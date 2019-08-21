Воттоваара: за ней живут гиперборейцы

советская и российская писательница, драматург, индолог, историк и этнограф; доктор исторических наук, известный специалист по культуре Индии и индийским религиям. Автор более 160 научных трудов по культуре и древним формам религии индийцев. – Прим.

Приехала к ней в гости из Индии одна известная исследовательница традиционной индийской вышивки и ткачества. Сидя за чашкой чая, она случайно взглянула на лежащую неподалеку открытку и восхищенно воскликнула: «Наташа, какую прекрасную открытку прислали тебе из Гуджерата!» . Услышав в ответ, что открытка никакого отношения к Гуджерату не имеет и напечатана у нас в Москве в 1981 году, индианка очень удивилась и возмутилась. «Такого не может быть» – ответила она, – Это типичная гуджератская вышивка!» . А затем очень конкретно объяснила, что и почему здесь изображено. Пришлось обратить внимание гостьи на то, что напечатана открытка ко дню 8 марта, о чем свидетельствовала надпись на ней, что издана она в издательстве «Изобразительное искусство» и есть даже автор открытки – художник Е.Дергилева. Аргументы сильного впечатления не произвели. «Ну и что, – было сказано в ответ. – Съездила ваша художница к нам в Индию и сделала такую открытку» . Как рассказала Наталья Романовна, дальнейшие действия были таковы: «И тогда я достала все те ксероксы с калек, которые Вы, Светлана, мне привезли. Положила их на стол. Она долго рассматривала каждую прорисовку вышивки и ткачества, объясняя их значение, в какой технике это выполняется и для какого штата Индии данные композиции характерны. А потом вздохнула и сказала: «Наташа, это просто потрясающе! За два года в Индии ты нашла такое количество материала, которого даже у меня нет!» Пришлось ее разочаровать, сказав, что к Индии все эти прорисовки отношения не имеют, а сделаны в фондах музеев Русского Севера , о чем свидетельствуют инвентарные номера, отпечатанные на ксерокопиях.

«А дальше, – рассказала Наталья Романовна, – случилось то, чего мы никак не ожидали. Она заплакала и стала называть нас, русских, преступниками, потому что мы не публикуем все эти материалы».



Такая вот история. Повторяю, это был 1982 год.



С тех пор много воды утекло. Но воз, зачастую, и ныне там. Ну многие ли из нас, да и индусов тоже, знают, что сложнейшая техника олонецкой вышивки, включающая в себя и счетный крест и штопку, и «роспись», и «ришелье», выполняемая белыми нитками по белому же холсту и называемая у нас «чекан», имеет аналогию в Северо-Западной Индии, где такая же точно вышивка называется «чикан»!



Вдумайтесь только! Арьи пришли на территорию Индостана со своей северной прародины не позднее начала II тыс.до н.э. И вышивки из Олонецкой губернии (ныне республики Карелия) в Индию никогда не вывозились, да и из Индии в Олонецкую губернию не привозились тоже.



Одна и та же сложнейшая техника вышивки, одно и то же название. Сколько им лет? Четыре тысячи, пять тысяч…? Кстати, та открытка, из-за которой случился весь вышеописанный «сыр-бор», представляла собой образец классической Олонецкой вышивки, сохранившейся практически до наших дней. Так сколько же им лет?

Такой вопрос уместен и в другой связи. Географические названия Русского Севера по-прежнему остаются камнем преткновения для тех исследователей, которые продолжают упорно доказывать их финно-угорское происхождение.



В этих сложных лингвистических комбинациях огромная 300 километровая р. Пинега превращается в «маленькую речку», а название реки Суды вообще объяснить невозможно.



И это при том, что еще в 1927 году выдающийся топонимист – академик А.И.Соболевский в своей работе «Названия рек и озер Русского Севера» писал: «Исходный пункт моей работы – предположение, что две группы названий (рек и озер – С.Ж.) родственны между собой и принадлежат одному языку индоевропейской семьи, который я пока, вплоть до подыскания более подходящего термина, именую скифским» (курсив мой – С.Ж.)

В 60-е годы шведский ученый Г. Ёханссон пришел к похожему выводу в связи с географическими названиями Скандинавии и всего севера Европы.



