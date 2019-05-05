Е.Ю.Спицын и Ю.А.Никифоров на Радио России. “Радиоуниверситет. Битва за Воронеж”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g5N1aQR1idI
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Те, кто подкрепляет свои речи вызывающим поведением и повелительным тоном, лишь доказывают слабость своих доводов.
— Мишель Монтень
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