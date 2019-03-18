Здоровьесберегающие технологии Базарного

В 2019 году фактически исполняется 40 лет разработке здоровьесберегающих технологий для школ и детских садов под руководством профессора Владимира Филипповича Базарного. Спустя 10 лет успешного пилотного внедрения в 1989 году они были утверждены Минздравом РСФСР для массового внедрения в школы и сады . После трёх десятилетий у нас в стране забота о массовом здоровье детей остаётся уделом одиночек и энтузиастов. В 2014 году здоровьесберегающие технологии были успешно внедрены в Азербайджане, ряд базовых элементов используются сегодня в сотнях школа Беларуси, США, Австралии и Европы. Мы расскажем о том, что они из себя представляют и зачем нужны, развеем популярные мифы и заблуждения, опишем, какие есть проблемы и перспективы у этого направления сегодня. А также дадим представление о его фундаментальном значении для общества.



«Воспитывает дитя любая минута жизни и каждый уголок земли, каждый человек, с которым формирующаяся личность соприкасается.» В.А. Сухомлинский

«Знание физиологии, психологии и логики — основа педагогики» К.Д. Ушинский

Зачем эти технологии нужны

В настоящее время в открытом доступе имеется множество данных, представленных ведущими специалистами об актуальности проблемы здоровья детей и пагубного влияния на него образовательных учреждений. На протяжении нескольких последних десятилетий видные политические и общественные деятели, научные руководители и ведущие специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава РФ, руководители профильного института РАО – Института возрастной физиологии высказывают и публикуют данные об этой проблеме.

Вот лишь некоторые из целого ряда подобных высказываний:

Президент РФ В. В. Путин во вступительном обращении на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг., состоявшемся в мае 2014 года, заявил: «…у более 70% подростков те или иные болезни, в том числе хронические заболевания, т.е. большинство наших детей готовящихся вступить во взрослую жизнь имеют проблемы со здоровьем».

Академик РАМН М.М. Давыдов, президент РАМН, ещё в 2006 году отметил: «У нас больше не осталось здоровых выпускников школ».

А.А. Баранов, директор НЦЗД РАМН, Академик РАН, главный педиатр страны: «…Те тенденции, которые сегодня есть в репродуктивном здоровье (народов России) родом из детства. Более 60% проблем связанных с репродуктивным здоровьем населения это проблемы детского возраста. Сегодня примерно 50% юношей и девушек подростков имеют такие отклонения в состоянии здоровья, которые могут нарушить их репродуктивные планы».

З. Кекелидзе, главный психиатр Минздрава России, руководитель Центра психиатрии и наркологии им. Сербского, выступая в октябре 2015 на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню психического здоровья, заявил: «Психические аномалии развития присутствуют у большинства российских школьников и воспитанников детских садов. Среди дошкольников психическими аномалиями страдают 60% детей, среди школьников этот показатель составляет около 70-80%. При этом у 30% школьников наблюдается дезадаптация в социуме».

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, Академик РАМН, доктор медицинских наук Г.Г. Онищенко: «За период школьного обучения количество детей, страдающих хроническими заболеваниями, возрастет в 1,6 раза. А в учебных учреждениях с повышенным уровнем образования — в 2 раза. Более 68 % детей состоят на диспансерном учёте, из них 73,7 % нуждаются в лечении. 75 % учащихся страдают гиподинамией…, а ведь у детей врожденная потребность к движению. Выраженное утомление к концу года отмечается у 40-55 % школьников. У 60 % регистрируются изменения артериального давления.



У 80 % — невроподобные реакции. Всё это в школьные годы формирует патологию сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, вегетососудистую дистонию. Всё больше среди учащихся очкариков. Ухудшается общее физическое развитие. Крепыши редки. От этого заметно страдает демографическая ситуация в стране».

Директор НИИ гигиены и охраны детей и подростков Научного центра охраны здоровья детей РАМН, профессор В.Р. Кучма: «Самый большой прирост заболеваемости приходится на 3-й, 4-й, 5-й классы. Хронические заболевания стремительно растут от 8-го к 10-му классу. Патология со стороны нервной системы увеличивается в два раза, а со стороны органов зрения — в 10 раз… И школа не способствует оздоровлению детей…».

