О ситуации в Высшей школе экономики в связи с московскими протестами

Политолог, профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев на своей страничке в социальной сети пишет о том, как ВУЗ пытаются превратить в «кузницу протеста».

«Мне не просто далось решение написать еще раз по поводу митингов и всего того, что происходит вокруг них. Мои прошлые «соображения» вызвали бурю неприятия и пополоскали меня от души. И студенческий актив подключился, в том числе и публично.

Но, с другой стороны, я уже вышел из того возраста, когда хочется всем нравиться и, будучи человеком колючим, с плохим характером, пожалуй, что рискну вступить в эту воду во второй раз.

Я не буду писать ни о митингах, ни о Любе С. , ни о правозащитниках, присвоивших себе права прокуроров, судей, исполнителей приговоров, а под конец, — и графологов.

Я напишу о «Вышке», о НИУ ВШЭ, где я работаю последние шесть лет, опровергая расхожий тезис о том, что в Вышке работают только либералы.

Вышка это много разных людей. С разными взглядами, позициями, судьбами. От либералов до «левых», от либертарианцев до государственников.

И смысл того, что делается в Вышке, — диалог, взаимодействие, взаимодополнение и взаимное обогащение. Да, через споры, да через столкновение мнений. Но с уважением друг друга и с пониманием того, что каждый имеет право на свое мнение.

НИУ ВШЭ является государственным Университетом, что дает определенные бонусы, понятные и преподавателям, и студентам, но и накладывает определенные ограничения и обязательства. Главным из которых является нахождение пространства Университета вне политики. Внутри социально-политического пространства нашей страны, но вне политики. Это не такая уж сложная разница, если не делать непонимающий вид. И руководство

Университета сделало очень многое для того, чтобы Вышка, являясь не всегда комфортным для власти элементом социально-политического пространства России, оставалась вне политики. В этом ее сила и в этом основа ее влияние, которое признают даже недоброжелатели НИУ ВШЭ, которых согласимся, в избытке.

И попытка одного из радикальных политических направлений явочным порядком «приватизировать» НИУ ВШЭ, объявить себя единственно возможным социально-политическим вектором Вышки прискорбна хотя бы тем, что она разрушает это пространство для диалога и взаимодействия.

Вышка не может быть «плоской», она не сможет быть плоской. Вышка — это пространство интеллектуального взаимодействия, а не организационная платформа для деятельности политических радикалов, цель которых не перемены, как они об этом утверждают, а политический хайп и экономический доход. Я сказал что-то, что никто до меня не знал?

Упрекать руководство Университета, что оно не дает возможности использовать организационные ресурсы НИУ ВШЭ для организации несанкционированных (читай, — незаконных) действий, — это означает демонстрировать не только личную политическую и социальную незрелость, но и незнание Устава Университета и правил внутреннего распорядка. Активизм активизмом, но правила пребывания в Университете нужно знать и уважать, а в противном случае, либо самому принимать «трудное решение», либо не удивляться тому, что такое решение принимает руководство.

Не могу не сказать и о следующем:

Задача преподавателя заключается в том, чтобы студент видел мир объемно, во всей его сложности и неоднозначности, во всей его анти-схематичности. Задача преподавателя состоит в том, чтобы пробудить у студента жажду целостного познания, но также и понимание собственной ответственности. За себя, за свою семью, за свою научную школу, за свою страну. Без ответственности нет ни науки, ни политики, ни общества.

Без ответственности нет личности. А все ли мы сделали, чтобы у студентов формировался не только «дух свободы», но и чувство ответственности?

Студенты, — не ресурс. Не толпа. Не «рой». Это еще не до конца сформировавшиеся, но личности, которым мы не вправе запрещать те или иные поступки и решения, но вправе удерживать от тех или иных действий, последствия которых, как показывает практика, наша молодежь, часто по-хорошему максималистская, не всегда осознает. Но мы-то, взрослые люди, все это осознаем и понимаем….. И наша задача состоит в том, чтобы они стали личностями, способными осознавать сложность политических, экономических и социальных процессов в России и мире.

