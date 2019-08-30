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За кого голосовать и за кого не голосовать на выборах

09:56. 30 августа 2019 Просмотров - 147 2 коммент. Опубликовал:

Уважаемые единомышленники!

На муниципальных выборах в Петербурге нам всем предстоит сделать сложный выбор. На этот раз кандидатов не просто много больше, чем четыре года назад. Кандидаты нынче мимикрируют лучше некоторых насекомых. Стараются слиться с окружающей средой. А она нынче против единороссов, продавивших пенсионную реформу. Вот и идет часть кандидатов от этой партии самовыдвиженцами, скромно умалчивая о своей связи с ЕДром.

Поэтому, придя на избирательный участок на муниципальных выборах 2019, каждому избирателю придется сделать одно важное дело.

  1. Внимательно изучить весь список кандидатов.
  2. Отбросить партийных кандидатов.
  3. Далее из самовыдвиженцев выбрать достойных людей.

Все кандидаты от общественного движения «Патриоты Великого Отечества» идут на этих выборах самовыдвиженцами. Поэтому именно там и надо искать наших коллег.

Но они будут находиться в окружении многих , с виду таких же, самовыдвиженцев.

Не поленитесь немного порыскать в интернете, почти сразу можно найти много интересного практически про любого интересующего вас кандидата.

Полный список наших кандидатов можно прочитать здесь:
https://pvo.center/elections-2019/

В качестве примера – наши коллеги по Васильевскому острову.

Орлов Александр Сергеевич МО Гавань, избирательный округ 17 Правозащитник C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordОрлов.jpg
Сидоров Борис Николаевич МО Васильевский, избирательный округ 15 Офицер C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordСидоров.jpg
Рыбин Вадим Викторович МО Гавань, избирательный округ 18 Офицер C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.Word5.jpg
Федотов Сергей Владимирович МО Остров Декабристов, избирательный округ 22 Предприниматель C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordФедотов.jpg
Червоткин Иван Юрьевич МО Гавань, избирательный округ 17 Экономист C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordЧервоткин.jpg
Ахматов Олег Владиславович МО Остров Декабристов, избирательный округ 21 Инженер C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordАхматов.jpg
Зорин Владимир Владимирович МО Гавань, избирательный округ 18 Врач C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordЗорин.jpg
Миронов Артем Алексеевич МО Остров Декабристов, избирательный округ 21 Предприниматель C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordМиронов.jpg
Авдеенков Александр Владимирович МО Морской, избирательный округ 19 Предприниматель Авдеенков
Арабов Александр Иванович МО Гавань, избирательный округ 17 Инженер C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordPHOTO-2019-07-31-07-34-07.jpg
Вологжанин Вячеслав Сергеевич МО Васильевский, избирательный округ 15 Спортсмен C:UsersuserAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordВологжанин.jpg

P.S. Просматривая списки кандидатов от других политических сил на Васильевском острове, в глаза бросилась знакомая фамилия.

Андрей Николаевич Озеров – Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Для тех, кто забыл, напомню:

  1. Этот «товарищ» сейчас депутат в этом же муниципалитете, будучи избранным от Партии Великое Отечество в 2014 году.
  2. Во время попытки перехвата управления ПВО, два года назад, в сентябре 2017 года , входил в ту самую пресловутую «питерскую группу», что пыталась угрозами и шантажом подмять под себя руководство ПВО.
  3. Был исключен из партии с формулировкой «нарушение решений руководящих органов», после чего вместе с остальными исключенными участниками антипартийной группы пытался восстановить свое членство в партии. Суд был проигран, в восстановлении отказано, решения руководства партии признаны правомочными и законными.
  4. Вместе с остальными участниками «антипартийной группы» А.Н.Озеров подал иск к Н.В.Старикову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Исковые требования Озерова и всех остальных «заговорщиков» были признаны судом необоснованными по всем многочисленным заявленным требованиям.
  5. Требуя восстановить себя в Партии Великое Отечество, наряду все с теми же персонами, А.Н. Озеров ОДНОВРЕМЕННО участвовал в попытке создания другой партии (РПСС), на учредительном съезде (январь 2018 г.) не просто стал  членом партии РПСС, но был объявлен ее лидером.
  6. Поскольку вся затея с РПСС провалилась очень быстро и имела своей целью только раскол ПВО (и более ничего!), то уже через пять месяцев, в июне того же 2018 г., Андрей Николаевич Озеров уже пытается баллотироваться в региональный парламент Башкирии от уже третьей партии! Как следует из документов — будучи уже её членом. Попытка вновь заканчивается фиаско.
  7. И вот 2019 год. А.Н.Озеров – победитель праймериз «Единой России», кандидат в муниципальные депутаты на Васильевском острове.

Четыре партии, четыре партийные принадлежности за три года.

И в конце этого «пути» — Едро.

Думаю, что после этого вопрос о том, кто, зачем и с какими целями пытался захватить ПВО, можно считать закрытым.

Все, как говорится, ясно.

И вишенка на торте.

Еще до попытки захвата Партии Великое Отечество, на сайте ПВО была размещена статья «Узурпация власти». Подписана она была – А. Н. Озеров. Так вот основным смыслом этой статьи было обвинение «Единой России» ни более, ни менее, в узурпации власти в стране и предложение «покупать» должности для членов ПВО при помощи «коррупционных схем». Этот материал был настолько компрометирующим и так возмутил рядовых членов партии, что было принято решение его немедленно удалить.

И вот теперь А.Н. Озеров – кандидат от «Единой России»…

Занавес.

Вопрос о том, зачем Едру такие «кандидаты» и «однопартийцы» адресуем руководству этой партии.

Мы же хотим попросить каждого избирателя Петербурга придти на избирательные участки и проголосовать за наших коллег, кандидатов от движения «Патриоты Великого Отечества» и предвыборной платформы «ГОЛ».

Мы уверены, что петербуржцы сами смогут решить, кто достоин представлять их в муниципалитетах нашего города, а кому там совершенно не место!

Источник: https://nstarikov.ru/blog/108056

Метки: блог

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 23416 12002
    Ursus 30 августа 2019 в 10:21

    Небольшая правка.
    1. Внимательно изучить весь список кандидатов.
    2. Голосовать за кандидата по принципу умного голосования.

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    1
  • 11418 6816
    Maleos 30 августа 2019 в 11:05

    А не надо ничего изучать. Достаточно знать, что Стариков мастер независимого переобувания в зависимости от того, кто берёт верх, значит и шайку собрал таких же “независимых”…

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