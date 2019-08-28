Оппозиционер Митрохин договорился с Вованом и Лексусом о любых услугах за деньги

Кандидат в депутаты Мосгордумы от парии «Яблоко» Сергей Митрохин попался на розыгрыш команды популярного пранкера Вована. Выяснилось, что политик готов выполнять любые услуги за определенное вознаграждение.Пранкеры позвонили Митрохину от имени Юрия Лужкова и предложили ему «сотрудничество» в преддверии единого дня голосования 8 сентября. Лексус, представившийся помощником Лужкова, предложил кандидату в депутаты МГД приехать в Вену на встречу. Митрохин быстро согласился и добавил, что готов взять с собой жену.После этого пранкер выяснил у Митрохина минимальную сумму, за которую тот готов выполнять пожелания «Лужкова» по продвижению определенных кандидатов на выборах. Политик предложил выделить ему 10 миллионов рублей. Пранкер отметил, что «это копейки», и попавшийся на удочку Митрохин поднял цену до 20 миллионов рублей.На следующий день Митрохину перезвонил уже Вован. Он сообщил, что оговоренная ранее встреча срывается, потому что предыдущего связного задержала полиция в связи с финансовыми махинациями, в которых может быть замешана юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Кандидат в депутаты Мосгордумы, узнав об этом, расстроился, однако его собеседник уверил, что сделка остается в силе, хоть и будет реализована позднее.Позже Сергею Митрохину позвонил еще один пранкер — в этот раз от имени сотрудника расследований «ФБК» Георгия Албурова. Он предложил кандидату в Мосгордуму от «Яблока» взаимопомощь в рамках проекта блогера Алексея Навального «Умное голосование». Пранкер обратил внимание на то, что ранее Митрохин критиковал «Умное голосование», на что тот ответил, что негатив с его стороны был следствием отсутствия его имени в списке проекта. Если же сейчас ему выделят место в списке, никакой критики не будет, и он готов будет поддерживать определенных кандидатов. Сергей Митрохин добавил, что некоторых кандидатов он открыто поддерживать не может, так как это противоречит правилам партии.При этом ранее Сергей Митрохин критиковал Любовь Соболь и заявлял, что якобы люди из ее штаба подделывали подписи за него.Как отмечает издание, пранк от команды Вована, на который попался Митрохин, демонстрирует истинное положение дел в так называемых «оппозиционных» кругах. Осуществление платных услуг, невзирая на политические взгляды и отношение партии, на которое согласился Митрохин, имеет признаки работы представительниц древних профессий. Кроме того, разговор с «Албуровым» показывает, как именно работает «Умное голосование» Навального. Сергей Митрохин, не задавая лишних вопросов, понял суть предложения и выдвинутые условия попадания в список кандидатов, якобы выбранных народом. Все это говорит, что так называемая «оппозиция» руководствуется исключительно желанием наживы, а вовсе не стремлением сделать жизнь населения лучше.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9143582.html