Двадцать два против одного. Подвиг танкиста Колобанова, о котором не забыть

С главным подвигом советского танкиста Зиновия Колобанова произошёл странный казус — в него попросту отказывались верить.

В начале 1990-х годов в России появилось огромное количество литературы, прославляющей подвиги немецких лётчиков, танкистов, моряков. Красочно описанные похождения гитлеровских военных создавали у читателя чёткое ощущение, что победить этих профессионалов Красная Армия смогла не умением, а числом — мол, завалили противника трупами.

Подвиги советских героев при этом оставались в тени. О них писали мало и, как правило, ставя под сомнение их реальность.

Между тем, самый успешный танковый бой в истории Второй Мировой войны был проведён советскими танкистами. Причём произошёл он в самое тяжёлое военное время — в конце лета 1941 года.

8 августа 1941 года немецкая группа армий «Север» начала наступление на Ленинград. Советские войска, ведя тяжёлые оборонительные бои, отступали. В районе Красногвардейска (такое название тогда носила Гатчина) натиск гитлеровцев сдерживала 1-я танковая дивизия.

Обстановка была крайне тяжёлой — вермахт, успешно применяя большие соединения танков, прорывал советскую оборону и угрожал захватом города.

Красногвардейск имел стратегическое значение, так как был крупным узлом шоссейных и железных дорог на подступах к Ленинграду.

19 августа 1941 года командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона 1-й танковой дивизии старший лейтенант Колобанов получил личный приказ от комдива: перекрыть три дороги, которые ведут к Красногвардейску со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа.

— Стоять насмерть! — отрезал комдив.

Рота Колобанова была укомплектована тяжёлыми танками КВ-1. Эта боевая машина могла успешно бороться с танками, которыми располагал вермахт в начале войны. Крепкая броня и мощная 76-миллиметровая пушка КВ-1 сделали танк настоящей грозой панцерваффе.

Недостатком КВ-1 была его не лучшая маневренность, поэтому наиболее эффективно эти танки в начале войны действовали из засад.

Для «засадной тактики» была и ещё одна причина — КВ-1, как и Т-34, к началу войны в действующей армии было мало. Поэтому имеющиеся в наличии машины от боёв на открытой местности старались по возможности оберегать.

Профессионал

Но техника, даже самая лучшая, эффективна только тогда, когда ей управляет грамотный профессионал. Командир роты старший лейтенант Зиновий Колобанов именно таким профессионалом и был.

Он родился 25 декабря 1910 года в селе Арефино Владимирской губернии в крестьянской семье. Отец Зиновия погиб на Гражданской войне, когда мальчику не было и десяти лет. Как и многим его сверстникам в ту пору, Зиновию пришлось рано приобщиться к крестьянскому труду. Окончив восьмилетку, он поступил в техникум, с третьего курса которого и был призван в армию.

Начинал службу Колобанов в пехоте, но Красной Армии нужны были танкисты. Способного молодого солдата отправили в Орёл, в бронетанковую школу имени Фрунзе.

В 1936 году Зиновий Колобанов окончил бронетанковую школу с отличием и в звании лейтенанта был отправлен на службу в Ленинградский военный округ.

Боевое крещение Колобанов принял на советско-финской войне, которую начал командиром танковой роты 1-й лёгкой танковой бригады. За время этой недолгой войны он трижды горел в танке, каждый раз возвращаясь в строй, и был награждён орденом Красного Знамени.

В начале Великой Отечественной войны Красной Армии остро не хватало таких, как Колобанов — грамотных командиров с боевым опытом. Именно поэтому ему, начинавшему службу на лёгких танках, срочно пришлось осваивать КВ-1, чтобы затем не просто бить на нем гитлеровцев, но и обучать этому своих подчинённых.

Засадная рота

В экипаж танка КВ-1 старшего лейтенанта Колобанова входили командир орудия старший сержант Андрей Усов, старший механик-водитель старшина Николай Никифоров, младший механик-водитель красноармеец Николай Родников и стрелок-радист старший сержант Павел Кисельков.

Экипаж был под стать своему командиру: люди хорошо подготовленные, с боевым опытом и холодной головой. В общем, в данном случае достоинства КВ-1 приумножались достоинствами его экипажа.

Получив приказ, Колобанов поставил боевую задачу: остановить вражеские танки, поэтому в каждую из пяти машин роты было загружено по два боекомплекта бронебойных снарядов.

Прибыв в тот же день на место неподалёку от совхоза Войсковицы, старший лейтенант Колобанов распределил силы. Танки лейтенанта Евдокименко и младшего лейтенанта Дегтяря заняли оборону на Лужском шоссе, танки младшего лейтенанта Сергеева и младшего лейтенанта Ласточкина прикрывали кингисеппскую дорогу. Самому Колобанову досталась расположенная в центре обороны приморская дорога.

Танковый окоп экипаж Колобанова обустроил в 300 метрах от перекрестка, намереваясь вести огонь по противнику «в лоб».

