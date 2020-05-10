Они не отнимут нашей Победы, или для кого нужен новый Нюрнберг

09.05.2020

День Победы. Как он стал далек от некоторых из нас!

Один из главных наших праздников, наша последняя «скрепа» отмечается ...в самоизоляции.

Точно так же некоторые (большинство!) отмечали Пасху. Два главных праздника, для главных символа Русской цивилизации, от которых нас пытаются «изолировать» из-за сомнительной «пандемии», об искусственном происхождении которой теперь нельзя говорить чтобы не попасть под закон о фейках. И это вместо того, чтобы провести честное расследование и устроить новый Нюрнберг для тех, кто затеял весь этот новый мировой порядок, с цифровой трансформацией, содомитскими «европейскими ценностями» и строительством глобального электронного концлагеря! Как страна -победительница, как народ-победитель, мы имеем на это полное право. Но, увы, страна и государство - это разные понятия, и чем дальше они расходятся друг от друга, тем меньше шансов не просто на победу, но даже не выживание. Просто потому что русский человек может выживать и приспосабливаться к любым, даже самым тяжелым условиям, только если перед ним есть великая цель. Государство РФ не смогло ее даже сформулировать - и потому легко предает наши главные национальные символы, хотя еще недавно само называло их «скрепами».

Оправдывая свое малодушие и безыидейность, некоторые чиновники, в том числе и в рясах, любят использовать военную риторику, сравнивая нынешнюю ситуацию с войной. При всей циничности такого сравнения и даже незаконности в свете последних изысканий Генпрокуратуры (утверждать что вирус имеет искусственное происхождение и был запущен как некое биологическое оружие с целью нагнетания паники, подрыва суверенных экономик и навязывания вакцинации теперь нельзя - ВОЗ с Биллом Гейтсом убедили Генпрокуратуру РФ признавать такие сообщения фейками ) хочется спросить у таких печальников - что же они тогда не принимают вызов и не воюют? Или, может быть, по их логике, Сталину в 1941-м тоже нужно было уйти в самоизоляцию и отказаться от сопротивления фашистской армаде?

Наши предки с врагом не договаривались, а боролись - и в конце концов всегда побеждали. И в этом вопросе русское государство абсолютно соответствовало народу и его духу - что и определяло крепость нашего государства как бы оно не называлось в разные периоды истории.

Другое дело, что тогда, в победном 1945-м, наши предки не смогли довести дело до конца, и на скамью подсудимых в Нюрнберге сели только фашистские палачи. А те, кто их вдохновлял и финансировал, от МИ-6 и ЦРУ до некоторых американских банков и корпораций, которые поставляли Гитлеру оружие и боеприпасы вплоть до открытия второго фронта (когда стало ясно что СССР вот-вот раздавит фашистскую гадину, и спонсоры Третъего рейха поменяли ставки, чтобы поучаствовать в новом разделе мира), остались не просто на свободе, но даже разделили славу победителей! И теперь наши дети читают в учебниках истории про огромную роль союзников (европейские школьники и вовсе уверены что Великую войну выиграли американцы), а освобожденная нашими дедушками Европа крушит памятники нашим солдатам и полководцам. А государство РФ привычно выражает озабоченность и тут же вводит новый праздник, «день окончания Второй мировой», чтобы праздновать вместе с американцами и просвещенной Европой!

Фашисты в концлагерях вводили узникам под кожу краску, чтобы обозначить их личный номер. Современные фашисты намереваются имплантировать чипы (при том что у них и так уже есть масса других идентификаторов, от смартфонов и аккаунтов до биометрии). Фашистские каратели прикрепляли на стены русских изб листочки с фамилиями живущих - чтобы, в случае обнаружения посторонних, сжечь избу вместе с обитателями или всю деревню. Современные фашисты вводят тотальный видео- и прочий контроль, и уже не скрываясь говорят что намерены лишать гражданских прав всех, кто откажется от вакцинации .

Мало того, современные последователи Адольфа Элоизовича идут еще дальше - и передают управление людьми, а равно то, что раньше называлось обязанностями государства, а сейчас считается «госуслугами», искусственному интеллекту, чьи алгоритмы пишут внуки тех самых, которые избежали скамьи подсудимых в Нюрнберге.

И все это делается не где-то там, а прямо тут руками государства РФ и чуть ли не с нашего добровольного согласия (за каковое они принимают отсутствие открытых бунтов).

Вообще, всемирная истерия имени коронавируса стала прекрасным катализатором всех проектов по «сливу» не только и не столько нынешнего режима, чья легитимность была подорвана еще два года назад, когда Путина втянули в аферу с пенсионной реформой по методичкам МВФ, но вообще самого понятия государства, главная функция которого - защищать страну и народ, его веру, идеалы и историю.

Все, о чем мечтали деятели типа Грефа и подобных полузомбированных персонажей, и чему сознательная часть общество пассивно сопротивлялась, на фоне «пандемии» стало реализовываться в ускоренном порядке. Они мечтали разрушить массовое очное образование, оставив нормальные школы для детей «элиты», а всех остальных запихнуть в МЭШ/РЭШ - коронавирус им это обеспечил. Они хотели поставить население под контроль: коронавирус обеспечил им возможность ввести пропуска с QR кодами и отслеживание по геолокации. Они хотели сделать людей зависимыми от подачек и пособий-коронавирус оставил миллионы россиян без зарплат.

Другое дело, что теперь их замыслы понятны не только кучке патриотов, которых они привыкли маргинализовать через свои СМИ, а миллионам людей. И они ждут нашей с вами реакции чтобы решить, пора ли дальше закручивать свои цифровые гайки. Потому что следующим этапом, после разрушения государства, по их плану станет отмена свободной человеческой личности и тотальный цифрофашизм.

Да не будет этого! Наш народ, народ - Победитель, просто обязан сказать свое слово, заставив государство защищать свою страну и свой народ. Хотелось бы надеяться, что мы еще увидим и отстранение от власти агентов и наемников тех лиц, чьи деды которые тогда, в 1945-м, притворились нашими союзниками чтобы не сесть на скамью подсудимых, и новый Нюрнберг. Если мы этого не сделаем, как мы сможем смотреть в глаза нашим дедушкам и бабушкам, победившим в той великой войне?

Андрей Цыганов

Источник: http://katyusha.org/view?id=14268