Главная » История, Творчество

Как Сталинград выглядел до Великой Отечественной (ФОТО)

96 0
Хорошо известны фотографии Сталинграда, лежащего в руинах. Но знаете ли вы, каким знаменитый город был до прихода туда вражеских войск?

Даже те иностранцы, кто поверхностно знаком с историей Второй мировой войны, обязательно слышали имя этого советского города на Волге. Именно в Сталинграде Красная Армия сломала хребет вермахту и положила начало коренному перелому в мировом конфликте. 

Комсомольский сквер, 1937 г.

Комсомольский сквер, 1937 г.

ТАСС

Город заплатил за эту победу высокую цену — в результате ожесточенных уличных схваток, артиллерийских обстрелов и авиационных налетов один из самых быстрорастущих промышленных центров Советского Союза оказался в руинах.  

Памятник летчику Герою Советского Союза Хользунову.

Памятник летчику Герою Советского Союза Хользунову.

Blokadnik/pastvu.com

Свою историю героический город, первоначально называвшийся Царицыным, ведет с конца 16 века. Впервые он фигурирует в грамоте царя Федора Иоанновича от 1589 года как основанный для защиты русских земель от набегов степных кочевников. Со временем граница государства сместилась южнее, и находившийся на сосредоточении сухопутных и речных путей военный форпост постепенно превратился в крупный торговый центр.

Нижняя Октябрьская улица и Октябрьская площадь.

Нижняя Октябрьская улица и Октябрьская площадь.

Трусов/pastvu.com

Гражданская война в России стала тяжелым испытанием для Царицына. Обороняемый красными, он в период с июля 1918 года по октябрь 1919 года выдержал три крупных штурма со стороны белогвардейских войск. В дальнейшем он несколько раз переходил из рук в руки противоборствующих сторон. В итоге, в Царицыне были разрушены промышленные предприятия, вышли из строя канализация, водопровод и городская электростанция.

Сталинград в 1932 году.

Сталинград в 1932 году.

Blokadnik/pastvu.com

Иосиф Сталин в качестве председателя Реввоенсовета Северо-Кавказского военного округа (орган военно-политического руководства объединениями Красной Армии) принял активное участие в обороне города. В 1925 году в честь этих заслуг Царицын был переименован в Сталинград. 

Гостиница «Большая Сталинградская».

Гостиница «Большая Сталинградская».

Blokadnik/pastvu.com

В том же году на Площади Павших Борцов Революции в центре города был открыт памятник Ленину. Прямо рядом с ним располагался символ старого Царицына — православный Александро-Невский собор, который будет взорван в 1932 году. Памятник «вождю мировой революции» проживет немного дольше, вплоть до уличных боев за город конца 1942 года.

Площадь им. В.И. Ленина.

Площадь им. В.И. Ленина.

Sputnik

В 1930 году в Сталинграде открылся первый в стране тракторный завод — один из крупнейших в Европе. Помимо тракторов, здесь было налажено производство легких танков Т-26 и знаменитых средних Т-34. В период войны работа в цехах не останавливалась вплоть до того момента, пока 13 сентября 1942 года на территорию завода не прорвались немецкие пехотные подразделения.

Готовая продукция Сталинградского тракторного завода.

Готовая продукция Сталинградского тракторного завода.

Иван Шагин/Sputnik

Краевой драматический театр имени Максима Горького был культурным центром Сталинграда. Здание, построенное еще в период Российской империи, было сильно повреждено в ходе боев и восстанавливалось в течение почти семи лет.

Краевой драматический театр имени Максима Горького.

Краевой драматический театр имени Максима Горького.

prostislav1/pastvu.com

Вплоть до разрушительного налета немецкой авиации 23 августа 1942 года Центральный универмаг города считался одним из самых красивых в стране. В конце Сталинградского сражения подвал здания облюбовал штаб 6-й армии во главе с Фридрихом Паулюсом. Здесь 31 января 1943 года фельдмаршал и был взят в плен советскими войсками.

Центральный универмаг.

Центральный универмаг.

Личный архив Л.А.Кочетковой/pastvu.com

Одним из самых видных зданий в городе была паровая мельница, до революции 1917 года принадлежавшая семье предпринимателей из поволжских немцев по фамилии Гергардт. В 1942 году железобетонный каркас и толстые стены позволили советским войскам превратить ее в важный пункт обороны, прикрывающий пути к Волге. После войны полуразрушенную мельницу решили не сносить и не реставрировать, оставив ее как памятник тем страшным и героическим событиям.

Мельница Гергардта.

Мельница Гергардта.

Общественное достояние

В бывшем доме купца Воронина, ставшем в советскую эпоху Дворцом Пионеров, было все, что нужно городской молодежи: музыкальные комнаты, балетная студия, лаборатория юных натуралистов, клуб юных моряков и многое другое. После войны сильно поврежденное здание было снесено.

Дворец пионеров.

Дворец пионеров.

Blokadnik/pastvu.com

На Привокзальной площади города располагался фонтан «Бармалей», посвященный одноименной стихотворной сказке Корнея Чуковского. Он представлял собой композицию из шести детей, водящих хоровод вокруг крокодила. В ходе Сталинградской битвы этот фонтан прославился на весь мир благодаря необычным и характерным фотографиям военных корреспондентов: радость на детских лицах резко контрастировала с мрачными руинами окружавших площадь домов.

Фонтан «Бармалей» на фоне Музея обороны Царицына имени товарища Сталина.

Фонтан «Бармалей» на фоне Музея обороны Царицына имени товарища Сталина.

pstvora/pastvu.com

Источник: https://ru.rbth.com/watch/1859-stalingrad-before-wwii?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Разрушение образа Великой Отечественной войны как операция холодной войны против СССР. Часть 2. С.Кара-Мурза
Любовь к родине оказалась сильнее классовой ненависти (к вопросу о позиции белой эмиграции во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)
Семен Лавочкин — конструктор лучшего самолета для воздушного боя в Великую Отечественную
Спасшему мир: как в Берлине появился главный памятник советскому солдату
Спасшему мир: как в Берлине появился главный памятник советскому солдату

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru