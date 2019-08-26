МИД КНР о протестах в Москве

Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьёзно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за всё хватаются, ничего не углубив, в которых всё обещают, ничего не выполняя, где всё принимает сомнительную или лживую окраску и всё вместе оставляет после себя пустоту и неопределённость.

— Чаадаев Пётр Яковлевич