Социальная структура России начала XX века. Конспект учителя

Особым сословием являлось духовенство . В его состав входили служители Русской православной церкви – черное (монашествующее) и белое (проповедующее в миру) духовенство. Церковь пользовалась непререкаемым авторитетом в вопросах культуры, образования и воспитания. Хотя в России не было запрещенных религий, Русская Православная Церковь находилась на привилегированном положении.

К привилегированным сословиям относились также почетные и именитые граждане (потомственные и личные). Эти небольшие сословия включали в себя «верхи» горожан.

Господствующим сословием являлось дворянство , составлявшее около 1% населения Основная масса дворянства не имела крупных имений и состояний, либо находясь на гражданской или военной службе, либо живя на жалованье. Представители творческой интеллигенции, преподаватели, юристы в большинстве своем были дворянами. Дворянство делилось на два разряда: потомственное и личное. Потомственное передавалось по наследству, личное – нет. Хотя роль дворянства в экономической жизни падала, его роль в политике оставалась ведущей.

В начале XX века в России наблюдался переход от традиционного общества к индустриальному. По-прежнему основу социальной структуры составляли сословия – замкнутые группы людей, наделенные определенными правами и обязанностями, передающимися по наследству (в России наследственным зачастую был и род занятий).

К началу XX в . территория России выросла до 22,2 млн. кв.км. В административном отношении страна была разделена на 97 губерний, по 10—15 уездов каждая. По данным переписи 1897 г., население России составляло около 126 млн. человек. К 1913 г. оно увеличилось до 165 млн. человек. Население страны подразделялось на «природных обывателей» и «инородцев» (51% населения) (О. В. Кишенкова, Е. С. Королькова ) [Странное утверждение. По результатам этой же переписи русских в империи насчитывалось ровно 2/3, а славян – 3/4 от всего населения. За 16 лет после переписи такие значительные изменения??? – Прим. ss69100. ]



Гильдейское купечество (I, II, III гильдий) составляло около 1,5 млн. человек. Представителями этого сословия были крупные российские предприниматели и финансисты Морозовы, Гучковы, Мамонтовы и др. Политически Российское купечество было бесправным, хотя играло видную роль в органах Устного самоуправления – земствах и городских думах.

Значительную часть городского населения составляли мещане – лавочники, ремесленники, рабочие, служащие.

К сельским сословиям относились крестьяне, однодворцы и казаки.

Крестьянство (около 82% населения России) было политически бесправным, в то же время являясь основным податным сословием.



До аграрной реформы 1906-1910 гг. они не могли свободно распоряжаться своими наделами и платили выкупные платежи, подвергались телесным наказаниям (до 1905 г.), на них не распространялся суд присяжных. Малоземелье вынуждало крестьян арендовать землю у помещиков на испольной или издольной основе.



Инициативность крестьянства сковывала и община. Выйти из общины можно было только с разрешения мирского схода.



Основная масса крестьян была неграмотной. Под влиянием капиталистической эволюции сельского хозяйства ускорилось социальное расслоение крестьян: 3% превратились в сельскую буржуазию (кулаки), около 15% стали зажиточными (середняки).



Они не только занимались сельским трудом, но и богатели за счет ростовщичества и мелкой торговли в деревне. Остальная масса вела натуральное хозяйство и служила источником наемной рабочей силы в деревне (батраки) и городах.



Несмотря на разницу в положении зажиточных и бедняков, все крестьяне боролись против помещичьего землевладения. Аграрно-крестьянский вопрос оставался наиболее острым в политической жизни страны.

Особое военно-служилое сословие составляли казаки. Они были обязаны нести военную службу в течение 20 лет. Казачество имело право на землю и сохраняло определенные традиции казачьего круга. При этом многие права и «вольности» казачества были уничтожены при Екатерине II. Казаки составляли особые войска — Донское, Кубанское, Уральское и другие (привести пример заселения Куйтуна казаками).

Однодворцами (хуторянами) называли сельскохозяйственное население западных губерний, где не существовало общинной системы земледелия (Прибалтика – хутора).

