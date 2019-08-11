Заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова за хамство выкинули среди степи из служебной машины

Глава Хакасии Валентин Коновалов понабрал в свое правительство такие кадры, что местные жители уже не знают, плакать от них или смеяться. На этот раз отличился зам.губернатора Константин Харисов. Во время служебной поездки в Орджоникидзевский район он настолько по-хамски вел себя с водителем своей служебной машины, что шофер не выдержал и выбросил высокопоставленного чиновника из автомобиля в чистом поле.

Как сообщили «АИС» достоверные источники в правительстве Хакасии, недавно и.о. заместителя губернатора Константин Харисов отправился по делам в Орджоникидзевский район – в райцентр Копьево и поселок Приисковый.

Во время поездки он сделал перерыв, чтобы пообедать в кафе. И там произошла безобразная сцена. Водитель служебной машины Харисова, который тоже воспользовался случаем перекусить, сел за тот же столик, где уже расположился его начальник. Просто потому, что ранее он всегда так делал, когда возил других членов нашего правительства.

Но вот Харисова такое соседство страшно возмутило. Он начал резко выговаривать водителю за то, что тот посмел без дозволения приблизиться к барину, да еще сесть за столик к вышестоящему существу. Мол, я целый и.о. вице-губернатора и белая кость, а ты – черная обслуга.

Эту выволочку Харисов продолжил, когда после обеда тронулся в Абакан. В машине он продолжал читать водителю нотацию, и судя по всему, делал это настолько по-хамски, что шофер не выдержал и нажал на тормоз. А потом, используя простые слова и широкие жесты, выкинул Харисова из автомобиля, а сам уехал, оставив чиновника стоять на обочине среди степи где-то под Саралой - примерно в 280-290 километрах от столицы региона.

Мы не знаем, где Харисов набрался барских (или ханских?) замашек – в своей родной Казани, в Москве или еще в каком-то из мест прежней деятельности. Но за время, пока он в полном опупении стоял в диком поле, а потом на попутках добирался от Саралы до Абакана, у него была прекрасная возможность приобщиться к сибирской природе и простой, демократической и почти всегда толерантной культуре местных жителей.

Может, после этого путешествия Харисов усвоит, что в Сибири даже крепостного права никогда не было и потому проявлять тут чванство, барство и высокомерие - опасно для здоровья.