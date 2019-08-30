За кого голосовать и за кого не голосовать на выборах

Уважаемые единомышленники!

На муниципальных выборах в Петербурге нам всем предстоит сделать сложный выбор. На этот раз кандидатов не просто много больше, чем четыре года назад. Кандидаты нынче мимикрируют лучше некоторых насекомых. Стараются слиться с окружающей средой. А она нынче против единороссов, продавивших пенсионную реформу. Вот и идет часть кандидатов от этой партии самовыдвиженцами, скромно умалчивая о своей связи с ЕДром.

Поэтому, придя на избирательный участок на муниципальных выборах 2019, каждому избирателю придется сделать одно важное дело.

Внимательно изучить весь список кандидатов. Отбросить партийных кандидатов. Далее из самовыдвиженцев выбрать достойных людей.

Все кандидаты от общественного движения «Патриоты Великого Отечества» идут на этих выборах самовыдвиженцами. Поэтому именно там и надо искать наших коллег.

Но они будут находиться в окружении многих , с виду таких же, самовыдвиженцев.

Не поленитесь немного порыскать в интернете, почти сразу можно найти много интересного практически про любого интересующего вас кандидата.

Полный список наших кандидатов можно прочитать здесь:

https://pvo.center/elections-2019/

В качестве примера – наши коллеги по Васильевскому острову.

Орлов Александр Сергеевич МО Гавань, избирательный округ 17 Правозащитник Сидоров Борис Николаевич МО Васильевский, избирательный округ 15 Офицер Рыбин Вадим Викторович МО Гавань, избирательный округ 18 Офицер Федотов Сергей Владимирович МО Остров Декабристов, избирательный округ 22 Предприниматель Червоткин Иван Юрьевич МО Гавань, избирательный округ 17 Экономист Ахматов Олег Владиславович МО Остров Декабристов, избирательный округ 21 Инженер Зорин Владимир Владимирович МО Гавань, избирательный округ 18 Врач Миронов Артем Алексеевич МО Остров Декабристов, избирательный округ 21 Предприниматель Авдеенков Александр Владимирович МО Морской, избирательный округ 19 Предприниматель Арабов Александр Иванович МО Гавань, избирательный округ 17 Инженер Вологжанин Вячеслав Сергеевич МО Васильевский, избирательный округ 15 Спортсмен

P.S. Просматривая списки кандидатов от других политических сил на Васильевском острове, в глаза бросилась знакомая фамилия.

Андрей Николаевич Озеров – Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Для тех, кто забыл, напомню:

Четыре партии, четыре партийные принадлежности за три года.

И в конце этого «пути» — Едро.

Думаю, что после этого вопрос о том, кто, зачем и с какими целями пытался захватить ПВО, можно считать закрытым.

Все, как говорится, ясно.

И вишенка на торте.

Еще до попытки захвата Партии Великое Отечество, на сайте ПВО была размещена статья «Узурпация власти». Подписана она была – А. Н. Озеров. Так вот основным смыслом этой статьи было обвинение «Единой России» ни более, ни менее, в узурпации власти в стране и предложение «покупать» должности для членов ПВО при помощи «коррупционных схем». Этот материал был настолько компрометирующим и так возмутил рядовых членов партии, что было принято решение его немедленно удалить.

И вот теперь А.Н. Озеров – кандидат от «Единой России»…

Занавес.

Вопрос о том, зачем Едру такие «кандидаты» и «однопартийцы» адресуем руководству этой партии.

Мы же хотим попросить каждого избирателя Петербурга придти на избирательные участки и проголосовать за наших коллег, кандидатов от движения «Патриоты Великого Отечества» и предвыборной платформы «ГОЛ».

Мы уверены, что петербуржцы сами смогут решить, кто достоин представлять их в муниципалитетах нашего города, а кому там совершенно не место!

Источник: https://nstarikov.ru/blog/108056