«Отменить» сословия в России одним махом было практически невозможно. Однако в начале XX в. мы видим и элементы новой России – буржуазию, рабочий класс (формировавшийся в основном из крестьян) и интеллигенцию.

Буржуазия постепенно становилась ведущей силой в экономике страны. Российская буржуазия отличалась от западно-европейской, которая в результате буржуазных революций пришла к власти. В политической системе самодержавно-помещичьей России буржуазия играла незначительную роль. Она не выработала единых политических требований. Крупная буржуазия поддерживала самодержавие, средняя выдвигала проекты умеренных преобразований.

Пролетариат (задать вопрос на эрудицию – изначальное значение слова «пролетариат»), быстро выросший в результате индустриализации, к 1913 г. составлял около 19% населения. Он формировался за счет выходцев из беднейших слоев разных сословий (в основном мещан и крестьян). Условия труда и быта рабочих значительно отличались от западно-европейских и были крайне тяжелыми: самая низкая заработная плата (21-37 рублей), самый продолжительный рабочий день (11-14 часов), плохие жилищные условия.



На положении рабочих сказывалось отсутствие политических свобод. Экономические интересы рабочих фактически никто не защищал, так как до 1906 г. не было профессиональных союзов, а политические партии лишь использовали рабочее движение в своих целях. Кадровый пролетариат вёл упорную борьбу против капиталистической эксплуатации и самодержавного строя.

Особое место в обществе занимала интеллигенция, рекрутировавшаяся из различных слоев населения. Ее отличали: жертвенность и подвижничество, стремление служить своему народу, но при этом оторванность от народа и власти; социально активная роль – ее представители формировали основные политические партии, разрабатывали идейные доктрины.

В социальной структуре населения, по мнению Л. В. Жуковой, можно выделить пять крупных категорий:

1. Высший государственно-бюрократический аппарат, генералитет, помещики, банкиры, крупные и средние предприниматели, архиереи церкви, академики, профессора и другие – 3%;

2. Мелкие предприниматели, основная часть гражданской и военной интеллигенции, среднее чиновничество, инженерно-технические работники, учителя, врачи, офицерский корпус, священнослужители, мелкие служащие государственных учреждений, городские обыватели, кустари, ремесленники и другие – 8%;

3. Крестьяне, казаки – 69%, в том числе зажиточные – 19%, средние – 25%, бедные – 25%;

4. Пролетарское население: промышленные, транспортные, сельскохозяйственные и другие рабочие, рыбаки, охотники, прислуга и другие – 19%;

5. Люмпенские элементы: нищие, бродяги, уголовники — около 1%.

Главным фактором, повлиявшим на формирование новой социальной структуры, была активная капитализация страны.

Формирование новой социальной структуры оказало влияние и на культурное развитие. По мнению А. Головатенко, вчерашние крестьяне переселялись из деревень в города, вырывались из привычного окружения и осваивали новую среду обитания. Бытовые и культурные традиции, существовавшие в этой среде, не сразу становились достоянием новых горожан.



Приобщение людей к новым ценностям шло намного медленнее, чем рост городов. В итоге в фабричных поселках и на рабочих окраинах промышленных центров происходило сосредоточение людей, не уверенных в своем будущем, не дороживших прошлым, смутно ориентировавшихся в настоящем.



Составленные такими людьми слои называют маргинальными (от лат. marginalis – находящийся на краю). Они пополнялись не только в ходе урбанизации, т. е. массового переселения в города, но и в результате возросшей в конце XIX в. социальной мобильности (подвижности), в результате того, что существовавшие издавна перегородки и барьеры между разными группами и разными сословиями стали преодолимыми, проницаемыми.

Итог

К началу XX века в России сложились следующие группы социальных противоречий:

дворянство – буржуазия

дворянство – крестьянство

буржуазия – рабочие

власть – народ

интеллигенция – народ

интеллигенция – власть

Плюс большое влияние оказывали национальные проблемы. Незрелость средних слоев, разрыв «верхов» и «низов» обусловливали нестабильное, неустойчивое состояние российского общества.

Европа окончательно раскололась на два враждебных лагеря – Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Тройственное согласие (Антанта).

Крижановский Александр Иванович



***

.