Мопед — мечта детства, вспомним модели ходившие в СССР

Мотовелосипед «Стрела» с копией двигателя «Вандерер» (с 1936 по 1940)

Фото найти не удалось, возможно, это «Вандерер»

Моторизованный велосипед В901

Моторизованный велосипед В901 выпускался на Харьковском велосипедном заводе в 50-х годах прошлого века.

Мотовелосипед В-902

Выпускался Львовским мотозаводом с 1960 года.

МВ-042

«Spriditis»

Рига-2 ГАУЯ

Рига-4

Рига-5

Рига-7

Рига-11

Рига-12

Рига-13

Рига-16

Рига 22

«Рига-26» (или «Мини» РМЗ-2.126)

Дельта (РМЗ 2.124)

Мокик Стелла (Stella)

МВ-044

Львовские мопеды МВ-044, МП-043

МП-043

Мп-045, МП-046

Мп-045, МП-046

Мопед МП-048 «Верховина-3» (1970-1973)

Мотовелосипед 16-В1 (с 1963 г.)

Легкий мопед МВ-18 (с 1972 г.)

Легкий мопед ЗИФ-77 (с 1977 г.)

Легкий мопед ЗИФ-20

Малыш

это дитя Ленинградского завода «Красный Октябрь»

Карпаты

Мотоцикл стоил дорого и требовал гаражного хранения. А мопед, подобно велосипеду, зачастую завозили в квартиру.Велосипед имел раму уменьшенной высоты и усиленную вилку. Колёса имели размер 26″ х 2″. Также устанавливался руль с расширенными ручками и багажник с прижимом.— Двигатель Д-4— Вес велосипеда вместе с двигателем – 27 кг.Мотовелосипед развивал скорость 35-40 км. час. На В-902 установлена трубчатая сварная рама с двумя верхними трубами. Передняя вилка имеет пружинные амортизаторы и проворачивается вправо и влево на двух радиально-упорных шарикоподшипниках. Жесткость пружин амортизаторов настраивается навинчиванием и вывинчиваем гайки амортизатора. Жесткая подвеска заднего колеса. Мотор Д-4 мощностью 1 л. с.В 1963 году завод освоил новую модель МВ-042, которая несла название мотовелосипеда, но фактически была уже мопедом: специальная штампованная рама, телескопическая передняя вилка, задняя подвеска на центральной пружине. Более поздние модели, по некоторым данным, выпускались с двумя амортизаторами. Выпускались по 1965 год. МВ-042 «Львовянка» Одноцилиндровый двухтактный двигатель рабочим объемом 45 см3 максимальная мощность 1,2 л. с. масса мопеда 30 кг максимальная скорость 40 км/чПредприятие «Саркана Звайгзне» было организовано в Риге в 1940г. на базе национализированной «Велосипедной фабрики Г.Эренпрейса». В 1958 г. на нём были собраны первые опытные образцы мопеда «СПРИДИТИС» с 60-кубовым мотором, прототипом для которого послужила одна из моделей фирмы «ПУХ».Эта машина в серию не пошла, но приобретённый опыт позволил создать более удачную конструкцию, получившую название «РИГА-1».За основу был взят один из мопедов марки «ЗИМЗОН», но вместо короткорычажной передней вилки была сделана телескопическая, а в задней подвеске вместо резиновых упругих элементов использовались пружины. Изначально машина оснащалась 50-кубовым блок-мотором «ЯВА», позже производство аналогичного силового агрегата (50куб.см.Х 1,5л.с.) было освоено на заводе «ВАЙРАС» в литовском городе Шауляй.Параллельно с 1959г. началось оснащение велосипедов «Рига-16» моторчиком «Д-4»(45куб.см.Х1,2л.с.) ленинградского завода «Красный Октябрь». Это было временное решение. Уже в 1961г. покупателям был предложен «лёгкий» мопед «РИГА-2 ГАУЯ» с тем же мотором, специально разработанной трубчатой рамой и подпружиненной передней вилкой. С этого момента на заводе параллельно строились два семейства мопедов, условно делившиеся на «тяжёлое» и «лёгкое», с моторами Шауляйского и Ленинградского заводов соответственно.