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Российская государственность в контексте мировой политики

08:58. 27 августа 2019 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

«Золото тюрков» – так называется очередной всероссийский форум тюркской молодежи, который в этом году прошел в Чебоксарах.

Ваш покорный слуга был приглашен для общения с молодежью. Попытки раскола России были, есть и будут осуществляться врагами нашего государства. Наряду с религиозным и «классовым» — национальный путь выглядит для организаторов хаоса внутри России очень привлекательным. Многонациональная страна – исторические достижения, наряду с обидами многовековой давности, которые можно пытаться «обновить» и «возобновить».

Врагам российского государства совершенно все равно под каким флагом путаться его ослаблять.

Поэтому русский националист, наряду с националистом Кавказа или проводник тюркского национализма – лучший друг американской демократии.

Или демократии турецкой – но это уже сугубо про тюрков…

Об этом и многом другом мы и говорили в Чебоксарах. А общий заголовок встречи был такой: «Российская государственность в контексте мировой политики».

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Видео ВК

Фотографии:

 

P.S. Предыдущие встречи с общественностью:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107973

Метки: блог, Видео

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