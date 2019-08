Знание школьникам: глобальная ошибка в теории излучения радиоволн!

Продолжаю цикл статей, посвящённых становлению так называемой современной физики, скрывающей от нас многие истины об устройстве Природы. Начало здесь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Сегодня читателю предлагается узнать о глобальной ошибке в теории излучения радиоволн!

Эта ошибка стала мне лично очевидной только после того, как я смог понять механизм возникновения электрического и магнитного полей. Уверен, что все другие специалисты давно бы увидели эту глобальную ошибку в теории излучения радиоволн, если бы они понимали их природу на уровне процессов, протекающих в материи, а не слепо оперировали терминами «магнитное поле», «электрическое поле», «электромагнитное поле» как догмами (как это принято в религии).

Итак, в чём же состоит эта глобальная ошибка в теории излучения радиоволн?

В 1831 году великий английский экспериментатор Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, природу которого он объяснил следующим образом.

Окрестность всякого заряженного тела пронизана электрическими силовыми линиями, которые передают «силу», и аналогично энергия магнитного поля течёт вдоль магнитных силовых линий. Эти линии не следует рассматривать как условные абстракции, они представляют собой физическую реальность. При этом: всякое изменение электрического состояния среды порождает магнитное поле, а всякое изменение магнитного состояния среды порождает электрическое поле.

С подачи Майкла Фарадея эта информация прямо тогда же широко разлетелась по миру, а последнее из написанного выше стало восприниматься всеми буквально как очевидное, потому что любой человек мог наблюдать явление электромагнитной индукции в простейших опытах с магнитом и проволочной катушкой.

В 1865 году другой английский учёный, физик и математик Джеймс Клерк Максвелл, изучив труды Фарадея, создал «теорию света», в которую в качестве постулата были введены фарадеевские слова, описывающие суть явления электромагнитной индукции, лежащей в основе действия электрического трансформатора: «всякое изменение электрического состояния среды порождает магнитное поле, а всякое изменение магнитного состояния среды порождает электрическое поле».

Только Д.К.Максвелл в своих представлениях мысленно перенёс явление электромагнитной индукции с вещества на мировой эфир, в существование которого он верил. В нём он смог представить процесс превращения магнитного поля в электрическое, затем электрического поля в магнитное, и так далее до бесконечности... Именно такими ему виделись радиоволны.

В 1887 году немецкий учёный Генрих Герц решил проверить на практике «электромагнитную теорию света» Д.К.Максвелла, для чего создал опытную установку, в которой искровые разряды вызывали импульсы тока в металлических стержнях и действительно порождали (!) радиоволны, которые фиксировались с помощью специального металлического резонатора и вторичных искровых разрядов на расстоянии нескольких метров от излучателя.

Установка Герца для излучения и изучения радиоволн. Установка Герца для излучения и изучения радиоволн.

Открытие радиоволн, разумеется, потребовало теоретического объяснения их существования, вот тогда и пригодилась теория Д.К.Максвелла, в которой было дано математическое описание явления электромагнитной индукции и дано её новое понимание: «изменяющееся во времени электрическое поле порождает в свободном пространстве вихревое магнитное поле, а вихревое магнитное поле, убывая, порождает в свободном пространстве вихревое электрическое поле, которые перемещаются в свободном пространстве со скоростью света». Смысл был такой.

Сам Генрих Герц попытался объяснить происхождение невидимых волн электромагнитной природы с помощью серии иллюстраций, позволяющих представить скрытый от наших глаз процесс волнообразования «полуволновым вибратором», так:

После Герца вплоть до сегодняшнего дня в рамках существующей теории «электромагнитного поля» все так и пытаются представить процесс образования волн в антенне передатчика как процесс очень странных колебаний двух полей – электрического и магнитного. И если форма магнитного поля вокруг «диполя Герца» не выходит за пределы наших представлений о возможном, то воображаемая форма электрического поля вокруг «диполя Герца» находится уже за гранью логики и разума. Ну как можно навертеть такие «вихревые электрические поля» даже в воображении?! На рисунке Герца протяжённость «вихревых электрических полей» по краям многократно превышает длину самой радиоволны! Это же нонсенс!

Есть и ещё одно «недоразумение», которое объясняется в современной физике очень неуклюже. Ток и напряжение в излучающем «вибраторе Герца», равно как и магнитное поле, а также электрическое поле сдвинуты относительно друг друга на четверть периода (на 90 градусов), а в приёмной антенне они фиксируются приборами как полностью совпадающие по фазе! Как такое может быть?!

