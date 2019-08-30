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Бунт в Гонконге, G1+6, приглашение Трампа

14:48. 30 августа 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, выпущенного совместно с проектом «Политраша», обсудили последние новости и актуальные события: обострение ситуации в Гонконге, акции антиглобалистов во время саммита G7 во Франции, приглашение Трампа России «вернуться» на G7, проблемы сферы здравоохранения в России, необходимость России в помощи Абхазии, а также поговорили на ещё одну немаловажную тему — обсудили этику героизма.

Хронометраж:
00:29 — Кому выгодно довести беспорядки в Гонконге до кровопролития?
08:35 — Зачем антиглобалисты организуют хаос во время саммита во Франции?
12:16 — Для чего Трампу нужно возрождение «Большой восьмерки» с участием Путина?
14:37 — Почему пожары в Бразилии волнуют мировую общественность меньше, чем пожары в России?
18:09 — Почему российская молодежь недовольна медицинским обслуживанием?
22:13 — Должна ли Россия помочь в восстановлении Абхазии?
24:54 — Этика героизма: как нужно рассказывать о героях современности?

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/108051

Метки: блог, Видео

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