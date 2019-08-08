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Задержание Атамбаева

21:56. 8 августа 2019 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:


Атамбаев сдался киргизскому спецназу.
На текущим момент он уже вывезен из резиденции и ближе к вечеру доставлен в местное МГБ в Бишкеке.
Силовики в обмен на сдачу Атамбаева пообещали не трогать его защитников.

Ниже, видео сдачи Атамбаева.




Тут без перевода.

В центре Бишкека сейчас скапливается молодежь, которая требует освободить Атамбаева – попытки недопустить митинга в центре столицы и раздробить колонны протестующих провалились.









Вот здесь https://kaktus.media/doc/395861_siloviki_zaderjali_atambaeva._kak_eto_bylo_i_chto_proishodit_seychas._transliaciia.html идет трансляция того, что происходит в Бишкеке.

Очевидно, что ситуация продолжает развиваться, с сохранением предпосылок к массовым беспорядкам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5192816.html

Метки: Атамбаев, киргизия, средняя азия

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3496 3000
    Лариса Петрова 9 августа 2019 в 10:43

    Неужели новая цветная революция? Атамбаев спокойно ушёл от власти, передал бразды правления преемнику – зачем было раздувать этот пожар? Может, американцам захотелось вернуть себе авиабазу в Манасе? Короче, одни вопросы.

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