявление привело американских политиков в состояние растерянности и паники. В связи с этим, политические деятели и представители научных кругов США сразу же выразили свой протест. Они выразили презрение ее дискриминационным выводам.
Цивилизация – не обладает универсальным характером, только многоголосье цивилизаций сделает мир общечеловеческим хором. Любая жизнеспособная цивилизация – исторически накопленная мудрость, 2 тысяч лет назад свою мудрость миру рассказывали китайские философы Лао-цзы, Конфуций и Мэн-цзы, и их "коллеги" из Древней Греции – Сократ, Платон и Аристотель. На протяжении многих тысяч лет сосуществуют и взаимодействуют восточная и западная цивилизации, это происходит только на основе взаимного уважения, взаимного заимствования и толерантности, что обеспечило их преемственность и непрерывных характер.
На самом деле между разными цивилизациями не может быть никаких конфликтов, но если кто-либо намерен искусственно возбудить межцивилизационный конфликт, его действия будут порицать всеми, кто ратует за мир и преемственность цивилизационных ценностей.
https://ria.ru/20190514/1553480380.html – цинк
Пока в кино снимают жалостливые фильмы с покаяними за расизм прошлого и вымышленные Ваканды, Госдеп на голубом глазу использую расовую риторику в публичной политике.
Ну а китайцы явно куда как лучше изучили Хантингтона, нежели иные адепты американского "расового" гегемонизма.
В иные годы, эти странные хамские проявления гегемонистской риторики, вполне сходили США с рук, так как с ними просто боялись связываться. Ныне же, даже собственные вассалы ропщут от подобных невежественных попыток навязать преклонение перед американской миссией.
Китайцы со своей риторикой о межцивилизационном диалоге и сотрудничестве конечно выглядят куда как более привлекательно – уж они то про расовую конкуренцию точно вещать не будут. Тут залогом служит как текущий строй, так и печальная история XIX века, когда китайцы оказались в собственной стране на положении унтерменьшей перед белыми "цивилизаторами".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4992357.html
Во! кажется, началось! второй заброс в окно Овертона (первым было высказывание чёрного еврея Обамы об исключительности США и возможном ударе по, естественно, землянам, из космоса). То есть жыды (и этот Кайрон Скиннер вполне себе понимает, что к чему и знает, что говорит), переполошились, что теряют контроль над ситуацией и решили её обострить, прямо заявив о своей обособленности от землян и шо у них типа есть крыша выше некуда…
Вот как чётко проявилась мудрость русского народа! смотрю на эту рожу и сразу возникает ассоциация обезьяны с гранатой! Это уже предел цинизма и дурости, когда черножопая пытается с начала она заявляет “Мы были бы счастливы, если бы в Украине не присутствовали русские”–эта смесь бабуина и шимпанзе, была бы счастлива если бы народ лишили собственной родины? Теперь она пошла ещё дальше, она китайцев объявила, как выходит из контекста её слов. неполноценными, да не всех нигеров ККК по убивала! После вот таких высказываний это животное, для меня всегда будет нигером.
Вообще их женщины-политики весьма своеобразны в высказываниях на темы отличные от сугубо женских. В сравнении с М.Захаровой небо и земля. Детсадовское мышление. Вернее голливудское – на своих фильмах воспитываются…;))
По сути она правильно сказала. Хотя было бы точнее опасный соперник с юга. Цивилизации не понимали и не понимают что опасность и война с юга. Юг подпирает, там ресурс земли иссяк быстрее. Расчётливый завоеватель собирает южан, они поддавливают другие нарды и ком войны пошёл. Тут другой расклад сложился юг консолидируется и реально даст северянам люлей. И нам реально влетит и пиндосам, если японцев вовремя не активируют. Люди солнца знают какие шарики с иголками подбросить панде, чтоб не бегать за ней по лесу с копьём.