Как шахтеры продали СССР и коммунизм, а профсоюзы продвигали капитализм
13:38. 15 августа 2019 Просмотров - 203 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из аннотации. Роль, которую сыграли перестроечные профсоюзы в развале СССР, и их участие подготовке майдана в современной России рассматривает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в 6 серии фильма «Измена под красной маской».
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Я прослушал первые 2,5 минуты и дальше не стал слушать – мелочиться. Уверен, в те первые минуты С.Кургинян уложил всю квинт – эссенцию 1,5 часов. И дальше не стал мелочиться – поставил “10″ – ки по всем строкам.
Потому что всё это я знал ещё в 2003 году. Тогда я баллотировался в ГосДуму по шахтёрскому ! Шахтинскому избирательному округу (с центром в г. Шахты, включая Новошахтинск, Гуково, Зверево…). В итоге за меня с откровенно просоветской программой проголосовало 3,5 % (7000 тыс. чел.), а за профбосса, который уже до того отсидел там срок и способствовал ликвидации шахт и умерщвлению шахтерской жизни – 45 % . Да, связка “серых” (в политико – экономико – аналитическом плане) шахтеров с продажными шмаковскими профсоюзами и с “ручным” административным ресурсом поставила избирательные чудеса на поток с первых 1991 г. выборов и до сего дня.
Не будучи полным сторонником С.Кургиняна (я коммунист) я не сомневаюсь в его глобальных рассуждениях, хотя и не всегда согласен с выводами.
J UDOV
Слушать этого жыда и подпиндосника – себя не уважать. Особенно, когда он отлошарил миллион человек, обманув их, что в поднятии пенсионного возраста виноват Путин. А сам, жыдяра, знал, что Путин вообще ни при чём и это решение МВФ, которое Россия исполнять обязана по конституции