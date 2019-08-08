Задержание Атамбаева
21:56. 8 августа 2019 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Атамбаев сдался киргизскому спецназу.
На текущим момент он уже вывезен из резиденции и ближе к вечеру доставлен в местное МГБ в Бишкеке.
Силовики в обмен на сдачу Атамбаева пообещали не трогать его защитников.
Ниже, видео сдачи Атамбаева.
Тут без перевода.
В центре Бишкека сейчас скапливается молодежь, которая требует освободить Атамбаева – попытки недопустить митинга в центре столицы и раздробить колонны протестующих провалились.
Вот здесь https://kaktus.media/doc/395861_siloviki_zaderjali_atambaeva._kak_eto_bylo_i_chto_proishodit_seychas._transliaciia.html идет трансляция того, что происходит в Бишкеке.
Очевидно, что ситуация продолжает развиваться, с сохранением предпосылок к массовым беспорядкам.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5192816.html
Неужели новая цветная революция? Атамбаев спокойно ушёл от власти, передал бразды правления преемнику – зачем было раздувать этот пожар? Может, американцам захотелось вернуть себе авиабазу в Манасе? Короче, одни вопросы.