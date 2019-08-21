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Зависимость от Китая не лучше зависимости от США

18:02. 21 августа 2019 Просмотров - 60 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Портал ПроГород

Николай Стариков высказался о китайцах в Чувашии. Он считает, что пользы от них региону не будет и стоит поддерживать местных бизнесменов.

С 18 по 22 августа в Чебоксарах проходит IV Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков». Одним из гостей стал политолог и писатель Николай Стариков. Он затронул тему строительства заводов в регионе китайскими инвесторами.

«В Чувашии агрокомплексы китайцы строят. Почему не чувашские или другие бизнесмены? Что там такого великого и нового? Я понимаю, строится завод и с ним приходят технологии, которых у нас нет. Но производство молока или помидоров, или огурцов. Как-то мы справлялось с этим. Не знаю, для чего и почему это делается», — комментирует политолог.

Он считает, что необходимо поддерживать местных бизнесменов.

«Я бы этого не сильно опасался, но с другой стороны я бы старался поощрять своих производителей это делать. Ну собрали бы, спросили, что нужно делать, чтобы не китайцы строили, а русские? Зависимость от Китая ничуть не лучше зависимости от США», — говорит Николай Стариков.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107814

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11196 6658
    Maleos 21 августа 2019 в 18:20

    Вот, блин! то дядя Коля книжки строчит, как из пулемёта, то по стране кузнечиком прыгает и тарахтит, тарахтит бесконечно… Интересно, кто это его оплачивает?.. и кто платит ЯП, чтобы дядя Коля был усё время на слуху?.. неужто, сам дядя Коля?:))

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