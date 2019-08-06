Жаркий август 1999-го. Как была остановлена цепная рекция развала страны
10:56. 6 августа 2019 Просмотров - 260 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
20 лет назад в августе 1999-го банды Басаева и Хаттаба перешли адмнистративную границу Чечни и ворвались в Ботлихский район Дагестана.
О событиях того времени рассказывает герой России генерал-полковник Владимир Булгаков.
20 лет назад в августе 1999-го банды Басаева и Хаттаба перешли адмнистративную границу Чечни и ворвались в Ботлихский район Дагестана.
О событиях того времени рассказывает герой России генерал-полковник Владимир Булгаков.
Не рассказывает отчего и почему им так захотелось в Ботлих.
И где бьыла Красная армия и много чего ещё.