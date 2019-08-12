Ошибаться не стыдно // Письма

Пишет Максим, студент волгоградского РАНХиГС: «Решил поделиться с вами историей эволюции своих взглядов от ярого бунтаря-оппозиционера до приверженца социалистических взглядов. Ещё в 2017 году я с чистой совестью пошёл на несанкционированный митинг «Он вам не Димон» в Волгограде. Мне казалось, что люди оппозиционных взглядов это люди прогрессивные, критически мыслящие, способные анализировать ситуацию и видящие все проблемы нашего общества…»



Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/oshibatsya-ne-styidno.html



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mZ_GrfGyPHg