По этому поводу однажды была придумана «сказочка» для студентов, что радиоволна формируется не в самом «вибраторе Герца», а на расстоянии 5-6 длин волн от излучателя. Вот так вот! Когда я почти 30 лет назад учился на радиста, мне такую «сказочку» тоже рассказывали!

Ниже изображён горизонтальный «вибратор Герца» («полуволновой вибратор») и графики тока и электрического напряжения в его плечах. Они сдвинуты относительно друг друга на 90 градусов:

Следующий график можно увидеть на экране двухлучевого осциллографа при инструментальном замере напряжённостей электрического и магнитного полей в принимающей волны антенне.

Нам говорят, что якобы так выглядит радиоволна в вакууме. Нам говорят, что якобы так выглядит радиоволна в вакууме.

Этот реальный колебательный процесс, происходящий в теле любой радиоприёмной антенны, уже многие десятки лет выдаётся учёными за реальную радиоволну, летящую в свободном пространстве со скоростью света. При этом никто, разумеется, не хочет объяснить бедным студентам, у которых ум за разум заходит от таких картинок и таких утверждений, как же этот синхронно происходящий процесс нарастания и убывания электрического и магнитного полей, может происходить где-то ещё, кроме провода приёмной антенны.

Если такой колебательный процесс и в самом деле происходит в вакууме, как утверждает современная физика, но что невозможно представить в воображении, то каким чудом после перехода энергий двух полей в ноль они могут потом из ничего буквально воскреснуть? И что, спрашивается, вынуждает такую радиоволну двигаться в вакууме вперёд, да ещё и со скоростью света, если колебания двух видов энергии (магнитной и электрической) происходят в плоскостях, перпендикулярных направлению распространения?! И какая сила ограничивает скорость такой радиоволны тремястами тысячами километров в секунду?

Современная наука ничего этого не объясняет, просто заставляет всех верить, что радиоволны именно так и выглядят и так распространяются! Прямо религия какая-то получается!

Я же скажу следующее: все эти, мягко говоря, недоразумения имеют место в современной физике исключительно оттого, что принятый догмат электромагнитного поля не предусматривает в радиоволне никаких других полей, кроме электрического и магнитного, инструментально наблюдаемых при работе закрытого колебательного контура или обыкновенного трансформатора.

Никто, почему-то, даже не допускает мысли, что в так называемом «открытом колебательном контуре», которым является «вибратор Герца», эти два поля, вызывая в стержнях излучателя «скин-эффект» (поверхностные скоростные электрические токи), порождают ещё одну форму электромагнитного поля, имеющую продольную компоненту.

Эта третья форма электромагнитного поля с продольной компонентой, порождаемая быстрыми электронами, собственно и есть излучаемая радиоволна, которую средства контроля ЭМП различают и фиксируют на фоне двух других полей обычно не ближе 5-6 длин волн от поверхности «диполя Герца»! Вот почему принято говорить, что РАДИОВОЛНА ФОРМИРУЕТСЯ на некотором отдалении от тела «полуволнового вибратора»! Ребята, где логика?! Радиоволна формируется сразу, ещё в теле антенны, её порождают непосредственно электроны, просто она маскируется двумя другими формами электромагнитного поля, очень сильными именно вблизи антенны!

Это кажется невероятным, однако, я должен заметить, что на заре становления «современной физики» учёными был совершенно выпущен из внимания (а может быть и просто проигнорирован!) тот факт, что электрический ток (который мы представляем как упорядоченное движение электронов) распространяется по проводам со скоростью света не сам по себе, а благодаря электрическому полю, которое в свою очередь имеет свойство распространятся по проводам в виде продольной волны!

Простой пример: при поступлении переменного электрического тока частотой 50 Гц от электростанции до ближайшего города через ЛЭП (через высоковольтную линию электропередачи) сами так называемые «свободные электроны» никуда не бегут, они лишь перемещаются вдоль проводов всего на несколько миллиметров то вперёд, то назад, делая такие возвратно–поступательные перемещения 50 раз в секунду, а вот электрическое поле, порождаемое генератором электростанции и синхронизирующее движение всех свободных электронов, участвующих в образовании электрического тока во всей электросети, движется по проводам со скоростью света, причём в виде продольной волны, которая не покидает пределов проводов.

