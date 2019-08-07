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М.В.Попов. 11. «Изменение». Курс СФМ-2019. 27.03.2019.

09:33. 7 августа 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

В лекции по социальной философии для музеологов 27 марта 2019 года “Изменение”, прочитанной доктором философских наук профессором М.В.Поповым, осуществлено выведение категории изменения и моментов изменяющегося нечто – равенства с собой, неравенства с собой и в-нем-бытия как в-себе-бытия, противодействующего своему переходу в бытие-для-иного. Эти же моменты имеются и в определенности нечто как определенного наличного бытия.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7yARNtkf_Vs

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