Поэтому давайте посредством священного языка брахманов Древней Индии санскрита, который выдающийся французский исследователь рубежа ХIХ-ХХ в. Сент-Ив ДАльвейдр называл «языком патриархов белой расы Северного полюса» и «европейским языком патриархов, матерью наших и их интеллектов», присмотримся к названиям рек современной Карелии и граничащей с ней Ленинградской области по переписям ХVII, ХVIII и ХIХ веков:

р. Алака (Ладейнопольский уезд) Алака (река в Индии; завиток) р. Важа (Олонецкая губерния) Ваджа (быстрота; вода) р. Вара (Ладейнопольский у.) Вар (вода), вара (лучшая) р. Гангрека (Ладейнопольский у.) Ганга (река в Сев. Индии; идущая) оз. Гангозеро (Ладейнопольский у.) оз. Гангозеро (Кижский погост) р. Мандера (Кижский погост) Манди (река в Пакистане) Мандара (тихий) Мандира (радующая) р. Падма (Северное Прионежье) Падма (кувшинка, лотос) р. Падма (Сев. Прионежье) оз. Падма (Сев. Прионежье) оз. Пурно (Олонецкая губ) Пурна (полный, река в Юж.Индии) оз. Пурное (Ладейнопольский у.) р. Рудея (Олонецкая губ.) Руд (рыдать) р. Ручей Ганеш (Олонецкая губ.) Ганеша (устранитель препятствий, сын Шивы) р. Ручей Сагарев (Кижский погост) Сагара (река, море) р. Сандала (Кижский пог.) Санда (одаривать) р. Сандала (Ладейнопольский у.) р. Сара (Ладейнопольский у.) Сара (вода, бегущая) оз. Сарозеро (Ладейнопольский р) Сарос (озеро) р. Сарга (Ладейнопольский у.) Сарга (течение, изливание) оз. Саргинское (Ладейнопольский у.) р. Сарба (Ладейнопольский у.) Сарб (двигаться) оз. Сарба (Ладейнопольский у.) Сарпа (змея) оз. Урозеро (Ладейнопольский у.) Уру (широкий) р. Шива Ручей (Олонецкая губ) Шива (добрый, вода) оз. Шива (Олонецкая губ.)

В Карелии рядом с реками Шива Ручей, Ручей Ганеш и Падма находятся озеро Гандамадана и гора Гандамадана. А в эпосе Махабхарата одной из излюбленнейших гор Шивы и его супруги Падмы (Парвати) была «благоухающая» гора Гандхамадана.



А лес, растущий на этой горе, был «подобен райскому лесу», где «разные водяные птицы: серые гуси, утки-казарки, чайки, утки-кряквы, нырки, фламинго, цапли, эти и еще другие водяные птицы кишмя-кишели повсюду. Кристально чистые озера (своей гладью) блистали. Белокрылые лебеди и всякие другие водяные птицы их населяли. Их украшали лотосы, кувшинки; вода в них была приятна, прохладна».



Шарабха

И еще одна очень важная деталь. Эпос утверждает, что гору Гандхамадану оглашают трубные звуки, издаваемыеИменно в этом образе – Шарабхи, «в некой отдаленной местности… жил Будда». Известные индологи Г.М. Бонгард-Левин и Э.А.Грантовский писали, чтоОглашать своими трубными звуками отроги Гималаев, куда поздняя традиция помещает гору Гандхамажану, лось не мог и в той глубочайшей древности, когда рождались предания Махабхараты. Его там нет. И никогда там не было.А вот что касается лесов Карелии, да и всего Русского Севера, то для них он обычный обитатель.

Очень интересным объектом, название которого дискутируется уже долгие годы, является гора Воттоваара – самое высокое место гор Карелии.

Конечно, если искать только саамские или финно-угорские корни этого названия, то можно продолжать этот процесс этимологических изысканий бесконечно долго.

Ну, а если мы пойдем по пути, предложенном еще в 1927 году академиком А.И.Соболевским, и используем для объяснения данного названия санскрит, тогда:

VATA – это ветер, воздух, Бог ветра VARA – ограждение, ограда, преграда.

