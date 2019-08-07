Ельцин-Центр напоминает
14:07. 7 августа 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Помним…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5190144.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5190144.html
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Надо избавиться от всякого суетного любопытства, расстраивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать наступления дня завтрашнего. Иначе вы не обретёте ни мира, ни благополучия, а одни только разочарования и отвращения.