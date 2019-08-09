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Сталин о переименовании Царицына в Сталинград

00:36. 9 августа 2019 Просмотров - 135 2 коммент. Опубликовал:


Интересный документ. Вместо Сталинграда, Царицын в 20-е годы могли переименовать в Мининград.

Я НЕ ДОБИВАЮСЬ НИ СЛАВЫ, НИ ПОЧЕТА И НЕ ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ СЛОЖИЛОСЬ ОБРАТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Я узнал, что Царицын хотят переименовать в Сталинград. Узнал также, что Минин добивается его переименования в Мининград. Знаю также, что Вы отложили съезд советов из-за моего неприезда, причем думаете произвести процедуру переименования в моем присутствии. Все это создает неловкое положение и для Вас, и особенно для меня. Очень прошу иметь ввиду, что:

I) Я не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград;

II) Дело это начато без меня и помимо меня;

III) Если так уж необходимо переименовать Царицын, назовите его Мининградом или как-нибудь иначе;

IV) Если уж слишком раззвонили насчет Сталинграда и теперь трудно Вам отказаться от начатого дела, не втягивайте меня в это дело и не требуйте моего присутствия на съезде советов, – иначе может получиться впечатление, что я добиваюсь переименования;

V) Поверьте, товарищ, что я не добиваюсь ни славы, ни почета и не хотел бы, чтобы сложилось обратное впечатление».

С коммунистическим приветом, Иосиф Сталин.

Письмо Сталина секретарю Царицынского губернского комитета РКП(б) Б. Шеболдаеву, 1925 г.

Ответ:

«I) Считал и считаю невозможным связывать переименование г. Царицына с именем т. Минина, т. к. это оживило бы ряд нездоровых настроений (местничество, анархистские уклоны), которые в Царицыне и без того достаточно сильны.

II) Вопрос о переименовании города в Сталинград поднят партийным активом и поддержан на всех беспартийных рабочих собраниях (единогласно). Вопрос о Минине нигде не поднимался, имелись частные, “закулисные” разговоры только в связи с его приездом на конференцию, который вообще считаю не совсем удачным.

III) Переименование увязывалось с шефством Ленинграда и дискуссией о троцкизме, т.е. партийцы и рабочие понимали его как некоторое выявление линии и принятие обязательств перед партией. Поэтому переименование имело для нас и политическое значение.

IV) Переименование города согласовано в ЦК с т. Антиповым и прошло уже на горсовете и всех уездных съездах, т. е. окончательное переименование на губсъезде считаю необходимым.

V) Приглашение Вас на съезд явилось результатом искреннего желания членов горсовета видеть Вас. Иначе, конечно, и быть не могло.

На приезд Ваш не рассчитывали и не рассчитываем. Съезд отложен не по причине невозможности быть Вам на съезде, а благодаря задержке с утверждением бюджета, который проводит председатель ГИКа т. Нездвецкий в Москве».

https://vk.com/wall-156278021_9078 – цинк

Ниже, о биографии конкурента товарища Сталина в вопросе переименования Царицына. Товарищ Минин был достаточно тщеславен, чтобы добиваться переименования города в свою честь.
Товарищ Сталин наоборот был подчеркнуто скромен и даже отказывался от переименования в свою честь, в пользу Минина.



Минин Сергей Константинович
Родился в 1882 году в посаде Дубовка Царицынского уезда Саратовской губернии. Умер в 1962 году. Большевик, видный деятель гражданской войны в Царицыне, профессиональный революционер.

Окончил Камышинское духовное училище, Саратовскую духовную семинарию, в 1903-1910 гг. учился в Дерптском и Венском университетах на юридическом и историко-филологическом факультетах. После Февральской революции занял должности председателя Царицынского Совета, Царицынского комитета РСДРП (б). С 08. 1917 г.- Городской голова. С 12. 1917 по июнь 1918 гг.- председатель штаба обороны Царицынского Совета Р.С.Кр. и К.д. Один из лидеров борьбы за Советскую власть в Царицыне. С 07. 1918 г.- член Военного Совета Северо-Кавказского военного округа, в сентябре-ноябре 1918г.- член РВС Южного фронта, 10-й армии. В ноябре 1918 – июле 1919 гг. М. – член коллегии НКВД, выполнял особые задания в Туле и на Западном фронте. В июле-сентябре 1919 г.- член РВС 10-й армии. С мая 1920 по май 1921 гг.- член РВС 1-й Конной армии. С 1921 г. на военно-политической, административно-хозяйственной работе. С 1923 г.- ректор Ленинградского Коммунистического университета. В 1928 г. по болезни отошел от общественной и трудовой деятельности. Осенью 1932 г. был выслан в Нарымский край. Умер. в Москве. Автор пьесы «Город в кольце» о боевых действиях в районе Царицына в период гражданской войны, книги «Город-боец. Шесть диктатур», песни о 1-й Конной армии. Награжден орденом Красного Знамени за заслуги в гражданской войне.

Энциклопедия Волгоградской области. Волгоград. 2007

PS. В биографии ошибка – в 1919 году НКВД не существовало – наша любимая Кровавая Гэбня под таким названием фигурирует с 1934 года.




А если бы вместо Сталинграда согласовали Мининград, то у нас бы была Мининградская битва.
Но местные рабочие и партийцы решили решили иначе и так появилось легендарное название, которое впечатается в мировую историю

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5193235.html

Метки: документы, сталин, сталинград, царицын

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1033 593
    Онуфрий 9 августа 2019 в 9:23

    Царицын было хорошее название.

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    • 2470 2128
      МирославаОнуфрий 9 августа 2019 в 11:17

      А Сталинград-ещё лучше.
      А переименовывали в Волгоград ещё краше.Из Москвы пришёл приказ о переименовании.Собрались члены Обкома.И стали предлагать “Славгород”, “Геройгород”.Когда предложили назвать Волгоград слово очень несуразным показалось, как гуси гогочут.Все же приняли последний вариант.Никакого Народного референдума, ни заявок о переименовании.Враки.
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