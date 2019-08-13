Секретное оружие позволяет российскому истребителю безнаказанно атаковать самолеты-«невидимки» США

Несмотря на резкую критику в адрес российского истребителя пятого поколения Су-57 как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных специалистов, стало известно о том, что у российского боевого самолёта есть «уникальное оружие», позволяющее ему бороться с истребителями F-22, F-35 и J-20. По словам военного обозревателя ИА ТАСС Виктора Литовкина, российский истребитель Су-57 с большой долей вероятности уничтожит боевые самолёты противника ещё до того, как последние смогут его обнаружить.

Источник: https://youtu.be/5iCrD9ZAJVc