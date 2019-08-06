Жаркий август 1999-го. Как была остановлена цепная рекция развала страны

Наложите у себя запрет, если хватит у вас решимости, даже и на всю легковесную литературу, – по существу она не что иное, как тот же шум, но только в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего более несовместимого с правильным умственным укладом, чем жажда чтения новинок.

— Чаадаев Пётр Яковлевич