Создание подобной продольной волны в так называемом «свободном пространстве», как показал эксперимент Генриха Герца, возможно в «открытом колебательном контуре», состоящем в идеале из двух металлических стержней длиною в четверть волны каждый. При этом эти стержни следует располагать в пространстве так, чтобы между ними была сведена к минимуму ёмкость, присущая плоскому конденсатору. В этом случае эти два стержня будут играть роль двух электростатических конденсаторов, на поверхности которых, при подключении к ним переменного напряжения высокой частоты, будет иметь место скоростное движение электронов, как раз и создающее «третью форму электромагнитного поля с продольной компонентой», которая и является радиоволной.

Я постарался обозначить эту проблему науки совсем коротко, но так, чтобы меня поняли даже школьники самой обычной школы.

Почему и зачем я этого добиваюсь?

Дело в том, что Российская Академия Наук нагло игнорирует эту научную истину уже несколько десятков лет, хотя ей докладывал обо всём этом наш знаменитый академик, создатель плазменного оружия России, Римилий Фёдорович Араменко — доктор технических наук, профессор, заместитель генерального конструктора НИИ радиоприборостроения, автор более 100 научных трудов, в том числе открытия и более 40 изобретений и патентов. Более всего Р.Ф.Авраменко известен научной общественности как специалист по системам противоракетной обороны и автор системы гарантированной защиты на новых физических принципах.

Из его книги "Будущее открывается квантовым ключом", известно, что:

"Эксперименты в 1973-1975 годах показали, что индукционное электрическое поле в вакууме НЕ существует: Еинд = 0 , в то время как по современным представлениям, казалось бы, в вакууме Еинд определяется известным дифференциальным уравнением Максвелла (в Гауссовой системе единиц):

Уравнения Максвелла не описывают наблюдаемую реальность! Подчеркнём, что опыты, о которых шла речь, свидетельствуют об отсутствии именно вихревого (индукционного) электрического поля и, конечно, подтверждают существование электрического поля свободных зарядов.

где (j) - скалярный потенциал поля.

Тем не менее, факт отсутствия индукционного электрического поля приводит к необходимости полного пересмотра основ современной теоретической физики, начиная от исходных понятий — движение материальных тел, сила, энергия и т.п.

Требуется полная ревизия основ электродинамики, квантовых (волновых) теорий, ядерной физики и физики элементарных частиц". (Источник. Стр. 127).

То есть, вот это утверждение Д.К.Максвелла оказалось не состоятельным: «изменяющееся во времени электрическое поле порождает в свободном пространстве вихревое магнитное поле, а вихревое магнитное поле, убывая, порождает в свободном пространстве вихревое электрическое поле, которые перемещаются в свободном пространстве со скоростью света». Как показали эксперименты советских учёных, проводимые ещё в 1973-1975 годах, в вакууме не возникает вихревое электрическое поле, а, стало быть, описанного процесса там не происходит, а имеет место совсем иной процесс!

Это было заявлено РАН нашим выдающимся академиком ещё лет 30 назад, а издано это было в виде посмертного сборника лекций, статей и заметок Р.Ф.Авраменко 14 лет назад. Но, как говорится, "воз и ныне там!".

Вот почему я счёл своим долгом написать статью о радиоволнах, рассчитанную не на академиков из РАН, а на самых обычных школьников и студентов! Они — наше будущее, и они имеют право знать научную истину!

И да, не могу ещё не упомянуть и знаменитого экспериментатора Николу Тесла. Так как он видел и понимал природу, не видел тогда, наверное, никто. В 1898 году он построил первую в мире радиоуправляемую модель судна, а в 1932 году на одной из своих лекций Тесла сделал заявление: «Я показал, что универсальная среда является газообразным телом, в котором могут распространяться только продольные импульсы, создавая переменное сжатие и расширение, подобно тем, которые производятся звуковыми волнами в воздухе. Таким образом, беспроводный передатчик не производит волны Герца, которые являются мифом! Но он производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что огромная упругость и крайне малая плотность данной среды делает их скорость равной скорости света». «Pioneer Radio Engineer Gives Views on Power», New York Herald Tribune, 11 сентября 1932 года.

Спустя много лет продольную компоненту в электромагнитном поле откроет наш инженер, конструктор антенн и учёный Константин Петрович Харченко, создатель уникальной антенны бегущей волны ОБ-Е. После этого открытия его вердикт был таким же, как и у Р.Ф.Авраменко: «Россияне, вы имеете фору... Не теряйте времени. Физику надо делать заново!»

Вот только пока некому у нас делать физику заново. Для этого нужны смельчаки уровня Галилео Галилея или Джордано Бруно. Да и противодействие "сверху" идёт очень сильное!

18 августа 2019 г. Мурманск. Антон Благин