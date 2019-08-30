За кого голосовать и за кого не голосовать на выборах
Уважаемые единомышленники!
На муниципальных выборах в Петербурге нам всем предстоит сделать сложный выбор. На этот раз кандидатов не просто много больше, чем четыре года назад. Кандидаты нынче мимикрируют лучше некоторых насекомых. Стараются слиться с окружающей средой. А она нынче против единороссов, продавивших пенсионную реформу. Вот и идет часть кандидатов от этой партии самовыдвиженцами, скромно умалчивая о своей связи с ЕДром.
Поэтому, придя на избирательный участок на муниципальных выборах 2019, каждому избирателю придется сделать одно важное дело.
- Внимательно изучить весь список кандидатов.
- Отбросить партийных кандидатов.
- Далее из самовыдвиженцев выбрать достойных людей.
Все кандидаты от общественного движения «Патриоты Великого Отечества» идут на этих выборах самовыдвиженцами. Поэтому именно там и надо искать наших коллег.
Но они будут находиться в окружении многих , с виду таких же, самовыдвиженцев.
Не поленитесь немного порыскать в интернете, почти сразу можно найти много интересного практически про любого интересующего вас кандидата.
Полный список наших кандидатов можно прочитать здесь:
https://pvo.center/elections-2019/
В качестве примера – наши коллеги по Васильевскому острову.
|Орлов Александр Сергеевич
|МО Гавань, избирательный округ 17
|Правозащитник
|Сидоров Борис Николаевич
|МО Васильевский, избирательный округ 15
|Офицер
|Рыбин Вадим Викторович
|МО Гавань, избирательный округ 18
|Офицер
|Федотов Сергей Владимирович
|МО Остров Декабристов, избирательный округ 22
|Предприниматель
|Червоткин Иван Юрьевич
|МО Гавань, избирательный округ 17
|Экономист
|Ахматов Олег Владиславович
|МО Остров Декабристов, избирательный округ 21
|Инженер
|Зорин Владимир Владимирович
|МО Гавань, избирательный округ 18
|Врач
|Миронов Артем Алексеевич
|МО Остров Декабристов, избирательный округ 21
|Предприниматель
|Авдеенков Александр Владимирович
|МО Морской, избирательный округ 19
|Предприниматель
|Арабов Александр Иванович
|МО Гавань, избирательный округ 17
|Инженер
|Вологжанин Вячеслав Сергеевич
|МО Васильевский, избирательный округ 15
|Спортсмен
P.S. Просматривая списки кандидатов от других политических сил на Васильевском острове, в глаза бросилась знакомая фамилия.
Андрей Николаевич Озеров – Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Для тех, кто забыл, напомню:
- Этот «товарищ» сейчас депутат в этом же муниципалитете, будучи избранным от Партии Великое Отечество в 2014 году.
- Во время попытки перехвата управления ПВО, два года назад, в сентябре 2017 года , входил в ту самую пресловутую «питерскую группу», что пыталась угрозами и шантажом подмять под себя руководство ПВО.
- Был исключен из партии с формулировкой «нарушение решений руководящих органов», после чего вместе с остальными исключенными участниками антипартийной группы пытался восстановить свое членство в партии. Суд был проигран, в восстановлении отказано, решения руководства партии признаны правомочными и законными.
- Вместе с остальными участниками «антипартийной группы» А.Н.Озеров подал иск к Н.В.Старикову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Исковые требования Озерова и всех остальных «заговорщиков» были признаны судом необоснованными по всем многочисленным заявленным требованиям.
- Требуя восстановить себя в Партии Великое Отечество, наряду все с теми же персонами, А.Н. Озеров ОДНОВРЕМЕННО участвовал в попытке создания другой партии (РПСС), на учредительном съезде (январь 2018 г.) не просто стал членом партии РПСС, но был объявлен ее лидером.
- Поскольку вся затея с РПСС провалилась очень быстро и имела своей целью только раскол ПВО (и более ничего!), то уже через пять месяцев, в июне того же 2018 г., Андрей Николаевич Озеров уже пытается баллотироваться в региональный парламент Башкирии от уже третьей партии! Как следует из документов — будучи уже её членом. Попытка вновь заканчивается фиаско.
- И вот 2019 год. А.Н.Озеров – победитель праймериз «Единой России», кандидат в муниципальные депутаты на Васильевском острове.
Четыре партии, четыре партийные принадлежности за три года.
И в конце этого «пути» — Едро.
Думаю, что после этого вопрос о том, кто, зачем и с какими целями пытался захватить ПВО, можно считать закрытым.
Все, как говорится, ясно.
И вишенка на торте.
Еще до попытки захвата Партии Великое Отечество, на сайте ПВО была размещена статья «Узурпация власти». Подписана она была – А. Н. Озеров. Так вот основным смыслом этой статьи было обвинение «Единой России» ни более, ни менее, в узурпации власти в стране и предложение «покупать» должности для членов ПВО при помощи «коррупционных схем». Этот материал был настолько компрометирующим и так возмутил рядовых членов партии, что было принято решение его немедленно удалить.
И вот теперь А.Н. Озеров – кандидат от «Единой России»…
Занавес.
Вопрос о том, зачем Едру такие «кандидаты» и «однопартийцы» адресуем руководству этой партии.
Мы же хотим попросить каждого избирателя Петербурга придти на избирательные участки и проголосовать за наших коллег, кандидатов от движения «Патриоты Великого Отечества» и предвыборной платформы «ГОЛ».
Мы уверены, что петербуржцы сами смогут решить, кто достоин представлять их в муниципалитетах нашего города, а кому там совершенно не место!
Источник: https://nstarikov.ru/blog/108056
Небольшая правка.
1. Внимательно изучить весь список кандидатов.
2. Голосовать за кандидата по принципу умного голосования.
А не надо ничего изучать. Достаточно знать, что Стариков мастер независимого переобувания в зависимости от того, кто берёт верх, значит и шайку собрал таких же “независимых”…