В 1970 году завод представил новую модель «Рига-4» с двигателем объемом 49,9 см3 (что не требовало наличия прав) и мощностью 2 л.с. Из новшеств: появился высоковольтный трансформатор, щитки для колес, изменился багажник, поменялась конструкция цепи, шестерней коробки передач, установили новый багажник, а привод спидометра был от двигателя. Но главное — впервые на мопеде вместо 19-дюймовых колес были установлены 16-дюймовые. Наверное, поэтому «Рига-4» уже не смотрелся так по-советски.С 1966 по 1971 год выпускался преемник Гауи – «Рига 5». По конструкции он довольно сильно отличался от предшественника. Например, для амортизации переднего колеса в «Рига-5» применялась не телескопическая вилка, а сжимающиеся пружины, позволяющие вилке изгибаться вперёд. Изменился дизайн. Передач не было, двигатель «Д-5» запускался от вращения педалей. Несмотря на простоту управления, динамика мопеда значительно ухудшилась. Раму укрепили, т.к. прошлые модели грешили ломающимися рамами. В 1971 году на смену «Рига-5» пришел «Рига-7».После мопеда «Рига-7» на свет вышел новый «Рига-11» — стильный односкоростной мопед с мощными колесами. Двигатель Д6 сохранили. Но, модель оказалась достаточно тяжелой, а рама недостаточно прочной. К тому же оригинальный бак, размещенный под багажником, на практике доставлял немало хлопот при движении в гору, особенно когда там оставалось мало топлива.«Рига-12» производился с 1974 по 1979 год. Он оснащался шауляйским двигателем Ш-57 и имел велосипедные педали, с помощью которых можно было помочь двигателю при движении в гору. Модель отличалась наличием бумажного воздушного фильтра, вмонтированного в раму. Выпускался с разными вариантами крепления и форм топливного бака: с катушкой зажигания сверху рамы под баком, с катушкой зажигания снизу рамы под баком. Визуально был очень похож на «Ригу-16», но отличался коротким седлом и меньшим багажником.На смену легкому мопеду «Рига-11» пришел наиболее удачный мопед того времени – «Рига-13». Он производился с 1983 года и оснащался двигателем мощностью 1.3 л.с., который разгонял мопед до 40 км/ч. Ранние модели оснащались двигателем Д-8, а позже начали ставить двигатели — Д-8э, Д-8 м. Его отличительной чертой является хороший свет и установленный высоковольтный трансформатор, который устранил частые проблемы с катушкой зажигания. «Рига-13» стал самым массовым мопедом завода и производился до 1998 года.В 1977 году в производство запущена двухскоростная модель «Рига-16». У мопеда был глушитель мотоциклетного типа, кикстартер, рычаг заднего тормоза, задний фонарь, оригинальная окраска и новый руль. Первые модели оснащались шауляйским двигателем Ш-57, а более поздние версии получили самый удачный двигатель Ш-58. Фактически, «Рига-16» — первый мокик в СССР (до этого были мопеды с педалями). При собственном весе 45 кг мокик мог перевозить до 115 кг груза!В 1981 году завод приступил к выпуску мокика «Рига 22», который был модернизацией модели «Рига 16» и оснащался двигателем Ш-62. Двигатель кардинально отличался от своих предшественников. В частности, он имел мощное электронное бесконтактное зажигание. Направление вращения коленвала пришлось поменять из-за другой коробки передач. Но, хорошую конструкцию подвело качество. Поэтому в 1984 году всю систему модернизировали и двигатель, развивающий 1.8 л.с., стал называться Ш-62М. Одновременно с этим изменилась конструкция глушителя. Но коробка передач по-прежнему оставалась слабым звеном мокика «Рига 22».