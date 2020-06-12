Бенджамин Фулфорд последние новости 01.06.2020 Сионистский план «Пандемия + Бунты» взрывается в лицах

Бенджамин Фулфорд

Долгосрочный план, придуманный сатанинскими сионистами, чтобы убить миллиарды, взрывается им в лица после провала их беспорядков и ложной пандемии. Сейчас мировые военные и разведывательные силы активно охотятся на них, согласно многочисленным источникам, включая официальные заявления правительства.

«Насилие, спровоцированное и совершенное Aнтифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом», — говорит генеральный прокурор США Уильям Барр.

https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-william-p-barrs-statement-riots-and-domestic-terrorism

«Это включает в себя использование неограниченной мощи наших военных и множество арестов», — написал президент США Дональд Трамп.

Судебные расследования показывают, что беспорядки в Гонконге, а также беспорядки в США финансируются теми же сатанистами, которые отчаянно пытаются начать третью мировую войну между США и Китаем. Тайваньские гангстеры заключили субподряд с сионистами и финансировали эти беспорядки через синагогу сатаны в Ванкувере, Канада, и гангстеров, занимающихся торговлей героином в Гонконге, согласно источникам азиатского тайного общества.

Чувствуя поражение, высокопоставленные инсайдеры в Кабале (Ка (дух) балла (бога Баала) = Сет = Сатана) опасаются, как видно из следующего послания, присланного нам членом-диссидентом семья Рокфеллеров:

«Шокирующая встреча была организована Биллом Гейтсом и Дэвидом Рокфеллером в доме президента Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке в 2009 году. Другими гостями этой встречи миллиардеров были: Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Тед Тернер и Опра Уинфри. Никто из них не высказался против заявленных целей этой встречи, которые заключались в следующем: провести массовые аборты в третьем мире и применить массивные методы евгеники (электронная война, химическая война и биологическая война) в странах первого мира, чтобы уменьшить население мира от 7 до 1 млрд. человек, чьи последствия намного превысят продолжительность жизни участников и станут их «наследием» для всего мира. Кто бы ни должен был умереть в процессе, это не было (и есть) их заботой».

В любом случае, точно так же, как поджигатели иногда случайно поджигают себя, на этот раз спровоцированные беспорядки имеют неприятные последствия для клики. Источники в Пентагоне отмечают, что:

«Беспорядки в Лос-Анджелесе нацелены на еврейские кварталы, грабят еврейские магазины и синагоги и пишут матерные послания в адрес Израиля и свободу Палестине», поскольку AIPAC вынуждена отменить свою конференцию в марте 2021 года на 9 месяцев раньше».

Эти мятежники должны понять, что эти сатанинские синагоги не представляют евреев, а используют евреев как отвлечение; очень похоже на плащ матадора в корриде. Помните, что евреи были главными жертвами сатанинского сионистского заговора, который сейчас взрывается.

Имея это в виду, мы отмечаем, что источники в Пентагоне сообщают, что европейская израильская колония «промытых мозгов» испытывает серьезные проблемы, поскольку:

«ЕС готов ввести антиизраильские санкции, поскольку [канцлер Германии Ангела] Меркель возглавила бойкот саммита G7, а на сионистских предателей Венгрию и Австрию, возможно, были оказаны серьезное давление, чтобы они поставили Европу на первое место, чтобы снова сделать Европу великой (MEGA).

Источники также говорят:

«Трамп может пойти за ними, поскольку санкции ЕС могут привести к санкциям со стороны G20 и даже санкциям ООН. Как это произошло с Боингом 737-макс., Трамп сделал это только после ЕС, так что… дни, когда Израиль был выше закона, прошли».

Помните, что марионеточные коммунистические правительства Восточной Европы пали вскоре после того, как люди поняли, что СССР не собирается их поддерживать. По этой причине без поддержки США у Израиля не будет иного выбора, кроме как прекратить свое геноцидное, суеверное, мессианское поведение.

Британская секретная служба МИ-6 сообщает, что ситуация в области военной дипломатии очень высокого класса и обсуждает крайне деликатные вопросы.

Это происходит в то время в истории цивилизации, когда ось восток-запад находится в наиболее жестком противостоянии, и наш анализ показывает, что дальнейшее ухудшение ситуации может спровоцировать термоядерную войну.

Вот почему мы так преданы усилиям ордена Белых Шляп и Золотого Дракона.

Мы сопоставим их предложение [неограниченное финансирование] с нашей технологией [квантовое финансирование].

МИ-6 ссылается на контакты на высоком уровне между семьей Золотого Дракона, европейскими родословными и гностическими иллюминатами, чтобы достичь выделения практически неограниченного финансирования для планеты.

Мы находим обмен информацией и тайное дипломатическое сотрудничество очень обнадеживающими.

\» Как вы знаете, это вещи, которые меняют историю\», — говорят источники MI6.

