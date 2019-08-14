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О клиповом мышлении

09:07. 14 августа 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Клиповое мышление это достаточно новый термин. Говорят, что оно появилось совсем недавно. В данном видео мы прочитаем высказывания об этом феномене, дошедшие до нас из далёкого прошлого.

Текст цитат:

“Наложите у себя запрет, если хватит у вас решимости, даже и на всю легковесную литературу, – по существу она не что иное, как тот же шум, но только в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего более несовместимого с правильным умственным укладом, чем жажда чтения новинок. Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьёзно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за всё хватаются, ничего не углубив, в которых всё обещают, ничего не выполняя, где всё принимает сомнительную или лживую окраску и всё вместе оставляет после себя пустоту и неопределённость. Если вы ищете удовлетворения в избранном вами образе жизни, необходимо добиться, чтобы новое из-за одной новизны своей никогда вами не ценилось.
Надо избавиться от всякого суетного любопытства, расстраивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать наступления дня завтрашнего. Иначе вы не обретете ни мира, ни благополучия, а одни только разочарования и отвращения.”

— Чаадаев Петр Яковлевич. Философические письма.


“Путаница в человеке от сумбура всех не доведённых до конца мыслей — хуже метели и гололедицы.”

— Конкордия Антарова. Беседы Учителя.


“Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными. “

— Мишель Монтень. Опыты, том 1.


“Решительная мысль (буддхи) единственна, о радость куру, но многоветвисты и не скончаемы мысли нерешительных.”

— БХАГАВАДГИТА. Буквальный перевод. Борис Леонидович Смирнов.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Udi7pWQQano

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