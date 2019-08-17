Потери Красной Армии в 1941-1945 гг.

Для этого, во-первых, смешали потери мирных граждан и военнослужащих и выдают их за потери Красной Армии. То есть в наши потери во время Великой Отечественной войны включены военнослужащие и мирные жители в сумме, а в потери Германии только потери военнослужащих.

Данные о потерях СССР людей во время войны являются одним из способов умаления величия нашей Победы. Недоброжелатели России пытаются лишить нас гордости великой Победой 9 мая 1945 года, говоря неправду о наших потерях во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Но все их мифы разбиваются о факты, а факты указывают на то, что бойцы и командиры Красной Армии, рабочие и инженерно-технические работники оборонной промышленности СССР оказались наголову выше бойцов и работников промышленности Германии и оккупированной ею Европы. Факты указывают на то, что Красная Армия завалила немцев не трупами, а бомбами и снарядами.

Фальсификаторы нашей истории даже не утруждают себя доказательствами своих заявлений, а действуют согласно утверждению Геббельса, что ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.

Запад со своими союзниками внутри России стремится всеми способами умалить величайший подвиг народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов . Одним из любимых способов фальсификаторов истории является утверждение, что не было ни геройства, ни храбрости, ни достижений в области производства вооружений, а был только страх перед жестокой властью, представители которой гнали людей на убой, завалив немцев трупами.



Надо отметить, что ни одна их воевавших во время Второй мировой войны стран в потери не включает потери мирного населения, а мы включаем, потому что Гитлер вёл на востоке войну на истребление и истребил огромное количество советских мирных граждан.

Во-вторых, когда пишут о потерях Германии, то забывают сказать о потерях армий Италии, Венгрии, Румынии и Финляндии, в 1941 году вместе с Германией напавших на СССР и воевавших на советско-германском фронте.

В-третьих, когда пишут о потерях Красной Армии, то указывают все потери, а когда пишут о потерях Германии, то указывают только безвозвратные потери. То есть в потери Красной Армии включают убитых и раненых (именно таково содержание слова «потери»), а в потери Германии включают только убитых и в течение 3-х суток умерших от ран.

В-четвёртых, когда сравнивают потери в стрелковых дивизиях, то не пишут о том, что численный состав немецкой пехотной дивизии на протяжении значительного периода войны соответствовал составу примерно двух наших стрелковых дивизий, полнокровный немецкий танковый корпус из трёх дивизий имел около 600-700 танков, то есть примерно столько же, сколько имела в своём составе наша танковая армия.

В-пятых, в России никто не несёт ответственности за недостоверную информацию о наших потерях, и поэтому наши недоброжелатели называют цифры, как на аукционе: «Кто больше?»

И. В. Сталин в марте 1946 года, комментируя речь У. Черчилля, говорил о том, что в результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял около 7 миллионов человек.

Н. С. Хрущёв, стремившийся принизить все заслуги И. В. Сталина, увеличил наши потери военнослужащих и мирных жителей до 20 млн. чел. В десятом томе «Всемирной истории», изданном при правлении Н. С. Хрущёва написано: «Разгром фашистской Германии был достигнут Советским Союзом ценой величайших человеческих жертв… Общее число погибших составило более 20 млн. человек, из них не менее половины были мирные жители».

В дальнейшем довели количество погибших до 27 млн. чел. и обвинили в этом не гитлеровцев, убивавших мирное население, ведущих войну на истребление, а И. В. Сталина, под руководством которого СССР одержал Победу.

На Западе прославляют Н. Бонапарта и А. Гитлера, проигравших войны и оставивших на просторах России основное количество солдат и офицеров своих армий.



У нас многочисленные прозападные круги и верящие им обыватели не прославляют ни наших военачальников, ни председателя Государственного Комитета Обороны, председателя Совета народных комиссаров (Совета Министров), наркома обороны, Генерального секретаря ЦК ВКП(б) и Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, который напряжённо работал по руководству фронтом и тылом. Авторитет Сталина в годы войны был огромен. При переходе в наступление звучал боевой призыв: «За Родину! За Сталина!» Невозможно силой заставить так кричать людей, встающих из окопа в атаку под пули врага.

