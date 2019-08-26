Про сокращение Россией вложений в госдолг США на миллиард долларов

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов. В июне страна вложила в американские облигации 10,8 миллиарда долларов, таким образом продолжая тенденцию сокращения, пишет «РИА Новости».

Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным – 5,552 миллиарда. В мае эта сумма составляла 12 миллиардов. В октябре 2010 года был максимальный объем вложения России в американский госдолг, и он составлял 176,3 миллиарда долларов.

В прошлом году Россия значительно сократила вложения в американские бумаги и вышла из списка 33 крупнейших держателей госдолга США. Главными держателями американских гособлигаций на июнь являются Япония, Китай и Великобритания.

В беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог, публицист Николай Стариков объяснил, зачем Россия сокращает вложения.

«Сокращение Россией госдолга США – это защитная мера, направленная на то, чтобы непредсказуемые действия американцев вводить ограничения и санкции во всех сферах не коснулись российских золотовалютных резервов», – отметил эксперт, напомнив, что государственный долг США уже перевалили за 20 триллионов долларов», – отметил эксперт.

По словам собеседника издания, если Россия продала американские бумаги или вместо них купила какие-то другие активы – это значит, что американские бумаги купит какое-то другое государство либо сама федеральная резервная система. Стариков рассказал, как США создают свои долговые инструменты, и что может стать причиной обвала американской экономики.

«Сегодня американские долговые обязательства считаются наиболее надежной бумагой. Это с одной стороны. С другой стороны, по ним крайне низкий процент, то есть американцы создают просто свои долговые инструменты путем создания нестабильности в мире. И если эти бумаги перестанут покупать, значит необходимо повышать процент по ним. Повышение процента может обрушить всю пирамиду госдолга США. То есть для американцев это смертельно опасно, поэтому если вы хотите обрушить американскую финансовую систему, необходима массовая распродажа, сброс этих американских облигаций в очень больших масштабах. В этом должен принять участие Китай, и возможно ещё какие-то крупные держатели американского госдолга», – рассказал эксперт.

Стариков добавил, что пока ни Китай, ни какие-либо другие страны не готовы к таким кардинальным шагам.

«Но нужно понимать, что в случае обрушения американской финансовой системы автоматически обрушится и мировая финансовая система, потому что американская является наиболее значительной её частью. На это сегодня никто не готов, поэтому Китай осуществляет свое противостояние с США в рамках существующих правил и не пытается обрушивать все существующие финансовые институты»,– заключил эксперт.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, что Россия собирает плоды со своего «золотого маневра».

Источник: https://nstarikov.ru/club/107956