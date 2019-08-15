Как шахтеры продали СССР и коммунизм, а профсоюзы продвигали капитализм

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Из аннотации. Роль, которую сыграли перестроечные профсоюзы в развале СССР, и их участие подготовке майдана в современной России рассматривает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в 6 серии фильма «Измена под красной маской».

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4609234.html