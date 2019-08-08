Нюрнберг для режима Пиночета
23:10. 8 августа 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О судебном преследовании пособников преступлений режима Пиночета.
Сын убитого чилийского коммуниста требует «Нюрнбергского» суда для диктаторов
Иван Донато, сын чилийского коммунистического лидера Джейми Донато, обратился с просьбой о создании международного суда, аналогичного Нюрнбергскому трибуналу, созданному после Второй мировой войны, чтобы судить преступления диктатуры против человечества. Он подчеркнул необходимость создания «трибунала, подобно Нюрнбергскому, международного трибунала, который мог бы судить всех, кто участвовал в операции «Кондор».
Его отец был похищен в 1976 году при диктатуре Августо Пиночета и был доставлен в Виллу Гримальди, бывший центр допросов тайной полиции Чили.
«Моего отца пытали на Вилле Гримальди, потом вывезли оттуда, положили в мешок с железными рельсами и выбросили в море», — рассказал Донато.
Его отец был членом Центрального комитета Коммунистической партии Чили, имел итальянские корни, что означало, что суд Италии мог рассмотреть его дело. 8 июля (2019 года – прим. переводчика) были приговорены к пожизненному заключению 24 бывших должностных лица, участвовавших в операции «Кондор», кампании политических репрессий, проводившейся в 1970-х и 1980-х годах южноамериканскими диктаторскими режимами для ликвидации политической оппозиции.
Около 50 000 человек были убиты, 30 000 пропало без вести и 40 000 были арестованы в ходе проведения кампании в различных странах Латинской Америки, в соответствии с Архивами Террора (Archives of Terror), документами, связанными с поддерживаемым ЦРУ планом, который был обнаружен в Парагвае в 1992 году.
Именно по этой причине, Иван Донато потратил более 40 лет усилий на поиски останков своего отца, на борьбу, в ходе которой его мать пошла на серию голодовок, а вся семья подвергалась преследованиям со стороны чилийских силовиков, включая полицейский налёт на их дом в 1986 году, во время которого его брат Нельсон подвергся пыткам. Именно тогда семья Донато, не считая одного из четырех братьев Ивана, попросили политического убежища в Австралии, где они с тех пор живут.
Они продолжали следить за событиями, связанными с политическими репрессиями во время диктатуры Пиночета.
Иван выразил сожаление по поводу того, что приговор суда Италии обеспечил лишь подобие правосудия небольшому числу жертв, только тем, у кого имелось итальянское гражданство или другие связи с этой страной.
Он добавил «что действительно важно, так это то, что было установлено наличие геноцида». Во время итальянского судебного процесса бывший чилийский солдат Педро Октавио Эспиноза Браво был осужден за исчезновение Джейми Донато.
Иван сказал, что есть другие участники операции, в том числе Мануэль Контрерас, бывший глава DINA (Управление (Директорат) национальной разведки, (исп. Dirección de Inteligencia Nacional) – прим. переводчика), секретной полиции во время режима Пиночета, кто не был привлечен к ответственности. Ивану было 16 лет, когда он в последний раз видел своего отца в 1976 году, во время его визита со своей матерью Марианой Нуньес в одном из убежищ Коммунистической партии.
Он сказал, что его отцу пришлось скрываться после того, как солдаты впервые вторглись в его дом в 1974 году, арестовали и пытали, перед тем как освободить.
«Мы начали говорить о моих братьях», — добавил он. «Он рассказал мне, что ситуация слишком сложная, чтобы возвращаться домой, и попросил меня понять это. Было очень приятно снова увидеть его, так как до этого виделись неделей ранее, при этом были времена, когда мы не могли видеться в течение одного, двух или трёх месяцев».
Несмотря на то, что ему и его семье было предложено убежище в тогдашней Чехословакии, Донато продолжал оставаться и участвовать в коммунистической деятельности.
Считается, что он повторно был арестован на улице Конференция в Сантьяго вместе со множеством своих партнеров, когда они проводили тайную партийную встречу.
Офицеры, работавшие под управлением Контрераса, одного из архитекторов операции «Кондор», «пытали, били его, избивали, а после всего этого держали его там в течение нескольких часов, ожидая прибытия других», — говорил дрожащим голосом Иван у себя дома в западном Мельбурне. «После этого его отвезли на Виллу Гримальди, в то время оттуда никто не выходил живым».
Во время режима Пиночета в следственном изоляторе DINA находилось около 4500 человек, и по меньшей мере 240 человек пропали без вести или были убиты.
Никто не знает, как долго Джейми содержался на Вилле Гримальди, но из свидетельств офицеров DINA известно, что его «положили в мешок и выбросили в море» у побережья Сан-Антонио, города примерно в 100 км (62) к западу от Сантьяго.
Вскоре после массового ареста на улице Конференция, DINA арестовало также заместителя генерального секретаря Коммунистической партии Виктора Диаса, это похищение было одно из семи, которые позволили Чили добиться экстрадиции бывшего агента DINA Адрианы Ривас из Австралии в 2014 году.
Ривас, которая, как полагают, была членом бригады Лаутаро, элитного эскадрона смерти DINA, и бывшим секретарём Контрераса, отрицала все обвинения.
Согласно показаниям остальных задержанных, она была безжалостной участницей допросов, проводимых в штаб-квартире бригады в казарме на проспекте Симона Боливара в Сантьяго.
Хотя дела Диаса и Джейми и не связаны напрямую, Иван считает, что Ривас могла бы обладать сведениями о судьбе его отца.
«Они не могли бы действовать, не имея полной картины того, что происходило в данный момент, и за неделю до того, как она добралась до Виктора Диаса, произошла облава на улице Конференция», — сказал он.
Иван добавил, что даже если бы Ривас не была непосредственным участником, то она всё равно заархивировала бы эти данные для Контрераса.
https://prometej.info/syn-ubitogo-chilijskogo-kommunista-trebuet-suda/ – цинк
В целом, маловероятно, что мы увидим некий общепризнанный трибунал, который комплексно осудит режим Пиночета и активных его участников. Гораздо более вероятно, что как и ранее мы будем видеть осуждение отдельных чиновников, офицеров и солдат причастных к конкретным кровавым преступлениям, которые удается доказывать с помощью собранных фактов и документов. Опыт судебных решений в Испании и Италии дает основания полагать, что кампания преследования пиночетовских преступников будет продолжена, хоть и не столь системно, как если бы существовал международный "Нюрнбергский" трибунал по расследованию преступлений режима Пиночета.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5193062.html