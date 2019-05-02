СССР: Знак качества

Что же такое этот пресловутый «Знак качества»? На высококачественных товарах ставилась специальная отметка в виде стилизованного пятиугольника. Подчеркнуть качество выпускаемых товаров специальным знаком имели право те предприятия, которые успешно проходили проверку продукции на соответствие требованиям стандартов. Также проставлялся этот знак и на сопровождающей документации, ярлыках и этикетках.

Определялся он ГОСТом. Вот еще одно интересное явление. Качество любого продукта определялось по государственному стандарту — ГОСТу. Сейчас на большинстве продуктов проставлены две буквы ТУ — технические условия, которые ничего общего с ГОСТом не имеют.

Этот знак, с вписанной буквой «К» (качество), в котором к тому же проглядываются весы (точность) или человек (высшая ценность), стал одним из символов страны советов, символом высшего качества и надежности… Знак качества проставлялся только на ту продукцию, которая прошла соответствующую аттестацию. Утвержден Знак качества в 1967 году.

Большинство людей, которые еще успели пожить в великой стране советов, помнят, да и вряд ли когда забудут, очень дешевые и всем доступные советские товары и тот маленький пятиугольник на них, который гарантировал исключительное качество .



Право отметить продукцию государственным знаком качества предоставлялось предприятиям по решению государственных аттестационных комиссий. В состав этих комиссий входили представители потребителей, министерств, научных организаций, Государственного комитета стандартов.

Пройдя успешно проверку государственной комиссией, предприятие получало право обозначать свой продукт знаком качества сроком три года. Затем продолжить маркировку товара, нужно было вновь пройти проверку. Результаты проверок на качество, как правило, были постоянны, то есть качество товаров не снижалось.

Знак качества страны советов являет собой стилизованную иллюстрацию пятиконечной звезды. По одной из версий он символизирует человека: его пять углов – это четыре конечности человека плюс голова. По другой версии, в пятиугольнике изображена перевернутая буква «К», что означает «качество».

И в первом, и во втором вариантах узнается классическая советская звезда – главный символ Советского союза. Также есть предположение, что знак изображает весы – символ точности.

Советская техника служит своим хозяинам и до сих пор, спустя десятки лет с момента своего выпуска с советских заводов. Советская оптика, отмеченная знаком качества, скупается сегодня не как антиквариат, а как высококачественная продукция, аналогов которой нет в мире. Уже десятки лет работают советские холодильники, пылесосы, бритвы, часы, телевизоры, стиральные машины, фотоаппараты.

Особо популярным был у советских граждан телевизор «Весна», который производился в Днепропетровске. Этот телевизор был в каждой пятой квартире. Количеством миллион в год выпускался советский пылесос «Ракета». Советский кухонный комбайн «Мария», который никогда не ломался, надежно служил советским женщинам.

О советском мопеде «Верховина» мечтали юноши не только СССР, но и Польши, и Болгарии. В год львовский завод выпускал 50 тысяч мопедов, часть шла на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Предметом гордости были наручные часы «Победа». Длительный период времени «Победа» была самой массовой моделью часов в мире. Концерн «Электроника» обеспечивала советские предприятия компьютерными системами, а бухгалтеров — калькуляторами.

Продукция этой фирмы экспортировалась за границу. Каждый советский фотолюбитель или профессиональный фотограф мечтал и копил деньги на фотоаппарат «Зенит-Е». Это был лучший советский фотоаппарат и кроме внутреннего рынка, он также продавался в ведущих странах Европы.

Цель маркирования продукции знаком качества должна была бы стимулировать производителей к росту качества производимых товаров. Сначала «пятиугольник» присваивался действительно высококачественным продуктам. Выполнение условий ГОСТов формировало уверенность покупателей в качестве товаров и содействовало конкурентноспособности продукции.

Директора предприятий, чья продукция отмечались знаком качества СССР, получали значительные премии, поощрялись государственными наградами и пробивались на высокие должности. Поэтому руководители любыми способами стремились добиться отметки своих товаров этим знаком.

Это привело к тому, что среди продукции, которой присваивался «пятиугольник», в последние годы существования Советского Союза, уже появились товары низкого качества. Руководители предприятий боролись не за качество производимой продукции, а за знак качества, что и явилось одной из многочисленных причин развала великой державы СССР.

А теперь просто вспомните, какой была вкусная та же колбаса, изготовленная по государственному стандарту. Потому что государственный стандарт определял процентное содержание мяса и специй.

А по ТУ сам производитель определяет, что туда положит.

И не всегда это будет мясо, и не всегда в нужном количестве

«Правда о Советской эпохе»



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