Российские СМИ, публикуя новость о том, что на официальном сайте Олимпиады—2020, южные Курильские острова отображены на карте в составе Японии, пишут: «… Четыре российских острова южных Курил изобразили в составе Японии. В разделе маршрута олимпийского огня Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи…»

Нет такого острова — Хабомаи! Журналисты средств массовой информации России (РИА «Новости», например) , не знают географию собственной страны.

Слово «хабомаи» — имя нарицательное, в переводе с японского обозначает группу «плоских островов». Под этим словом японцы подразумевают всю Малую Курильскую гряду.

МАЛУЮ КУРИЛЬСКУЮ ГРЯДУ — у архипелага есть название на географических картах, достаточно их открыть.

Ведомости выдали не лучше, хоть и без Хабомаев: «…Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Южные Курилы…»

Кунашир — самый южный остров Большой Курильской гряды, а Шикотан относится к Малой Курильской гряде. Но и Шикотан, и Кунашир — это южные Курилы. И слово «южные» при этом пишется с маленькой буквы, потому что это не название, а географическая привязка: на юге Курил.

В Малую Курильскую гряду помимо острова Шикотан входит ещё порядка тридцати островов и скал: Зеленый, Танфильева, Полонского, Демина, Айвазовского, Грига, Анучина, Девятый вал, Сигнальный, Рифовый, Сторожевой, группа островов Лисьи, группа островов Осколки, группа островов Шишки, Парус, Свеча, Пещерная, Кира и др.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107511