Бунт в Гонконге, G1+6, приглашение Трампа

В новом выпуске видеоблога, выпущенного совместно с проектом «Политраша», обсудили последние новости и актуальные события: обострение ситуации в Гонконге, акции антиглобалистов во время саммита G7 во Франции, приглашение Трампа России «вернуться» на G7, проблемы сферы здравоохранения в России, необходимость России в помощи Абхазии, а также поговорили на ещё одну немаловажную тему — обсудили этику героизма.

Хронометраж:

00:29 — Кому выгодно довести беспорядки в Гонконге до кровопролития?

08:35 — Зачем антиглобалисты организуют хаос во время саммита во Франции?

12:16 — Для чего Трампу нужно возрождение «Большой восьмерки» с участием Путина?

14:37 — Почему пожары в Бразилии волнуют мировую общественность меньше, чем пожары в России?

18:09 — Почему российская молодежь недовольна медицинским обслуживанием?

22:13 — Должна ли Россия помочь в восстановлении Абхазии?

24:54 — Этика героизма: как нужно рассказывать о героях современности?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/108051