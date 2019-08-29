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Дерзкий ответ немецких СМИ на новые санкции США против СП-2

17:02. 29 августа 2019 Просмотров - 55 Один комментарий Опубликовал:
Источник: ПолитРоссия

Германия демонстрирует США решительность относительно реализации проекта «Северный поток-2», поэтому предупреждает Вашингтон о возможных последствиях введения американских санкций. Так прокомментировал политолог Николай Стариков угрозу, прозвучавшую в немецких СМИ в адрес США.

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt написала, что возможные санкции со стороны США против компаний, занимающихся строительством трубопровода «Северный поток –2», могут навредить нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе.

Автор материала назвал дерзостью само название законопроекта «о защите европейской энергетической безопасности». Он сетует на то, что желание США ввести санкции против «Северного потока –2» настолько велико, что их возможные последствия не принимаются во внимание.

Издание отмечает, что европейские компании, которые участвуют в прокладке трубопровода, играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке. Автор напоминает, что эти компании долгое время работали в Мексиканском заливе в качестве субподрядчиков американских корпораций Chevron и Exxon Mobil, поэтому в случае их включения в санкционные списки, проекты в Мексиканском заливе будут сорваны. Причина проста – такие узкоспециализированные фирмы невозможно будет оперативно заменить.

Автор добавляет, что подобные ограничения нанесут ущерб американским экспортерам газа, вынудив европейских покупателей сократить импорт СПГ из Соединенных Штатов и нарастить поставки из других стран.

Как рассказал в интервью журналистам издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог и публицист Николай Стариков, Германия решительно настроена по поводу завершения проекта «Северный поток-2» и предупреждает США о возможных последствиях новых санкций.

«Германия, безусловно, пытается остановить США от введения каких-то запретительных мер, а вернее демонстрирует решимость, и, несмотря на них намерена все-таки достроить Северный поток-2. В этой связи следует рассматривать и недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Германия будет покупать определенный объем американского сжиженного газа, несмотря на эксплуатацию трубы «Северного потока-2»,  – отмечает эксперт.

Стариков добавил, что если на сегодняшний день «Северный поток-2» не является конкурентом американским проектам с точки зрения сбыта продукции, то в будущем СП-2 станет серьезным препятствием для США в вопросе расширения политического влияния в Европе.

«Кроме того, он будет безусловным конкурентом новым проектам сланцевого сжиженного газа, который могли бы разрабатываться в США с учетом расширения рынка этого газа в Европе», – заключил политолог.

Напомним, в начале августа комитет сената США по международным делам одобрил законопроект о санкциях против компаний, предоставляющих суда для прокладки трубопровода СП-2. Согласно документу, запрещено въезжать в США любым лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Кроме того, будут заморожены активы, находящиеся в американской юрисдикции. Под санкции могут попасть компании из Германии, Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108042

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