Верховного Главнокомандующего и советских военачальников, организовавших Победу, Запад выставляет неспособными грамотно, со знанием дела и заботой о солдатах управлять войсками.

И это в то время как наша армия, одерживая одну победу за другой, наголову разгромила врага, когда современникам было ясно, что не существует ни в одной армии мира более талантливых, грамотных, разумных, человечных военачальников, чем военачальники советской армии во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Наши советские военачальники сами вышли из народа, являлись его плотью и кровью и несли на себе свет той всеобъемлющей русской доброты, которую никогда не понять привыкшему к стяжательству, измеряющему жизнь только личной выгодой, безжалостному западному индивидууму. Но сегодня недостойные люди называют бездарными и жестокими наших замечательных руководителей Красной Армии, организовавших сокрушение сильнейшей армии мира.

Военачальники Красной Армии оказались не только профессионально более подготовленными, интеллектуально более высокими, чем немецкие, но и более храбрыми в бою. Героизм проявлял, как рядовой, так и офицерский состав, включая представителей самых высоких званий и должностей. Например, командующий Калининским фронтом Иван Степанович Конев получив донесение, что одна из рот оставила свои позиции и отошла, поехал туда, лично руководил боем и восстановил прежнее положение.

А. Е. Голованов пишет: «Я был свидетелем, как Верховный ругал его за такие поступки, выговаривая ему, что не дело командующего фронтом лично заниматься вопросами, которые должны решать в лучшем случае командиры полков. Но храбрых людей Сталин очень уважал и ценил».

В либеральных СМИ цифры наших потерь постоянно растут. Против них никто особенно не возражает, потому что молодым всё равно, а старые просто жалеют погибших.

Даже не искажая данные, а указывая с немецкой стороны потери военнослужащих, а с советской – сумму потерь военнослужащих и мирного населения уже половину России убедили в том, что Красная Армия воевала очень плохо и якобы одерживала победы только ценой больших человеческих жертв.

И совсем немногие обращают внимание на необоснованные выводы, на очевидную истину, что умение армией вести бои характеризуют потери военнослужащих, а не мирного населения.

Потери мирного безоружного населения указывают только на жестокость, определённые цели врага, но не могут характеризовать боеспособность армии, уровень её военачальников.

Понятно, что такая оценка прославляет ту армию, которая больше убила безоружных мирных жителей и военнопленных противника. И, несмотря на всю нелепость подобной оценки советских вооружённых сил во время Великой Отечественной войны, она уже десятилетиями применяется многими историками, исследователями и политиками.

Но, на мой взгляд, точные данные о наших потерях назвал именно И. В. Сталин. Газета «Правда» 14 марта 1946 года напечатала ответы Сталина на вопросы корреспондента газеты, которые корреспондент задавал И. В. Сталину 13 марта 1946 года. В частности, Сталин сказал следующее: «Немцы произвели вторжение в СССР через Финляндию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию. Немцы могли произвести вторжение через эти страны потому, что в этих странах существовали тогда правительства, враждебные Советскому Союзу.

В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на каторгу – около семи миллионов человек. Иначе говоря, Советский Союз потерял людьми в несколько раз больше, чем Англия и Соединённые Штаты Америки, вместе взятые. Возможно, что кое-где склонны предать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, обеспечивающие освобождение Европы от гитлеровского ига. Но Советский Союз не может забыть о них.

Спрашивается, что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу? Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза, как экспансионистские стремления нашего государства?..». Невозможно не обратить внимания, что в данном случае Сталин был заинтересован назвать потери, как можно большие.

Весь ход войны показывает, что не Красная Армия забросала трупами немцев, а вермахт забросал трупами Красную Армию. Наступающие немецкие части и в 1941 году несли колоссальные потери. Наивно думать, что штурмуя наши города, окопы, доты и дзоты, которых только под Москвой было построено более 800 штук, противотанковые рвы и эскарпы противник не имел потерь.

В 1942 году наступления немцев в большой излучине Дона, между Доном и Волгой на укреплённый город, в самом Сталинграде, а также наступление Красной Армии с 19 ноября 1942 года косили немецкие части так, что летом 1943 года немцы не смогли довести численность своих частей до уровня лета 1942 года. Летом 1943 года численность войск Германии с союзниками по сравнению с летом 1942 году уменьшилась почти на 1 млн. чел., несмотря на тотальную мобилизацию, проведённую немецким руководством в 1943 году.

