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Колесо генотьбы Атамбаева

12:48. 13 октября 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


6 октября – экс-президент Киргизии Атамбаев освобожден из СИЗО решением суда и переведен под домашний арест
7 октября – экс-президент Атамбаев готовится выступить перед своими сторонниками и рассказать о своих политических планах, но на встречу не приходит
10 октября – экс-президент Атамбаев вновь задержан правоохранительными органами.
12 октября – экс-президент Атамбаев призвал действующего президента Жээнбекова уйти в отставку
13 октября – экс-президент Атамбаев вновь помещен в СИЗО ГКНБ, а решение суда о его освобождении было признано незаконным, так как было принято под давлением и применением насилия по отношению к судье.

Момент, чтобы сбежать из Киргизии во время паралича власти был упущен.

Метки: Атамбаев, жээнбеков, киргизия, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6241968.html

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