В 1982 году завод представил очень необычный мокик «Рига-26» (или «Мини» РМЗ-2.126). Он стал самым компактным за всю историю завода и легко помещался не только на балконе, но и в багажнике любого советского автомобиля с кузовом универсал. Вот только весил он 50 кг. «Рига 26» отличался маленькими пухлыми колесами, как у мотороллеров, а руль и сиденье могли опускаться, делая мокик еще более компактным. Двигатель – Ш-62, В-50 или В-501, все – шауляйского завода.К середине 80х на рынке наблюдалось перепроизводство мопедов, поэтому завод решил сконцентрироваться на новых моделях мокиков. В 1986 году была представлена совершенно новая разработка – мокик Дельта (РМЗ 2.124). Оригинальная рама и удачный двигатель были ключевыми элементами успеха этой модели. Дельта получила двухскоростной двигатель В-50 шауляйского завода, на котором были учтены многие недостатки предыдущих моделей. А ножное переключение передач в двигателе В-501 вообще вызывало восхищение у байкеров. Небольшими партиями выпускались Дельты с литыми колесами и трехскоростными двигателями польского производства.Вслед за Дельтой рижский завод показал мокик Стелла (Stella). На него установили двигатель М-225 от мопеда Babetta. После развала СССР на «Стелле», кроме двигателей от Babetta, стали устанавливать двигатели от польского мокика Dezamet и двигатели французских Peugeot.У моделей много общих узлов и деталей и различаются они главным образом конструкцией двигателя и электрооборудованием. Легкий мопед МВ-044 имеет двигатель Д-5 рабочим объемом 45 см3 и мощностью 1,2 л.с. и систему зажигания от магнето. На мопеде МП-043 устанавливается более мощный двигатель Ш-51 рабочим объемом 50 см3 и мощностью 2,0 л.с. с двухступенчатой коробкой передач и системой зажигания от маховичного магнето.Максимальная скорость МП-043 — 50 км/час, расход топлива — 2 л. на 100 км пути. Сухой вес — 48 кг.Легкий мопед МВ-044 развивает максимальную скорость 40 км/час и расходует 2 л. топлива на 100 км пути. Сухой вес — 38 кг.Цельносварной герметичный топливный бак емкостью 6,6 л обеспечивает запас хода свыше 300 километров. Рама на новых мопедах значительно усилена. На обеих моделях улучшено охлаждение двигателя: щитки новой формы полностью открывают цилиндры и головки.Общие данные: наибольшая скорость — 50 км/ч; вес сухой — 51 кг; наибольшая нагрузка (включая водителя) — 100 кг; топливный бак — 5,0 л.; средний расход топлива — 2,2-2,6 л/100 км.Пензенский велосипедный завод им. М.В.Фрунзе (ПВЗ)Мотовелосипед может развивать скорость до 40 км/ч.Расход топлива на 100 км. пути при скорости 25 км/ч — 1,5 л.Вес мотовелосипеда — 34 кг.От предыдущей модели он отличается большей надежностью, измененным передаточным числом педального привода. Двигатель установлен Д-6. Бензобак увеличен до 5 литров в объёме. Вес- 34 кг.Выпускался Пензенским велосипедным заводом имени М.В.Фрунзе.Эта модель является модернизированным вариантом прежней МВ – 18М и отличается от нее улучшенной отделкой поверхности узлов и деталей и новой, меламидно-алкидной эмалью. Мопед легок (его сухая масса – 35,2 кг), развивает скорость 40 км/час, расходует всего 1,8 л топлива на 100 километров пути, наибольшая допустимая нагрузка – 100 кгпод полным названием «Карманный» мотороллер МАЛЫШ.Еще одно необычное средство передвижения:

Источник: http://nashaplaneta.su/news/moped_mechta_detstva_vspomnim_modeli_khodivshie_v_sssr/2019-08-28-74779