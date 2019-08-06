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Жаркий август 1999-го. Как была остановлена цепная рекция развала страны

10:56. 6 августа 2019 Просмотров - 260 Один комментарий Опубликовал:
Из аннотации.
20 лет назад в августе 1999-го банды Басаева и Хаттаба перешли адмнистративную границу Чечни и ворвались в Ботлихский район Дагестана.

О событиях того времени рассказывает герой России генерал-полковник Владимир Булгаков.



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4592857.html

Метки: войска, история, Россия, Чечня

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