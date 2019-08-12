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Ошибаться не стыдно // Письма

21:07. 12 августа 2019 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Максим, студент волгоградского РАНХиГС: «Решил поделиться с вами историей эволюции своих взглядов от ярого бунтаря-оппозиционера до приверженца социалистических взглядов. Ещё в 2017 году я с чистой совестью пошёл на несанкционированный митинг «Он вам не Димон» в Волгограде. Мне казалось, что люди оппозиционных взглядов это люди прогрессивные, критически мыслящие, способные анализировать ситуацию и видящие все проблемы нашего общества…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/oshibatsya-ne-styidno.html

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mZ_GrfGyPHg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5963 5405
    Stelm 12 августа 2019 в 22:29

    Вся эта лабуда с митингами хорошо финансируется из за рубежа.Значит есть заинтересованные лица. Что бы убрать нынешнюю власть. И поставить свою. Пример-Украина. А в нашем случае будет еще хуже. Потому что у нас есть ядерное оружие. Слава Богу у Ельцина в свое время хватило ума не дать Украине этого.

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