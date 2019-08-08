Задержание Атамбаева

Надо избавиться от всякого суетного любопытства, расстраивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать наступления дня завтрашнего. Иначе вы не обретёте ни мира, ни благополучия, а одни только разочарования и отвращения.

— Чаадаев Пётр Яковлевич