Рапопорт И.К., заведующая лабораторией научных основ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ НЦЗД Минздрава РФ, д.м.н., профессор, в июне 2017 года рассказала: «В результате одиннадцатилетних клинических наблюдений в первом классе к 1 группе здоровья было отнесено 4,3% наблюдаемых школьников, а к окончанию школы таких учащихся не было вовсе. Распространенность функциональных отклонений возросла на 14,7%, а хронических заболеваний на 52,8%».

Профессор Рапопорт И.К. по результатам представления научных исследований в феврале 2016 г. в Общественной палате г. Москвы: «Период обучения в школе сопровождается значительным ухудшением состояния здоровья – ростом заболеваемости и неблагоприятным течением функциональных расстройств и хронических болезней.



Полученные научные данные позволяют обосновать приоритеты в профилактической работе по сохранению здоровья школьников.



Наиболее важными направлениями профилактики является предотвращение развития у школьников функциональных нарушений и болезней органов пищеварения, зрения, костно-мышечной системы, невротических расстройств, функциональных отклонений сердечно-сосудистой системы, избытка массы тела у мальчиков и дефицита массы тела у девочек.»

По официальным данным Научного центра здоровья детей РАМН почти 100 % детей в процессе обучения приобретают различные педагогические (школьные) формы патологии. К ним относятся: близорукость, нарушения осанки, сердечно- сосудистые заболевания, нервно -психические нарушения, нарушения репродуктивной системы и некоторые др.

О том, что корни этой проблемы имеют не столько медицинскую природу, сколько педагогическую (т.е. они произрастают из сложившейся системы образования), убедительно было доказано ещё в советские годы сотрудниками НИИ медицинских проблем Севера Сибирского отделения АМН СССР под руководством профессора Базарного.



Позже этот факт был подтверждён ведущими НИИ охраны здоровья детей и подростков СССР и известными специалистами зарубежом. Об этом свидетельствуют многочисленные данные, опубликованные в специализированной литературе. Об этом же указывается в официальных отчётах ,подготовленных сотрудниками Научного центра здоровья детей РАМН.

Школа или экология?

Что является причиной ухудшающегося здоровья детей?

Многие скажут, что плохое состояние здоровья у современных детей следствие плохой экологии, искусственного питания или возросшего давления техносферы. Безусловно, отрицать их влияние было бы неразумно, но взгляните на эти высказывания специалистов столетней давности, которых можно ещё привести не одну сотню.

О том, что переход детей на «обездвиженное» образование вызвал глубокие дегенеративные процессы в телесной и духовно-психической конституции молодых людей заметили и начали бить в набат тревоги еще на заре всеобщего обучения.



В частности, Гарвардский врач Эдвард Кларк еще в 1873 году писал: «причиной разрушения детородных способностей и даже бесплодия молодых женщин является методика школьного образования и, прежде всего, оформившийся за время обучения синдром «тщедушности телес».

А вот как об этом говорил на первом всемирном конгрессе по школьной гигиене, состоявшемся в 1904 году в Нюрнберге доктор Земерод (из Богемии): «Часто страшно бывает взглянуть на шестилетнего ребенка, поступающего в школу.



В лице ни кровинки, весь организм достиг крайней степени истощения. Восьмилетнее пребывание в школе отражается очень вредно на здоровье этих слабых существ. Прежде 14-летняя девушка была сильна, хорошо развита… настоящая невеста. Теперь это слабая, худощавая и бледная девочка с худенькими ручонками и тоненькими ногами. Таковы же и мальчики».

«Сельская школа». Альбер Анкер, швейцарский художник, 1831 — 1910

Даже простой пересказ подобных заключений занял бы не одну статью. О том, что с поступлением детей в школу в их телах и психике начинают разворачиваются дегенеративные процессы, первыми почувствовали и обратились со специальным обращением к Государю нижегородские дворяне:



«Школа возвращает родителям детей, отданных в нее здоровыми,- изуродованных, кривобоких, близоруких, ни к чему не способных, ничего не знающих, преждевременно стареющих». Теперь же фундаментальная роль образовательных учреждений в ухудшении здоровья детей и всего населения научно доказана.

