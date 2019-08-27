Российская государственность в контексте мировой политики
«Золото тюрков» – так называется очередной всероссийский форум тюркской молодежи, который в этом году прошел в Чебоксарах.
Ваш покорный слуга был приглашен для общения с молодежью. Попытки раскола России были, есть и будут осуществляться врагами нашего государства. Наряду с религиозным и «классовым» — национальный путь выглядит для организаторов хаоса внутри России очень привлекательным. Многонациональная страна – исторические достижения, наряду с обидами многовековой давности, которые можно пытаться «обновить» и «возобновить».
Врагам российского государства совершенно все равно под каким флагом путаться его ослаблять.
Поэтому русский националист, наряду с националистом Кавказа или проводник тюркского национализма – лучший друг американской демократии.
Или демократии турецкой – но это уже сугубо про тюрков…
Об этом и многом другом мы и говорили в Чебоксарах. А общий заголовок встречи был такой: «Российская государственность в контексте мировой политики».
Фотографии:
P.S. Предыдущие встречи с общественностью:
- Политика Сталина, мусорная реформа, и «спасибо» Леониду Ильичу
- Либеральный геноцид, экономика Сталина и ждет ли Россию Третья мировая
- Прогулка по Калининграду
- Дать паспорта России Донбассу – впечатления от поездки
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107973