В моей статье «К вопросу о возможной локализации священных гор Меру и Хары индоиранской (арийской) мифологии», вышедшей в свет в 1986 году в Информационном бюллетене ЮНЕСКО (№ 11), был сделан вывод о том, что цепь священных северных гор арьев реально существует и состоит из таких древних широтных поднятий как Приполярный Урал, Тиманский кряж, Северные Увалы, возвышенности запада Вологодской области, возвышенности современной Ленинградской области, горы Карелии и Кольского полуострова.



Именно за этими возвышенностями, делящими реки на текущие к северу, находилась та земля, которую древние греки называли Гипербореей, то есть «лежащей выше северо-восточного ветра (Борея)».

Норд-ост – Борей действительно не проникает за пределы этих возвышенностей, почему многие путешественники отмечали, что даже при суровых морозах здесь всегда очень тихо и холод переносится легко.

Таким образом, словосочетание «Ватавара» (ныне произносимае как «Вотоваара») на санскрите буквально значит: «Ограждающая от ветра» или «Преграда ветру».

Как говоритcя, ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ!

В связи с вышесказанным, хотелось бы отметить ещё следующее.



Общеизвестно, что всем финно-угорским народам в той или иной мере, присуща монголоидность.



Так академик В.П. Алексеев отмечал, что: «Удельный вес монголоидной примеси в составе прибалтийско-финских народов заметно меньше, чем в составе финских народов Поволжья.



Тем не менее она отчетливо прослеживается в составе финнов и эстонцев, где её пропорция примерно одинакова».



Но люди, жившие на Севере Восточной Европы ещё в эпоху мезолита (10-7 тыс. до н.э.), создавшие свою мифологию, свои культы и свои обряды, значительная часть которых сохранилась в северно-русской народной традиции вплоть до начала ХХ века, были по определению И.И. Гохмана «европеоидами с четко выраженными расовыми признаками». Они «отличаются высоким ростом (170 см и более), по антропологическому типу обнаруживают сходство с населением, представленным в мезолите Латвии и отчасти Украины».



Крупнейший специалист по мезолиту европейского Севера России С.В. Ошибкина, в свою очередь, считает, что культурные традиции этого региона уходят корнями в палеолит Восточной Европы и представляют собой одно из древнейших этнокультурных образований европеоидного населения.



И более того: «Археологический материал позволяет утверждать, что в мезолите севера Европейской части СССР не прослеживаются следы какого-либо влияния уральских культур» (курсив мой. – С.Ж.), а население лесной зоны в этот период «следует считать европеоидным».

Следующим за мезолитом большим историческим периодом был неолит – новый каменный век (VI -III тыс. до н.э.), который приходится на климатический оптимум голоцена, т.е. самое теплое время за последние 10-12 тысячелетий.



В это период по всему восточноевропейскому Северу распространяется т.н. «культура с ямочно-гребенчатой керамикой», которая по мнению многих исследователей сложилась на местной мезолитической основе.



Причем, т.н. «юкагирская монголоидность», присущая всем народам финно-угорской группы уже с эпохи мезолита, у населения данной территории в период неолита полностью отсутствовала. Д.А. Крайнов, ведущий специалист по неолиту Севера Восточной Европы, считает гипотезу о принадлежности создателей ямочно-гребенчатой керамики к финно-уграм очень неубедительной.



Он отмечает, что приписываемые протофинноуграм прямоугольные жилища были известны еще в мезолите Русской равнины, когда на этих территориях никаких значительных групп, пришедших из-за Урала, не было. Кроме того, он подчеркивает, что вторжение финно-угорских племен и «их дальнейшее рассмотрение на огромной территории и ассимиляция или изгнание местного населения, жившего здесь искони, не оправдано ни мотивами избытка населения, ни резкими природными изменениями и никакими другими факторами».



Он также подчеркивает, что «вряд ли можно допустить при охотничье – рыболовческом хозяйстве, такую огромную, ничем не объяснимую экспансию» финно-угорских племен на грани III и II тысячелетий до н.э. на Оку и Верхнюю Волгу, «когда в это время с запада в восточном направлении шло встречное передвижение воинственных фатьяновских скотоводческих племен».