Под здоровьесберегающими технологиями мы подразумеваем: а) Комплекс решений для образовательных учреждений, разработанный под руководством профессора Владимира Филипповича Базарного, начиная с 1970-х годов на базе НИИ проблем Севера АМН СССР. Или сокращённо: ЗСТ или технологии Базарного. б) Любые другие решения и средства, сохраняющие здоровье человека на работе, дома и в процессе обучения. При этом имеющие положительные научно-практические результаты и необходимые санитарные заключения в случае использования детьми в образовательных учреждениях.

Как всё начиналось

Здоровьесберегаюшие технологии впервые были разработаны и апробированы коллективом учёных в НИИ Проблем Севера в Красноярском крае в конце 70-х годов в СССР под руководством профессора В.Ф. Базарного. Работа была начата в 1977 году.



Основанием послужило выявление массового ухудшения здоровье детей в школе. В процессе исследований выяснились причины и реальный масштаб проблемы. Те или иные нарушения здоровья выявились у всех детей уже после детского сада, таким образом определился эпидемиологический характер проблемы, носящий до сих пор популяционное значение и отражающийся на обеспечении государственной безопасности страны, а также ставящий под вопрос её дальнейшее развитие.



Одна из первых официальных публикаций о здоровьесберегающих технологиях во всесоюзной прессе. Правая колонка, над ней фотография В.Ф. Базарного. (Медицинская газета, 18 апреля 1979 года)

Выяснилось, что основные факторы, ухудшающие здоровье детей, заключаются в классической организации учебного процесса(форма проведения урока, продолжительное сидение, смешанное обучение девочек и мальчиков и пр.) и пространства(мебели, оборудования, освещения, архитектуры) именно в школах и садах, постоянное нахождение в которых за долгие годы обучения и формирует растущий организм ребёнка.

В результате исследований группой учёных постепенно был разработан целый ряд решений этих проблем, пригодных для массового внедрения: особое оборудование класса(базовый элемент — конторка, специальный ученический стол для работы стоя) и изменение принципов организации проведения занятий, при этом не затрагивая их содержательную часть. Учёными было зарегистрировано 44 патента на изобретения и полезные модели.

Здесь следует дать пояснение, так как многие считают ЗСТ Базарного самостоятельной образовательной методикой. Это не совсем так. В своей основе — это базовая эргономика(соответствие процессов и используемых вещей видовым особенностям человека), без учёта которой уже никакие образовательные методики не работают. То ест, ЗСТ по своей сути не затрагивают непосредственно сам образовательный процесс и дидактику, а является необходимой основой для них.



Лишь некоторые элементы технологий, предназначенные для детских садов и школ являются методикой обучения: экологическое панно, образный букварь и образные прописи.

Впоследствии также были разработаны организационные механизмы внедрения на государственном уровне. Прошли годы дополнительных исследований и в конце 80-х годов в СССР технологии официально вошли в государственную программу «Массовая профилактика школьных форм патологии», но повсеместное распространение и внедрение остановило поражение и разделение страны в результате холодной войны.

В 2000- 2001 годах данная программа прошла повторную экспертизу головными НИИ РАМН, получив положительное санитарно–эпидемиологическое заключение №77.99.02.953.Т.000674.07.01.

Занятия за конторкой Базарного и лежаком Кона в специальной санаторной школе г. Архангельска середины 80-х. Для детей при выраженных сколиозах занятия в сидячем положении запрещены, так как они усугубляют болезнь.



Предложенное тогда профессором решение в виде динамических занятий сидя/стоя в данной школе впервые позволило увидеть значительные улучшения сколиозов уже через 3 месяца занятий за конторкой.

Состав и оборудование для здоровьесберегающих технологий

Технологии состоят из базовых(обучение в режиме динамических поз, в основном стоя и учёт базовой эргономики школ и садов: ростомерная мебель, особый ремонт, не мерцающее освещение и пр.) и второстепенных(перьевое письмо, подвесные материалы, тренажёры, массажные коврики и пр.) элементов.

Базовый набор ростомерной мебели для школы по технологии Базарного: конторка, стул и парта.

В школе

Здоровьесберегающие технологии — это прежде всего эргономика, поэтому ремонту и оборудованию школьного класса здесь уделяется фундаментальное внимание.

