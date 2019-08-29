Число Зверя, или Новый властный класс

Про централизованную высокоответственную базу данных можно хотя бы надеяться, что там будет приложено достаточно квалификации и денег для организации хорошей защиты.

Однако, есть и противоположное соображение: когда есть зоопарк различных частичных баз данных о гражданах в разных ведомствах, некоторые из них гарантированно будут сделаны «на коленке» и плохо защищены – в силу халатности, низкой квалификации безопасников или общей криворукости сисадминов в конкретном месте. Правда, и украсть оттуда можно будет только частичные, неполные данные (только об автомобилях, только об СМСках, только о распознанных лицах или только об адресах, например).

Есть мнение, что централизованная база всех данных о всех гражданах повышает опасность утечки этих данных. Это отчасти верно: если хакер или инсайдер пробьёт защиту системы, то к его услугам будет самый полный (и самый актуальный, это важно!) набор данных для кражи. То есть на условной Горбушке наконец-то появится диск с самыми полными данными обо всех. Удобно, да?

В первую очередь этот разговор обычно начинают с безопасности данных . Не будет ли центральная база наиболее уязвима, что с риском утечек и т. п.Давайте начнём с этого, хотя это точно не главное:

В продолжение возникшей в обществе и СМИ дискуссии о единой государственной базе персональных данных о гражданах, хотелось бы сказать следующее



В общем, при централизации баз персональных данных есть оба процесса — повышения риска и стоимости утечки и улучшения защиты данных, так что итоговый, суммарный уровень защищённости данных будет зависеть от конкретной реализации и компетенции разработчиков этой центральной базы данных.

На самом деле, не вопросы безопасности являются главными в этом вопросе,не их нужно обсуждать. Давайте поговорим о целях создания такой базы данных.

2. Каковы цели? Похоже, это просто желание цифровой власти

А зачем вообще нужна центральная база персональных данных на всех граждан? Никаких содержательных ответов ни в обоснованиях законопроектов, ни в прессе услышать не удаётся.

Частные разговоры с людьми, причастными к законопроекту, тоже не помогают. Содержательных, убедительных аргументов нет. Только общие поверхностные соображения, что это удобно, новые технологии, все данные в одном месте и т. п.

Я подозреваю, что не только аргументация, но и внутренняя мотивация тех, кто продвигает этот законопроект, в реальности очень примитивна: «ну ведь круто же будет иметь всё про гражданина в одном месте!» — и всё.

Нет, это не круто, и я ниже объясню, почему.

Иметь всё в одном месте — удобно, чтобы «всё можно было вычислить», вот что говорят сторонники законопроекта. А зачем это «вычислить»? Что мы хотим«вычислить» про гражданина?

Похоже, тут имеется желание повысить власть над гражданином, знать про него всё — а значит, более эффективно управлять им. То есть это чистое желание власти — за счёт «новых технологий», «бигдаты», «ИИ» — и прочей медийной чепухи.

Ах да, ещё повышение безопасности. Единая база данных якобы поможет раскрываемости преступлений! Рассуждения о безопасности, поимке налоговых уклонистов, воров и террористов — нерелевантны. Их и так ловят — налоговыми базами, проверками, камерами на улицах и т. п. База данных на 99,9% будет содержать сведения о законопослушных гражданах, а не о преступниках. И управлять «через данные» будут пытаться ими, а не преступниками.

3. Кто будет управлять данными?

Люди, которые продвигают такие законопроекты, наверняка думают, что управлять технологиями, данными и людьми будут они.

Они — начальники, министры, депутаты, сенаторы — видимо, представляют себе это так, что у них будут такие программисты формата «подай-принеси», которые будут всё для них делать по этой базе.

А это не совсем так. Программисты-то у них будут, но вот что они будут делать — вопрос особый. У наших начальников, как правило, гуманитарное образование — юридическое, журналистское, историческое.

Никакими «технологиями» они самостоятельно управлять не способны. В реальности средний начальник даже не очень понимает, что там «внутри», что делают программисты, что такое «технологии».

Он становится заложником у технических менеджеров и программистов. Когда он спрашивает у них — «а вы можете сделать то-то или нет?», он заранее не знает ответа — и готов к любому ответу: «да, можем» или «нет, не можем», или«в принципе можем, но на это нужно ещё железа, денег и времени».

