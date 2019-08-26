МИД КНР о протестах в Москве
16:19. 26 августа 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
МИД КНР о протестах в Москве
Представитель МИД КНР Гэн Шуан сегодня заявил, что действия некоторых иностранных сил в связи с российскими делами и ситуацией в Сянгане похожи как две капли воды и являются типичным примером вмешательства во внутренние дела и проявлением гегемонизма.
На очередной пресс-конференции журналист спросил: “Известно, что в Москве на днях произошли митинги. На сайте посольства США в России говорится, что “российские власти продолжают ограничивать право граждан на проведение мирных собраний и реализацию права на свободные и честные выборы”. Посольство также опубликовало маршрут митинга, отметив места сбора демонстрантов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть подтверждение тому, что посольство США в России вмешивается в несанкционированные митинги. Как Китай прокомментирует это?”.
Гэн Шуан заявил, что Китай полностью солидарен с позицией России. Недавно прошедшие в Москве митинги являются незаконными, правительство России принимает меры по защите общественного порядка, и это имеет законные основания. Вызывает беспокойство то, что некоторые западные страны в этот момент “выпрыгивают и начинают жестикулировать”, совершая “мелкие проделки”. “Как и заявила российская сторона, это типичное вмешательство во внутренние дела страны и проявление гегемонизма”. “Действия некоторых иностранных сил в связи с российскими делами и ситуацией в Сянгане похожи как две капли воды”, – сказал Гэн Шуан.
Дипломат отметил, что представитель МИД России на днях на вопрос о вмешательстве в дела Сянгана заявила, что вмешательство западных стран во внутренние дела Китая является не только теоретическим вмешательством, но и средством сдерживания Китая. Эти проявления остро указывают на то, что некоторые западные страны играют недостойную роль в насильственных демонстрациях в Сянгане, вскрывают истинные планы иностранных сил по подстрекательству насильственных действий для нарушения стабильности в Сянгане. Китай полностью поддерживает это мнение и дает ему высокую оценку.
Гэн Шуан отметил, что Китай намерен совместно с российской стороной, в соответствии с договоренностями лидеров двух государств, решительно и неизменно укреплять китайско-российские всеобъемлющие отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, развивать обмен опытом по представляющим взаимный интерес вопросам, усиливать взаимную поддержку, делать более тесным взаимодействие и защищать общие интересы.
https://vk.com/wall-156278021_9444 – цинк
Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке.
Получается баш на баш – Россия поддерживает официальную позицию Китая по ситуации в Гонконге, а Китай поддерживает официальную позицию России по митингам в Москве. И вместе дружно осуждают американское вмешательство.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5233765.html