Основные особенности ремонта класса включают в себя:



Площадь. В классе должно быть не менее 2,5 м2 площади на каждого ученика

В классе должно быть не менее 2,5 м2 площади на каждого ученика

Стены . Закругление пересечений стен и потолка. Места пересечения прямых линий в одной точке негативно влияют на работоспособность мозга детей. С этой целью применяются «эффект панорамы» или рисуются деревья. Цвет стен должен быть как можно более мягким и нейтральным.

. Закругление пересечений стен и потолка. Места пересечения прямых линий в одной точке негативно влияют на работоспособность мозга детей. С этой целью применяются «эффект панорамы» или рисуются деревья. Цвет стен должен быть как можно более мягким и нейтральным.

Окна. Обеспечение максимальной естественной инсоляции класса без использования классических штор и занавесок.

Обеспечение максимальной естественной инсоляции класса без использования классических штор и занавесок.

Освещение. Уровень искусственного освещения, предназначенного для учеников на рабочей поверхности не должен быть менее 300-500 люкс. Температура искусственного света, чтобы быть ближе к солнечному свету должна быть в пределах 3000-3500

Уровень искусственного освещения, предназначенного для учеников на рабочей поверхности не должен быть менее 300-500 люкс. Температура искусственного света, чтобы быть ближе к солнечному свету должна быть в пределах 3000-3500

Потолок. На потолок наносится «Схема универсальных символов», с помощью которой проходит тренаж мышц глаз и опорно-двигательного аппарата. Тренаж проводится в перерыве посередине урока.



Базовое оборудование включает в себя:



Ростомерная мебель: конторка и парта с регулируемой по наклону столешницей и стул. При схеме 1 конторка и парта на одного ребёнка через каждые 15 минут дети, стоящие у конторок садятся к парте и наоборот. Вся мебель регулируются в соответствии с ростом учеников и рабочая поверхность для режима письмо-чтение ставится на уровень 16 градусов.

конторка и парта с регулируемой по наклону столешницей и стул. При схеме 1 конторка и парта на одного ребёнка через каждые 15 минут дети, стоящие у конторок садятся к парте и наоборот. Вся мебель регулируются в соответствии с ростом учеников и рабочая поверхность для режима письмо-чтение ставится на уровень 16 градусов.

Индивидуальные аксессуары. Деревянный массажный коврик для ног перед конторкой. Перьевая ручка и чернильница непроливайка для начальных классов. Подставка для книг. Мешочки для оформления осанки.

Деревянный массажный коврик для ног перед конторкой. Перьевая ручка и чернильница непроливайка для начальных классов. Подставка для книг. Мешочки для оформления осанки.

Письменная доска. Расстояние от нижнего края доски до пола равняется 80-90 см. Доска и парты размещаются так , что пересечение точки зрения ученика на переднем самого крайнего ряда с доской самого крайнего ряда угол пересечения не бывает меньше 45 градусов. Расстояние между доской и учеником, сидящим на первом ряду должно быть минимум 240-300 см., а с учеником, сидящим на последнем ряду должно быть максимум 860 см.

Расстояние от нижнего края доски до пола равняется 80-90 см. Доска и парты размещаются так , что пересечение точки зрения ученика на переднем самого крайнего ряда с доской самого крайнего ряда угол пересечения не бывает меньше 45 градусов. Расстояние между доской и учеником, сидящим на первом ряду должно быть минимум 240-300 см., а с учеником, сидящим на последнем ряду должно быть максимум 860 см.

Дидактическая информация. Используются подвесные «Дидактические кресты» — в классе не должно быть постоянных дидактических рисунков и плакатов. При необходимости дидактические материалы вешаются на подвеску и потом легко снимаются. Цель здесь: предотвратить привыкание учеников к учебным материалам, непрерывно обновляя их и держать в центре внимания учащихся.

Используются подвесные «Дидактические кресты» — в классе не должно быть постоянных дидактических рисунков и плакатов. При необходимости дидактические материалы вешаются на подвеску и потом легко снимаются. Цель здесь: предотвратить привыкание учеников к учебным материалам, непрерывно обновляя их и держать в центре внимания учащихся.

Зрительно-вестибулярные тренажёры ЗЕВС и СУС.



Стимулы для физической активности на переменах. Спортивные лестницы и турники

Спортивные лестницы и турники

Вода. Раковина и свободный доступ к питьевой воде



Стоимость оборудования и ремонта класса под ЗСТ незначительно превышает стоимость оборудования обычного класса.

