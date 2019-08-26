Главная » Мировоззрение, Политика

МИД КНР о протестах в Москве

16:19. 26 августа 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:


МИД КНР о протестах в Москве

Представитель МИД КНР Гэн Шуан сегодня заявил, что действия некоторых иностранных сил в связи с российскими делами и ситуацией в Сянгане похожи как две капли воды и являются типичным примером вмешательства во внутренние дела и проявлением гегемонизма.

На очередной пресс-конференции журналист спросил: “Известно, что в Москве на днях произошли митинги. На сайте посольства США в России говорится, что “российские власти продолжают ограничивать право граждан на проведение мирных собраний и реализацию права на свободные и честные выборы”. Посольство также опубликовало маршрут митинга, отметив места сбора демонстрантов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть подтверждение тому, что посольство США в России вмешивается в несанкционированные митинги. Как Китай прокомментирует это?”.

Гэн Шуан заявил, что Китай полностью солидарен с позицией России. Недавно прошедшие в Москве митинги являются незаконными, правительство России принимает меры по защите общественного порядка, и это имеет законные основания. Вызывает беспокойство то, что некоторые западные страны в этот момент “выпрыгивают и начинают жестикулировать”, совершая “мелкие проделки”. “Как и заявила российская сторона, это типичное вмешательство во внутренние дела страны и проявление гегемонизма”. “Действия некоторых иностранных сил в связи с российскими делами и ситуацией в Сянгане похожи как две капли воды”, – сказал Гэн Шуан.

Дипломат отметил, что представитель МИД России на днях на вопрос о вмешательстве в дела Сянгана заявила, что вмешательство западных стран во внутренние дела Китая является не только теоретическим вмешательством, но и средством сдерживания Китая. Эти проявления остро указывают на то, что некоторые западные страны играют недостойную роль в насильственных демонстрациях в Сянгане, вскрывают истинные планы иностранных сил по подстрекательству насильственных действий для нарушения стабильности в Сянгане. Китай полностью поддерживает это мнение и дает ему высокую оценку.
Гэн Шуан отметил, что Китай намерен совместно с российской стороной, в соответствии с договоренностями лидеров двух государств, решительно и неизменно укреплять китайско-российские всеобъемлющие отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, развивать обмен опытом по представляющим взаимный интерес вопросам, усиливать взаимную поддержку, делать более тесным взаимодействие и защищать общие интересы.

https://vk.com/wall-156278021_9444 – цинк

Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке.
Получается баш на баш – Россия поддерживает официальную позицию Китая по ситуации в Гонконге, а Китай поддерживает официальную позицию России по митингам в Москве. И вместе дружно осуждают американское вмешательство.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5233765.html

Метки: Гонконг, Китай, Митинги, Москва, протесты, Россия, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 апреля 2017
... Об этом информирует официальный представитель МИД КНР Лу Кан. «Цзиньпин разъяснил ...задержала наиболее активных участников акции протеста, которые требовали прекратить нанесение...известен своей антироссийской позицией, обвиняя Москву практически во всем. Так,...
Константин Никифоров. Путч. Послесловие
....ru/world/20160716/1467574573.html"МОСКВА, 16 июл. — РИА ... только осложнит отношения с Москвой. Тут самый момент курдам...заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин" http://ria....Китая в отношении уйгуров, Протестующие напали на туристов из ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 декабря 2015
... оглавлению | Источник: rusvesna.su МИД РФ: Москва считает нарушением нахождение турецких военных... города Башика. Это вызвало бурные протесты со стороны шиитского правительства в... Тибетское правительство в изгнании. В КНР он объявлен вне закона как...
Что стоит за передачей части амурских островов Китаю
...им, не обращая внимания на протесты китайцев»[7]. Кроме того, .... 14 февраля 1950г. в Москве был подписан сроком на 30...По итогам рассмотрения карт в Москве был сделан вывод о возможности...России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ян Цзечи подписали дополнительный ...
События в России и в мире: тенденции за неделю (01.12-07.12.2014)
... ситуации в России: - В Москве прошел митинг против платных парковок...Китаем России на международной арене: - МИД КНР: Китай уважает внутренний и внешний...по устройству внутренних беспорядков: - Тысячи протестующих в Нью-Йорке перекрыли движение...
Что стоит за передачей части амурских островов Китаю
...им, не обращая внимания на протесты китайцев»[7]. Кроме того, .... 14 февраля 1950г. в Москве был подписан сроком на 30...По итогам рассмотрения карт в Москве был сделан вывод о возможности...России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ян Цзечи подписали дополнительный ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)