В Курской битве и в последующих боях немцы несли ещё большие потери, чем в предыдущие два года войны. Сочетание огромного количества техники у Красной Армии и героизм советских солдат обрекали немцев на огромные потери.

Достаточно сказать, что уже к лету 1943 года у Красной Армии имелось по сравнению с Германией и её союзниками свыше 103 тысяч орудий и миномётов против 54 330 орудий и миномётов, 9918 танков и САУ против 5580 танков и штурмовых орудий, 8357 самолётов против 3000 самолётов. В 1943 году было изготовлено снарядов, мин и авиационных бомб около 175 миллионов, а в 1944 году – 184 миллиона. В 1943 году было произведено около 6 миллиардов патронов для стрелкового оружия, а в 1944 году – свыше 7,4 миллиарда.

В конце 1942 года Красная Армия превзошла вермахт по количеству оружия и боеприпасов. Может быть, наши военачальники не могли правильно использовать это преимущество в вооружении и поэтому несли большие потери в людях? Нет.

Наш генеральный штаб разрабатывал глубоко продуманные, высочайшего уровня операции, а командиры и рядовые блестяще воплощали их в боях. Принимаемые стратегические решения поражают своим высочайшим интеллектуальным, профессиональным и организационным уровнем. Причём все операции разрабатывались с обеспечением минимально возможных потерь. При подготовке наступательных операций не спешили, сосредотачивали на направлении главного удара с 1943 года значительное, а с 1944 года подавляющее превосходство над противником.

В месте прорыва фронта противника, на направлении главного удара, военачальники Красной Армии сосредотачивали в 1944 году количество сил и средств, обеспечивающее соотношение сил в среднем в людях – 6 : 1, полевых орудиях разного калибра – 5,5 : 1, танках – 5,4 : 1, пулемётах – 4,3 : 1, миномётах – 6,7 : 1, самолётах – 3 : 1 в пользу Красной Армии. Конечно, немцы потом подтягивали технику и людей к месту прорыва, но это уже не могло иметь решающего значения.

Как можно не гордиться тем, что в условиях отступления 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования смогла укомплектовать, одеть, обуть, вооружить, обучить 10 резервных армий, миллион человек и направить их навстречу наступающим на Москву и на других направлениях немецким армиям.

Как можно не восхищаться тем, что Сталин заманил немцев в Сталинград, закрыв войсками московское направление, и там, под Сталинградом, немецкая армия была наголову разбита. Не зря вокруг Сталинграда строили бетонные укрепления, а ещё 23.01.1942 года приняли решение о строительстве железной дороги от Ульяновска до Сталинграда. Дорога была построена, что в дальнейшем позволило снабжать защитников осаждённого города.

Как можно не восхищаться гениально разработанной Сталинградской наступательной операцией. 19 ноября 1942 года немцы не могли выставить против наших наступающих войск ни войска из Сталинграда, так как там находилась армия Чуйкова, ни из междуречья Волги и Дона, так как по обеим сторонам Дона наступали армии Рокоссовского.



Кроме того, Ватутин и Ерёменко наступали слишком далеко для того, чтобы им навстречу можно было бы быстро перебросить немецкие войска. И в каждой последующей операции 1942-1945 годов были моменты, показывающие высокое, превосходящее противника мастерство наших военных, нашего Генерального штаба и Ставки Верховного Главнокомандования.

Правда одна – наше превосходство в разработке и подготовке военных операций, количестве оружия с осени 1942 года постоянно возрастало и постоянно возрастало количество потерь армий Германии и других воевавших с СССР стран Европы по сравнению с потерями Красной Армии.



И если учесть храбрость и мужество советских солдат, то в этом не может быть никаких сомнений. Одного факта, что Красная Армия из четырёх лет войны почти три года имела значительное превосходство над противником в вооружении достаточно для того, чтобы опровергнуть всех авторов, утверждающих, что СССР потерял в войне солдат и офицеров больше противника.

Леонид Масловский



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