И, наконец, в эпоху бронзы (II тыс. до н.э.), несмотря на приток населения с юга, «основу этнического образования здесь составило население, занимавшее этот регион с эпохи неолита».



И.И. Гохман подчеркивает, что «антропологический тип, характерный для Севера европейской части России, был тем же, что и в неолите Украины, Чехии, Словакии, мезолите Югославии, Северной Франции, Дании. Таким образом, анропологический состав древнего населения северо-запада и севера восточно-европейской части СССР определяется взаимодействием трех локальных типов: северно-, южно- и восточно-европейского (уральского).



Небольшая монголоидная примесь, особенно в конце неолита и эпохи раннего металла, возможна, но формообразующего значения на этом этапе истории она не имела».

Таким образом, классических финно-угров, которых отличает слабое выступание носовых костей, уплощенного лица, его значительная ширина, темноволосость и темноглазость, а также невысокий рост, вплоть I тысячелетия н.э. здесь, судя по-всему, не было.

А вот что свидетельствовали о народах, живших северо-западе раннесредневековые индийские тексты. Так, согласно книге «Самхита» на северо-западе живут «Икавилочана, то есть одноглазые люди». Текст говорит об аналоге аримаспов древних греков.

Вероятно, этот народ – «кривичи», «криви», известный еще гимнам Ригведы.

Но здесь же, на северо-западе живут и «длинноволосые люди», вероятно, те самые исседоны Аристея – кичащиеся длинными волосами, которых он в своей Аримаспее (VII в. до н.э.) помещает в соседстве с Бореем и считает «самыми могучими из мужей».

Рядом с «длинноволосыми людьми» на северо-западе по «Самхите» живут «длиннолицые люди». И здесь стоит особо подчеркнуть, что В.П. Алексеев отмечает: «ширина лица жителей Олонецкой губернии (в современной Карелии) дает величину близкую к минимуму среди европейских серий».

И еще одна интересная деталь.

Общероссийское издание «Финно-угорская газета» № 7,8,9 (39,40,41), август 2011 г. на стр. 14 в статье В. Марковой «Сейды – объекты природы?» сообщает, что:

«Начиная с 2008 года Карельским научным центром Российской академии наук в рамках ряда реализуемых российских и международных проектов были организованы научно- исследовательские экспедиции по обследованию природного комплекса горы Воттоваара, природных и культурно-исторических памятников Белого моря, включая культовые комплексы с сейдами. В них участвовали археологи из Норвегии и Швеции, являющиеся признанными авторитетами в деле изучения саамских памятников.



Несколько неожиданными даже для самих исследователей были результаты их работы. Ни на обследуемых, ни на окружающих территориях не было обнаружено никаких следов исторического пребывания саамов. Вокруг каменных сложений не было найдено ничего, что говорило бы о традиции жертвоприношений» (курсив мой – С.Ж.).

Заключение

Стоит обратить внимание на то очевидное обстоятельство, что возвышенности Карелии, в состав которых входит гора Воттоваара, до настоящего времени носят название Ветреный пояс.

В XVII – XVIII веках «Ветреным поясом» назывался и хребет «Манселькя» (высота до 576 метров), переходящий на севере в горы Кольского полуострова – «Кейвы».



И здесь надо обязательно вспомнить древнюю вологодскую обрядовую песню, записанную в 1978 году ленинградскими фольклористами, в которой говорится о «нашей Родине» у «Кейева города». Обязательно надо вспомнить также и титана Кейя древнегреческой мифологии, жившего на берегу Кронийского (Ледовитого) океана и бывшего отцом богини Лето – матери Артемиды и Аполлона Гиперборейских.

Отметим также, что в цепи древнейших широтных поднятий севера Восточной Европы кроме горы Воттоваара («Преграды ветру» – санскрит) есть в среднем течении реки Шамокши (Шемокши) возвышенности под названием Варагоры, что значит буквально «Преграждающие горы» (Ограждающие, Защищающие горы). Но о них надо говорить специально.

Воттоваара: загадка таинственной лестницы





С.В. Жарникова



***

.

На карельской горе Воттоваара многих туристов, не говоря уже о поклонниках эзотерики, особо привлекает каменная лестница, ведущая… в никуда.Что это?