Ночь на 20 августа прошла в тревожном ожидании. Около полудня немцы попытались прорваться по Лужскому шоссе, но экипажи Евдокименко и Дегтяря, подбив пять танков и три бронетранспортёра, заставили противника повернуть назад.

Спустя два часа мимо позиции танка старшего лейтенанта Колобанова проехали немецкие мотоциклисты-разведчики. Замаскированный КВ-1 себя никак не обнаружил.

22 подбитых танка за 30 минут боя

Наконец, появились давно ожидаемые «гости» — колонна немецких лёгких танков, состоящая из 22 машин.

Колобанов скомандовал:

— Огонь!

Первыми залпами были остановлены три головных танка, затем командир орудия Усов перенёс огонь на хвост колонны. В результате немцы потеряли возможности для манёвра и не могли покинуть зону обстрела.

В то же время танк Колобанова был обнаружен противником, который обрушил на него шквальный огонь.

Вскоре от маскировки КВ-1 не осталось ничего, немецкие снаряды ударяли в башню советского танка, однако пробить его не удавалось.

В какой-то момент очередное попадание вывело из строя башню танка, и тогда для того, чтобы продолжить бой, механик-водитель Николай Никифоров вывел танк из окопа и стал маневрировать, разворачивая КВ-1 так, чтобы экипаж мог продолжать вести огонь по гитлеровцам.

В течение 30 минут боя экипаж старшего лейтенанта Колобанова уничтожил все 22 танка, находившиеся в колонне.

Подобного результата в ходе одного танкового боя не удавалось достичь никому, включая хвалёных немецких танковых асов. Это достижение позднее было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Когда бой стих, Колобанов с подчинёнными обнаружили на броне следы от более чем 150 попаданий немецких снарядов. Но надёжная броня КВ-1 выдержала всё.

Всего же 20 августа 1941 года пять танков роты старшего лейтенанта Зиновия Колобанова подбили 43 немецких «оппонента». Кроме того, были уничтожены артиллерийская батарея, легковая машина и до двух рот гитлеровской пехоты.

Неофициальный герой

В начале сентября 1941 года все члены экипажа Зиновия Колобанова были представлены к званию Героя Советского Союза. Но высшее командование не сочло, что подвиг танкистов заслуживает столь высокой оценки. Зиновия Колобанова наградили орденом Красного Знамени, Андрея Усова — орденом Ленина, Николая Никифорова — орденом Красного Знамени, а Николая Родникова и Павла Киселькова — орденами Красной Звезды.

Ещё три недели после боя под Войсковицами рота старшего лейтенанта Колобанова сдерживала немцев на подступах к Красногвардейску, а затем прикрывала отход частей на Пушкин.

15 сентября 1941 года в Пушкине во время заправки танка и загрузки боекомплекта рядом с КВ-1 Зиновия Колобанова взорвался немецкий снаряд. Старший лейтенант получил очень тяжёлое ранение с повреждениями головы и позвоночника. Война для него закончилась.

Но летом 1945 года, восстановившись после ранения, Зиновий Колобанов вернулся в строй. Ещё тринадцать лет он служил в армии, выйдя в запас в звании подполковника, затем много лет жил и работал в Минске.

С главным подвигом Зиновия Колобанова и его экипажа произошёл странный казус — в него попросту отказывались верить, несмотря на то, что факт боя под Войсковицами и его результаты были официально задокументированы.

Кажется, власти стеснялись того факта, что летом 1941 года советские танкисты могли столь жестоко громить фашистов. Подобные подвиги не вписывались в общепринятую картину первых месяцев войны.

Но вот интересный момент — в начале 1980-х годов на месте боя под Войсковицами было решено поставить памятник. Зиновий Колобанов написал письмо министру обороны СССР Дмитрию Устинову с просьбой выделить танк для установки на постамент, и танк был выделен, правда, не КВ-1, а более поздний ИС-2.

Однако сам факт того, что министр удовлетворил просьбу Колобанова, говорит о том, что о герое-танкисте он знал и подвиг его под сомнение не ставил.

Легенда XXI века

Зиновий Колобанов ушёл из жизни в 1994 году, но ветеранские организации, общественники и историки по сей день предпринимают попытки добиться от властей присвоения ему звания Героя России.

В 2011 году Министерство обороны России отклонило ходатайство, сочтя новое награждение Зиновия Колобанова «нецелесообразным».

В итоге подвиг советского танкиста на Родине героя так и не оценен по достоинству.

Восстановить справедливость взялись разработчики популярной компьютерной игры. Одна из виртуальных медалей в онлайн-игре на танковую тему присваивается игроку, который в одиночку одержал победу против пяти и более танков противника. Она носит название «Медаль Колобанова». Благодаря этому о Зиновии Колобанове и его подвиге узнали десятки миллионов человек.

Возможно, такая память в XXI веке и есть лучшая награда для героя.