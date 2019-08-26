Путин недоволен медленным ростом доходов россиян (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, в ходе которого выразил недовольство медленным ростом доходов россиян.

«По оценке за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.

Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным…

Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении.

Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство.

Хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан и в целом, как я уже сказал, придания более устойчивой динамики роста самой экономике», — сказал президент России, открывая совещание.

В мероприятии приняли участие глава Администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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