Высокопоставленный источник MI6 также предоставил некоторую информацию о том, что происходит с королевой:

«Есть фальшивая новость, и некоторые источники даже начали ее распространять … которые разжигают огонь недоверия. Был случай вандализма у ворот Букингемского дворца. Один из гербов (печатей) был поврежден и снят для реставрации. Конец истории. Королева остается в Виндзорском замке со своим мужем, герцогом Эдинбургским. Замок позволяет им сохранять мир и спокойствие, так и пространство, в то же время сохраняя их дистанцию, пока болезнь остается на свободе в отсутствие согласованного лечения. Королева одела гражданскую одежду на недавнем открытии Парламента, потому что это было и экономично, и практично – это событие совпадает с другими событиями в дневнике Ее Величества. Конец истории. Нет никакой правды или основания в сплетнях. Королева есть королева и все. Я ежедневно общаюсь с ней и сэром Алексом Янгером, и, как вы знаете, мы очень усердно работаем в чрезвычайно опасных обстоятельствах на благо миллиардов людей. Мне лично даже не платят за мою часть. Я надеюсь, что это проясняет ситуацию.

Следующие фотографии были отправлены в качестве доказательства:

Это ворота, которые ремонтируются. Фальшивая новость сфотографировала это и добавила фальшивую печать простого человека, лицемера и т. д.

МИ-6 также говорит по отношению к Гонконгу:

Мы уходим из Китая, чтобы прояснить хаос в Гонконге и просто напомнить им, что наследие системы «одна страна-две системы», которую мы согласовали между нами, связано международным правом. Мы не будем втянуты в аргументы других людей.

Что ж, вернемся к беспорядкам в США.

Самое интересное то, как кризисные актеры, такие как Джордж Флойд, выставляются в реальном времени.

Так как это широко освещалось на других сайтах, мы будем публиковать только фотографии, одну из которых представляет Джим Стоун Фриланс, а другую — We Are Change.

Опять же, у нас есть видео сионистского агента, пойманного на финансировании беспорядков

https://www.bitchute.com/video/PiBS52P7Rds0/

При столкновении с этими преступниками военные и спецслужбы должны помнить, что они работают над долгосрочными планами, некоторые из которых уходят в глубь веков буквально на столетия. По этой причине непредсказуемое наступление здесь и сейчас необходимо, чтобы победить его раз и навсегда. Ответ, как всегда, заключается в том, чтобы следить за деньгами. Это означает разграбление фондов, принадлежащих компаниям из списка Fortune 500, и арест их владельцев. Конечно, это также включает людей Сороса, Ротшильдов и других обычных подозреваемых.

Здесь, в Японии, мы позвонили в кабинет министров Японии и правительство Токио, чтобы спросить, действительно ли они подтвердили, что вирус COVID-19 действительно существует. Последующее судебное расследование показало, что все положительные результаты испытаний COVID-19 получены на объектах проверки на мошенничество, финансируемых хедж-фондом KKR. Послание ККР: У вас есть 48 часов, чтобы вывезти своих людей из Японии, прежде чем они будут найдены и убиты.

https://www.kkr.com/busoples/private-equity

Правительство Японии пришло к выводу, что COVID-19 не существует. Если вы все еще не можете поверить в это, посмотрите на график ниже, который показывает резкое снижение смертности от пневмонии в 2020 году. Статистические данные показывают, что снижение смертности от пневмонии примерно эквивалентно смертности от COVID-19. По этой причине Япония 1 июня отменила свой мошеннический ответ. Остальной мир должен последовать за ней.

Однако японцы пришли к выводу, что электромагнитные атаки слабыми микроволновыми лучами 5G нанесли большой ущерб, особенно в Ухане, Китай. Представьте, что что-то намного слабее, чем размораживание в микроволновой печи, но происходит 24 часа в сутки, и вы увидите всю картину. По этой причине правительство Японии призывает все независимые управляющие компании и назначенные правительством компании учитывать риски безопасности при покупке телекоммуникационного оборудования. Опять же, обратите внимание на другие страны.

В целом, раскрытый заговор датируется как минимум 1975 годом и включает использование пандемии для сокращения населения. Это также должно быть оправданием для того, чтобы заставить оставшихся в живых вакцинироваться микрочипами, которые должны быть подключены к цифровому кошельку и контролю разума сетями 5G. Это была система тотального рабства, которую Кабала пыталась навязать всем нам. Это звучит безумно, но проверка фактов подтвердит, что это правда. Вы можете начать свое собственное расследование с этих ссылок, а затем просмотреть Джареда Кушнера, который проживает на 666 Fifth Avenue Lucent и его проект «Проект 666 Fifth Avenue Human Microchip Project».

https://www.msn.com/en-us/news/us/in-a-pandemic-no-one-wants-to-touch-it-why-cash-has- стать новым тифом- mary / ar-BB14JKPr

https://en.wikipedia.org/wiki/666_Fifth_Avenue

Последнее замечание на этой неделе:

«Мы отмечаем, что у SpaceX произошел взрыв на прошлой неделе, а также произошел успешный запуск космонавтов на международную космическую станцию».

https://twitter.com/bubbaprog/status/1266451354861686784

Из эзотерических источников мы узнали, что людям разрешено летать только по низкой орбите в космосе, но не за пределами планеты. Только когда кризис на поверхности планеты разрешится, они смогут покинуть планету. Это означает искоренение нищеты, прекращение ухудшения состояния окружающей среды и достижение мира во всем мире. Это то, чего человечество с правильной силой воли может достичь в течение нескольких месяцев. Вот почему переговоры между семьей Золотого Дракона и западными державами так важны.

Как обычно, много случается за кулисами, что мы не можем сообщить по соображениям безопасности, но будьте уверены, что хорошие парни победят.