Примеры организации классов и схема рабочего места ученика согласно ЗСТ Базарного:

В детском саду

ЗСТ для детских садов представляет собой несколько более сложный комплекс решений, полная версия которого в настоящее время не представлена ни в одном дошкольном учреждении. Детальное описание этого комплекса займет значительный объём текста, поэтому здесь мы ограничимся общим описанием.



Здоровьесберегающие технологии для детских садов также в своей основе включают в себя режим динамических поз и параллельное воспитание мальчиков и девочек, экологическое панно и пр. Но особенности самого формата детского сада позволяет реализовать их в гораздо большем объеме и более разнообразных проявлениях.

Помимо базовых особенностей ремонта помещений, перечисленных выше, группы и спальные комнаты оформляются согласно различию интересов девочек и мальчиков. В них создаются все условия для физической активности детей: канаты, батуты, кольца, шведские стенки, комплексы Скрипалева и многое другое.



Для проведения занятий и рукотворчества используются либо конторки, либо специальные регулируемые столы для работы стоя. ЗСТ также требуют чтобы дети проводили на открытом воздухе максимально возможное время и представляют большую свободу для творчества при создании детской площадки.

Заметки на полях Здесь стоит отдельно заметить проблему варикоза. Это пожалуй единственный контраргумент «специалистов» против работы стоя. Приводятся аргументы знакомых, чья профессия связана с продолжительным стоянием: учителей, парикмахеров и т.д. Здесь есть два аспекта: а) Взрослый человек 11 лет сидел за партой, дома, в садике, вузе и т.д. У него уже соответствующим образом сформирован организм и извращён венозный ток. После того, как он устраивается на работу, где нужно практически всё рабочее время стоять, организм конечно же начнёт процесс адаптации к столь резко изменившимся условиям и в некоторых случаях может возникнуть те или иные последствия для здоровья, в т.ч. и варикозное расширение вен.



Любая продолжительная однообразная поза — не только бесполезна, но вредна. Если люди перед позой «стоя» годами работали сидя, то их вены настолько перестроились, что у некоторых спустя несколько месяцев стояния могут возникнуть симптомы венозной недостаточности, в том числе — варикоз. б) Растущий организм ребёнка только формируется и поэтому так важно сформировать адекватные природе человека стереотипы поведения. Соответственно, чем раньше растущий организм начинает больше двигаться, работать за конторкой и использовать другие элементы методики, тем легче и быстрее будет проходить перестройка организма, тем лучше будет у него психическое и физическое здоровье.



Тем больший потенциал будет доступен для реализации во взрослой жизни. Процесс изменения стереотипов поведения должен проходить плавно, без резких переходов. Чем старше, тем тяжелее и медленнее будут проходить изменения, тем внимательнее нужно быть к своему телу.

В 80-х годах родители и школы самостоятельно делали конторки для своих детей

«В давние серебряные века (ХVII – ХVIII века) все наши ученые, писатели, композиторы писали стоя. Правда, не совсем за такими конторками, чаще всего — горизонтальными. И эти конторки давали возможность отдыхать во время писания.



Потому что, когда вы сидите, тазобедренные области застаиваются, кровоснабжение и проводимость нервов осложняется. И, конечно, когда вы стоите и пишете, вы на конторку опираетесь локтями, тем самым облегчая вес своего тела. Вы можете переступать с ноги на ногу и это улучшает кровоснабжение ног, получается, по сути дела, такой лёгкий массаж.



При ходьбе на месте у вас никакого застоя в тазобедренной области не происходит. Как видите — одни плюсы и никаких минусов. Сейчас уже многие школы вернулись к этому положению, когда есть и конторка и стульчик высокий, на который можно присесть отдохнуть, если устал. Когда дети привыкли работать за конторкой, они как правило не устают и их не усадишь за парты. Тысячи школ в нашей стране возвращаются к этому здоровому образу жизни в школах. И если мы в дальнейшем внедрим это во все школы, то мы можем быть уверены, что следующее поколение наших детей будет здоровым и счастливым.» Дроздов Н.Н., известный телеведущий, cоветский и российский учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ…

ИАЦ

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Окончание статьи следует.

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