Все ли мы для этого сделали? Отнюдь. Например, забыли объяснить некоторым студентам, что кроме 31 статьи Конституции есть и другие.

Почему-то стало казаться, что неполитический статус Университета сужает его общественные возможности и что «прислонение» к некоей политической силе сделает Вышку сильнее и влиятельнее. Это большая ошибка.

Мы можем придерживаться различных взглядов, но должны делать это как ответственные и зрелые личности. И эта гражданская зрелость и ответственность должна удерживать нас от того, чтобы делать пространство Университета ареной политического противостояния, а, тем более, организационной платформой для деятельности политических радикалов, сознательно толкающих вышкинцев на нарушение Закона и конфликт с властями.

Тем более недопустимым является науськивание студентов-активистов на тех в Вышке, и студентов, и преподавателей, и работников, обеспечивающих учебный процесс, кто не разделяет радикальных позиций. И на руководство НИУ ВШЭ, которое сделало все возможное, чтобы в Университете сохранялась доверительная атмосфера диалога и понимания при безусловной деполитизированности его деятельности.

И еще: студент обязан знать (а препод объяснить ему), что путь радикального оппозиционера, — далеко не всегда перемещение с рэп-концерта в кальянную с неизменными селфи по пути следования с томиком «Архипелага ГУЛАГа» в обнимку. Это сложные и болезненные, порой трагические отношения с государством, которое «только тогда чего-нибудь стоит, когда может себя защитить».

А как бы мы не относились к нашему нынешнему государству, защищать себя оно будет. И не хотелось бы, чтобы колоссальный — без иронии говорю — потенциал нашей вышкинской молодежи, повторюсь очень разной, был бы потерян по «незнанию» или по недостатку настойчивости преподавателей в разъяснении того, что такое на самом деле политическая борьба в России. А также того, что в России, даже в Москве, не поверите!, живет много людей с очень разными взглядами на жизнь и на место молодежи в общественном развитии.

Мне не близок студент Егор Жуков и далеко не только и не столько из-за его политических взглядов. Но глядя как иными общественными «активистами» была организована его защита, невольно задавался вопросом: а что людям нужно, успешный выпускник НИУ ВШЭ, состоявшийся человек, или выгоднее, чтобы был «узник совести», на котором еще пару-тройку лет можно будет пиариться и «кушать хайп»?

И как тут не вспомнить сакраментальное «Пастор Шлаг или его светлый образ….. Или его светлый образ» и не менее фундаментальное «В свое врэмя мы лучше защищали наших друзей». И при всем этом человек, кажется, больше всех сделавший для Жукова, Валерия Касамара подверглась беспрецедентной травле и шельмованию, за которое, надеюсь многим через некоторое время будет стыдно.

Если мы так быстро расчеловечиваем своих коллег, то как же мы относимся к тем, кто не разделяет радикально-оппозиционных взглядов за пределами Вышки? Мы разделяем мнение о «замкадье» и «анчоусах»? Тогда зачем мы здесь, в России? Зачем мы тогда работаем в ГОСУДАРСТВЕННОМ Университете? Который по своему статусу ОБЯЗАН представлять государственный интерес и отражать все легальные точки зрения и позиции?

И что будет дальше после того, как началось выяснение, кто «Правильный» вышкинец, а кто, — нет? Выявление расово неправильных черепов (зачёркнуто) людей с «неправильными» политическими взглядами? Выставление оценок по принципу политической близости? Пятиминутки ненависти в адрес «отступников», не подписавших очередное «коллективное письмо»? Стоит только начать и от некомфортной для властей, но разной по взглядам, спорящей, но уважающей чужое мнение Вышки, ничего не останется.

Не хотел бы затягивать свой текст, но мне кажется, что нам — вышкинцам — надо успокоиться и задуматься над тем, кто мы и зачем мы. Выйти из этого убыстряющегося политического круговорота и посмотреть на себя со стороны. И остаться людьми».

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