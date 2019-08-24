Так кто же подставил председателя правительства?!

Если вы достаточно взрослый, то летящие и погибающие на огне мотыльки, жучки и разные насекомые уже не вызывают у вас ошеломлённое удивление – это проза жизни, в которой так явно видно, что с помощью иллюзии можно подменить реальную жизнь и погубить неосторожные существа.

Но не перестаёт вызывать ошеломлённое удивление постоянные попытки различных чиновников погубить себя и вместе с собой всю страну!

Принято считать, что мозг у мотыльков невелик и потому они поддаются обману, но никто не скажет, что некоторые чиновники правительства страдают этим, но почему с систематической и, как вы увидите далее, маниакальной настойчивостью, некоторые из них выполняют не свои должностные обязанности (кстати, а кто-то слышал или читал о должностных обязанностях правительства?!), а изобретают или ретранслируют различные способы нагнетания социальной напряжённости, которые обязательно приведёт их к гибели, в случае успеха их предприятия!

Вы спросите, о чём это я?

О совмещении во времени и «появлении» по нарастающей различных инициатив и поступков чиновников по всей стране, которые несовместимы с социальной моралью, совестью и нравственностью человека, не буду говорить уже об ответственности должностных лиц перед народом и выполнении своих должностных обязанностей (опять этот вопрос: а они есть – эти должностные обязанности, чиновники вообще-то хотя бы что-то должны?).

Так вот создаётся устойчивое впечатление, что невидимый дирижёр дёргает разных депутатов, чиновников, глав партий, фракций, различных функционеров за причинные места и они, не взирая на нелепость момента и абсурдность смысла, выкрикивают свою последнюю предсмертную песню, разжигая народный гнев, не взирая на то, что сами пойдут в раздуваемом ими народном бунте (бессмысленном и беспощадном) как главные виновники случившегося!

Вот пример: недавняя пенсионная реформа и последовавшие за ней предложения уменьшить продолжительность рабочей недели!

Давайте вспомним, чем мотивирована пенсионная реформа:

Как декларировалось сторонниками реформы, из-за старения населения России и сокращения отношения числа работающих к числу получателей пенсий (более быстрого, чем рост автоматизации и производительности труда), возник дефицит Пенсионного фонда России (ПФР). Мужчина (женщина) вправе выйти на пенсию в любой момент после выработки 42-(37-) летнего стажа, если на этот момент его (её) возраст превышает 60 (55) лет и не более чем на два года меньше пенсионного возраста.

По некоторым исследованиям в интернете, кроме увеличения срока выхода на пенсию, у каждого пенсионера таким образом изымается около 800 000 рублей, которые он мог бы получить, при прежних условиях выхода на пенсию.

Давайте посмотрим:

В 1991г. количество пенсионеров составляло – 32848 тыс. человек; В 2016г. количество пенсионеров составляло – 42729 тыс. человек; Из них работающих, т.е. вносящих вклад в Пенсионный фонд и одновременно получающих пенсию: В 1991г. – 6801 тыс. человек, а в 2016г. – 15259 тыс. человек.

То есть за срок жизни одного поколения (25 лет) количество пенсионеров увеличилось на 9881 тыс. человек или на 30%.

Если допустить линейную зависимость при неизменных демографических и иных условиях, то рост пенсионеров с 2019г. будет составлять примерно 1% в год от уровня 1991г., а это примерно 329 тыс. человек.

Итак, очень условно, общие «доходы» Пенсионного фонда за каждый год на каждом 1% не перешедших на пенсию людей, могут составить:

329 000 человек х 160 000 рублей = 52 640 000 000 рублей

Таким образом, как говорили специалисты по арифметическим подсчётам от «экспертов», готовивших реформу они собирались добавить каждому из пенсионеров (на 2016г. 42729 тыс. человек) по 1231 рублю в год из высвобождающихся средств!

Как говорил Лёна Голубков «Хорошая прибавка к пенсии!»

Ну, ладно, если стоял выбор: саботаж чиновников и майдан или пенсионная реформа, то пенсионная реформа лучше, чем гражданская война, но сука, вы хотя бы задумались, и остереглись, вы же не те мотыльки, летящие на огонь и погибающие, даже если вас держат за причинные места заокеанские хозяева, вы зачем за сокращение рабочей недели песню запели?!

Ну ладно, чиновники из профсоюзов, которых выбрали как стрелочников для озвучки нового, раскачивающего страну, предложения, но озвучивать не просчитанные и явно абсурдные предложения в правительстве – это уже перебор.

Это понятно, что «не потерять лицо» – это не беспокоит чиновников, но, а вдруг добьётесь вы того к чему стремитесь (намерено или невольно), т.е. народного возмущения и тряханёт страну, так вы же первые за всё ответите, здесь просто даже если задницей думать, то и она подскажет, что будет вам «ж@па»…

Давайте сложим арифметику подсчётов, то что не сложили эксперДы готовившие предложения в правительство и посчитаем, что будет если всё-таки введут «4-дневку».

40 часов в неделю при 5-дневке (8 часовой рабочий день), в месяц это (условно) – 160 часов, в год -1920 часов.

При сокращении рабочей недели до «4-дневки»:

32 часа в неделю при «4-дневке» (8 часовой рабочий день), в месяц это – 128 часов, в год -1536 часов.

Разница составляет (часов), в месяц это – 32 часов, в год -384 часов.

Переведём разницу сокращённых часов в месяцы за год:

Если считать месяц как прежде, 160 часов, то на 2,4 месяца уменьшится рабочий год каждого работающего, а если считать с учётом уже «4-дневки», то на 3 месяца уменьшится рабочий год каждого работающего!

А теперь посчитаем уменьшение загруженности работающего за его (их) 42(37) лет по новой пенсионной реформе, если, например, на 2,4 месяца уменьшится рабочий год каждого работающего:

Каждая проработавшая 37 лет на «4-дневке» уменьшит рабочее время на 88,8 месяцев или на 7, 4 года, а каждый проработавший 42 года на «4-дневке» уменьшит рабочее время на 100,8 месяцев или на 8, 4 года!!

А теперь сравните это с теми годами, которые добавили для достижения пенсионного возраста по новой пенсионной реформе!

Ну и кто теперь дурак или, кто враг, если правительство готовит пенсионную реформу как рычаг для дестабилизации социального положения, а потом новые и новые предложения, которые противоречат пенсионной реформе, даже не владея правилами арифметики для 3-го класса, не говоря уже о реальных экономических и демографических подсчётах!!!?

Вместо послесловия:

Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценил пенсионную реформу, которая стартовала в России в 2018 году. Как считают эксперты этой финансовой организации, повышение возраста выхода на заслуженный отдых позволит компенсировать влияние демографических проблем на рынок рабочей силы, а вкупе с инвестициями в инфраструктуру поможет увеличить рост экономики на 0,1%-0,5% в год. Об этом, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявил руководитель миссии МВФ в России Джеймс Роаф на пресс-конференции в Москве.

Да, уж этот МВФ они такие реально заботливые… но всё же, кто так спокойно и безнаказанно выставил в нехорошем свете председателя правительства, когда тот неосторожно озвучил предложения о «4-дневке» ?!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/tak-kto-je-podstavil-predsedatelia-pravitelstva-5d60f140fc69ab00adcc746d