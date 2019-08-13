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Секретное оружие позволяет российскому истребителю безнаказанно атаковать самолеты-«невидимки» США

14:38. 13 августа 2019 Просмотров - 153 2 коммент. Опубликовал:

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Несмотря на резкую критику в адрес российского истребителя пятого поколения Су-57 как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных специалистов, стало известно о том, что у российского боевого самолёта есть «уникальное оружие», позволяющее ему бороться с истребителями F-22, F-35 и J-20. По словам военного обозревателя ИА ТАСС Виктора Литовкина, российский истребитель Су-57 с большой долей вероятности уничтожит боевые самолёты противника ещё до того, как последние смогут его обнаружить.

 

Источник: https://youtu.be/5iCrD9ZAJVc

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 30967 18377
    Серый 13 августа 2019 в 15:17

    Есть чего бояться вражине ….. Секретное оружие в единственном экземпляре.
    Через 10-ть лет будет таких аж целых 76-ть. И пока с двигателями “1-го этапа”. Будет ли второй ? Хотелось бы. Но на данный момент – нет . И в ближайшие несколько лет не будет. А пиар …
    В СССР о новой технике заявляли тогда , когда разработка была полностью закончена, прошла все испытания. Запущена в серийное производство и присутствовала в войсках уже в значимом количестве.
    Оборона страны – первоочередная задача. И если здесь идёт тупой и пустой трендёж …. То как обстоят дела в менее важных ???

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    -1
    • 5137 855
      ХОХОЛСерый 13 августа 2019 в 15:23

      Конечно это трындёж тут ты прав.
      Но вот почему Серый не создал нечто ЛУЧШЕЕ и молча?
      Может и он тоже трындежом занимается и критикует ТО в чем и близко не разбирается что СЕКРЕТ даже для спецов и делает свои выводы на ТРЫНДЕЖЕ.
      И сразу понятно для кого трындёж.
      Для Серых ))
      А сколько реально самолей,какие они и как вооружены узнаем лет через 10-50.
      Так было и с “утёнком”.
      Звиздели Серые одно а вышщло другое

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      3

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