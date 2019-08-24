Е.Ю.Спицын и Ю.А.Никифоров в программе “Проще говоря. Кому нужна срочная психиатрическая помощь?”

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Инопланетяне посещают Землю в течение тысяч лет и вызвали панику и хаос в разгар «холодной войны», рассказал бывший министр обороны. Экс-министр национальной обороны Канады заявил, что по меньшей мере четыре вида инопланетян на протяжении десятилетий ...