Е.Ю.Спицын и Ю.А.Никифоров на Радио России. “Радиоуниверситет. Битва за Ржев: правда и мифы”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uJ_FD56l4ss
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Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
— Апостол Павел
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