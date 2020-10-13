6 октября – экс-президент Киргизии Атамбаев освобожден из СИЗО решением суда и переведен под домашний арест7 октября – экс-президент Атамбаев готовится выступить перед своими сторонниками и рассказать о своих политических планах, но на встречу не приходит10 октября – экс-президент Атамбаев вновь задержан правоохранительными органами.12 октября – экс-президент Атамбаев призвал действующего президента Жээнбекова уйти в отставку13 октября – экс-президент Атамбаев вновь помещен в СИЗО ГКНБ, а решение суда о его освобождении было признано незаконным, так как было принято под давлением и применением насилия по отношению к судье.Момент, чтобы сбежать из Киргизии во время паралича власти был упущен.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6241968.html