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Аспирант российского Университета в шестой раз признан лучшим программистом мира

02:00. 12 августа 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:
Аспирант российского Университета в шестой раз признан лучшим программистом мира | Русская весна

Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич уже в шестой раз стал победителем престижного интернационального состязания по программированию Google Code Jam, об этом рассказала пресс-служба Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич в очередной раз не уступил никому титул победителя на международном соревновании по программированию Google Code Jam, прошедшем в этом году в Сан-Франциско 9 августа. Это шестая победа в череде win strike программиста в рамках массового контеста. Ежегодно в Google Jam принимают участие более 50 тысяч программистов со всего мира, из которых в финал выходят только 25 лучших. Среди них также выпускники Университета ИТМО Борис Минаев и Евгений Капун.

Google Code Jam проводится ежегодно с 2003 года и считается одним из самых массовых чемпионатов программирования — он собирает свыше 50 000 участников, ведь принять участие в нем может любой желающий.

Отбор в финал проводится в несколько этапов. После подачи заявки участники проходят квалификационный раунд, который длится около суток, для его успешного прохождения необходимо набрать определенное число баллов. В дальнейшем проводится серия из трех раундов, каждый из которых проходит в разные дни и имеет длительность 2,5 часа каждый. После прохождения всех «фильтров», которые проводятся онлайн, остается 25 финалистов — лучших программистов мира. Их приглашают на очный тур контеста, который каждый год меняет свое место проведения. Например, в прошлом году это был Торонто (Канада), на этот раз — Сан-Франциско (США). Приз за первое место составляет 15 000 долларов.

В шестой раз подряд победителем соревнования стал аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич, двукратный победитель международного чемпионата мира по программированию ICPC (2013 и 2015 годов), пятикратный победитель Яндекс. Алгоритма, а также победитель и призер других международных контестов. Такое достижение пока не удалось повторить ни одному участнику соревнований.

По итогам соревнований он набрал 143 балла, опередив Макото Соэджима (rng.58) из Японии и студента из MIT Эндрю Хе (ecnerwale) — оба набрали по 121 баллу. Кроме того, в списке финалистов выпускник Университета ИТМО, чемпион ICPC 2015 года Борис Минаев (56 баллов) и еще один выпускник альма-матер чемпионов Евгений Капун (54 балла).

Геннадий Короткевич полностью решил четыре задачи из шести, верно отправив обе части задачи. Кроме того, он успешно справился еще с одной задачей наполовину, отправив более легкий вариант решения.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1565543374

Метки: Новости

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