Оболганная книга Марко Поло 1298 года. Дмитирий Белоусов. Часть 2

«Книга чудес света» Марко Поло.



Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 1 – https://youtu.be/q2OpDqph3mI



Сайт Д. Белоусова – http://rus-imperia.ru/

Статья “Книга Марко Поло” – http://rus-imperia.ru/Polo_book.htm



Книга о путешествиях Марко Поло – “Книга о разнообразии мира или Книга чудес” – стала одним из немногих сочинений, которые повлияли на ход истории. Большая часть глав книги посвящена чингисидам. Которые по генеалогическому дереву – цесари Тартарии. Марко Поло описывает различные области и города Тартарии (“они подданные великого хана”), ее правителей, дворцы, законы, порядки, быт и привычки жителей – тартар.

И текст книги, и ее иллюстрации – как “кость в горле” для прозападных историков и либералов. В исходном тексте книги написаны факты, однозначно противоречащие немецко-романовскому официозу. Но за 700 лет и сам текст, и рисунки были подвергнуты жесточайшей цензуре (и церковной, и царской, и советской).

Несмотря на огромную популярность книги о чудесах далекой Азии, в Европе рукопись подверглась осуждению и непрерывным издевательствам. Даже название “Il Milione” перефразировали в “Миллион неправд”. Марко Поло не верили, над ним насмехались.

Историческая правда о наших великих предках, пробивающаяся сегодня сквозь нагромождения мифов – очень многих людей шокирует и в страхе отвергается. Почему вы боитесь правды? У нас великая и очень древняя история. Нам есть чем гордиться – нашей великой страной и нашими предками!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UIxK4VjKlX0