Бунт в Гонконге, G1+6, приглашение Трампа
В новом выпуске видеоблога, выпущенного совместно с проектом «Политраша», обсудили последние новости и актуальные события: обострение ситуации в Гонконге, акции антиглобалистов во время саммита G7 во Франции, приглашение Трампа России «вернуться» на G7, проблемы сферы здравоохранения в России, необходимость России в помощи Абхазии, а также поговорили на ещё одну немаловажную тему — обсудили этику героизма.
Хронометраж:
00:29 — Кому выгодно довести беспорядки в Гонконге до кровопролития?
08:35 — Зачем антиглобалисты организуют хаос во время саммита во Франции?
12:16 — Для чего Трампу нужно возрождение «Большой восьмерки» с участием Путина?
14:37 — Почему пожары в Бразилии волнуют мировую общественность меньше, чем пожары в России?
18:09 — Почему российская молодежь недовольна медицинским обслуживанием?
22:13 — Должна ли Россия помочь в восстановлении Абхазии?
24:54 — Этика героизма: как нужно рассказывать о героях современности?
P.S. Предыдущие выпуски:
- О чем говорил Путин с Макроном и почему Дания не отличается от Болгарии
- Либералы-«оппозиционеры»: мы придём к власти, а вы сядете
- «Козлы – провокаторы» и «уличное мясо»
- Трамп, санкции, Турция, НАТО и Россия
Источник: https://nstarikov.ru/blog/108051