По сути, управлять цифровыми данными граждан начинают средние менеджеры,сисадмины и программисты.

4. Новый класс цифровых управленцев

Таким образом, у нас появится (уже появляется) новый класс людей, имеющих доступ к данным обо всех гражданах. То есть имеющих новую, особую цифровую власть.

Его никто не назначал, этот класс, никто не уполномочивал, он получает власть«по факту». По факту найма, допуска, получения доступа к данным других людей. Это обычные люди, которые в среднем не семи пядей во лбу и не святые. Это простые клерки и простые программисты, системные администраторы. У них в руках сосредотачивается огромная — и при этом тайная — власть над данными граждан, то есть над гражданами. А каких-то серьёзных этических или законных ограничений у них практически нет.

Можно, конечно посадить их на первую форму секретности или сразу превентивно арестовать, но в реальности ничего такого никто не делает.

Давайте разберём очень условный пример про «подай-принеси» от ИТ службы. Представим себе, чисто условно, что вы губернатор или мэр. И у вашей ИТ-службы есть доступ к базе данных всех граждан вашего региона или города. И вот вы подходите к программисту за монитором и говорите:

— Вот от меня только что вышел с переговоров такой-то человек. Посмотри,на чём приехал. Так, понятно. Номер запомни в буфере. А куда направляется? Ага. А посмотри у гибддшников траектории по городу, а потом адреса, где был до этого, с кем встречался? А домашний адрес у него какой? Ага, а есть камера над его подъездом? Есть… Полистай ускоренно с утра. Во, это он. Включи распознавание лица.

Посмотри, когда он домой приходит и с кем… А куда это он ездит с работы в 14 часов почти каждый день? Зачем ему всё время в Новопетровское? Кто там у него по этому адресу? Посмотри-ка заодно СМСки в базе от мобильного оператора…

Это вовсе не фантастика: такие базы данных уже есть кое-где у региональных и центральных властей и ведомств. Они соединяют данные с камер, адресных баз,ГИБДД, мобильных операторов, распознавание лиц, траекторий движения…(материал о такой супербазе сделанной Управделами Президента опубликовала Meduza уже после того, как Игорь передал свою статью в редакцию Roem.ru)

И вот вы, допустим, известный журналист, желающий задать чиновнику острый вопрос или бизнесмен, пытающийся переиграть нечестный тендер — а он в ответ тихонько спрашивает вас, хотите ли вы обнародовать сведения о своей любовнице в Новопетровском, молельне мормонов в Балашихе или ещё что-то,казалось бы, известное только вам…

Пример, конечно, условный. Но есть ли сомнения, что эти данные вычисляемы,и что сотрудник ИТ-службы чиновника не откажется по приказу начальника позадавать запросы в базу данных или сам не поинтересуется чем-нибудь?

У меня лично — нет. Я видел достаточно корпоративных сисадминов и начальников отделов (даже не безопасников!), читавших почту и личные документы сотрудников (из чистого любопытства или в целях запуска корпоративной интриги), чтобы понимать психологию среднего

«клерка по цифре».

То есть возникает новый мощный инструмент власти. Который при этом непонятно кто контролирует.

Он и так возникает — даже в тех разрозненных базах данных, что уже есть в ведомствах и регионах.

Нам предлагают его многократно усилить и отдать кому-то в неконтролируемое и тайное использование.

Позволительно спросить: а зачем?

Да, есть тактические соображения — какие-то. Мы их слышали (безопасность,большие данные, всё такое).

Но стратегически это очень плохо. Наличие центральной базы данных обо всех гражданах страны создаёт такую возможность манипуляции людьми, что любые антиутопии Оруэлла, Замятина и так далее покажутся детскими шутками.

И я не вижу никаких серьёзных аргументов, зачем вообще это нужно.

То есть кроме рассуждения, что ведь действительно тогда проще всё вычислить про каждого человека и про людей в сумме, по сути — ничего и нет. А это аргумент как раз о том, что просто очень хочется построить тоталитарный цифровой ад и управлять гражданами страны с помощью данных.

Нам это точно надо?

И.С. Ашманов



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