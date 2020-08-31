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Новости Украины и Новороссии 31 августа 2020

13:47. 31 августа 2020 308 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Два года без «Бати»: Донецк чтит память Александра Захарченко (ФОТО)

Два года без «Бати»: Донецк чтит память Александра Захарченко (ФОТО) | Русская весна

31 августа в ДНР прошли траурные мероприятия по случаю второй годовщины со дня гибели первого главы Республики Александра Захарченко.

К могиле «Бати» на кладбище «Донецкое море» пришли несколько сотен человек, среди которых — нынешний глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка, министры и депутаты, представители местных властей, родители Александра Владимировича, вдова Наталья, сослуживцы.

«Мы благодарны всем людям, что они не забывают нашего сына. Организовывают памятные мероприятия, они необходимы. Сашенька все видит и понимает», — говорит мама Захарченко Тамара Федоровна. 

Памятное мероприятие началось с панихиды, затем присутствующие почтили память первого главы ДНР минутой молчания, затем к памятнику Захарченко были возложены цветы. Также церемония возложения цветов к бюсту Александра Захарченко состоялась сегодня на Аллее Героев в парке имени Ленинского Комсомола в Донецке.

«Сегодня мы все вспоминаем Героя Донецкой Народной Республики, первого Главу Александра Владимировича Захарченко. Прошло уже два года со дня его гибели, но нам по-прежнему тяжело воспринимать эту невосполнимую утрату. 

Он возглавил Республику в самое тяжелое для нее время, выстроил приоритетные направления развития нашей страны.

Мы знали Александра Владимировича как человека, искренне любящего свою Родину, посвятившего свою жизнь народу Донбасса. Он был неравнодушен к проблемам земляков, любил людей. Всегда был непреклонным по отношению к врагам, но открытым, справедливым и честным с друзьями. 

Он мог бы сделать еще много для своей страны, если бы не подлый теракт, совершенный противниками. Украинские власти хотели сломить дух жителей Донбасса, но у них ничего не вышло.

Мы продолжили воплощать в жизнь все амбициозные планы Александра Захарченко. И сколько бы ни прошло лет, он навсегда останется в наших сердцах как пример отваги, мужества и героизма, несломленной силы духа!» — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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Новые правила с 1 сентября: украинцам будет сложнее попасть в Белоруссию

Новые правила с 1 сентября: украинцам будет сложнее попасть в Белоруссию | Русская весна

С 1 сентября для украинцев меняются правила въезда на территорию Белоруссии. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что теперь попасть в сопредельное государство можно только при наличии загранпаспорта.

Нововведения связаны с тем, что с началом осени вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины «О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан».

В Госпогранслужбе «незалежной» уверяют, что новшество направлено на защиту украинцев за границей, поскольку в случае потери внутреннего паспорта на территории другой страны идентификация граждан Украины заграничными учреждениями оказывается длительной и сложной. При наличии загранпаспорта это сделать намного проще.

Кроме того, при условии пересечения государственной границы с загранпаспортом уменьшается время прохождения пограничного контроля, так как информация из заграничных паспортов считывается с помощью автоматических ридеров.

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что для украинцев, которые проживают на территории Белоруссии, предусмотрена возможность оформления загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте.

Те, кто въехал в Белоруссию до 1 сентября по внутреннему паспорту и будет находиться на территории республики без загранпаспортов, смогут беспрепятственно вернуться на Украину по внутренним документам.

Некоторые послабления предусмотрены для граждан Украины, живущих в приграничных районах. Они, как и раньше, смогут ездить в Белоруссию через местные пункты пропуска, имея при себе только внутренние паспорта и свидетельства о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет).

Стоит отметить, что для граждан России порядок пересечения государственной границы с Республикой Беларусь остаётся прежним.

В соответствии с действующим двусторонним соглашением российские граждане имеют право свободного въезда и выезда с территории республики по внутренним российским паспортам.

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Одесский паноптикум



Жаркая встреча одесских гомосеков с нациками в Одессе.









Редкостный паноптикум.

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Кто сливал тайны Офиса Зеленского


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НАТО и военные ВСУ решили вмешаться в противостояние в Белоруссии

НАТО и военные ВСУ решили вмешаться в противостояние в Белоруссии | Русская весна

В одном из своих последних заявлений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уважать фундаментальные права человека, заявив, что нет никаких оснований использовать действия альянса и проводимые им учения в Польше и странах Балтии в качестве предлога для репрессий.

«Режим в Минске должен продемонстрировать полное уважение фундаментальных прав, включая свободу слова и право на мирный протест», — заявил Столтенберг, ведя переговоры в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«НАТО не наращивает военные силы в регионе, поэтому любые попытки использовать это в качестве предлога для репрессий против мирных демонстрантов являются абсолютно неоправданными», — заявил он, отметив, что народ Белоруссии должен сам определять свое будущее.

Вместе с тем, представители вооруженных сил Украины призывают своих военнослужащих, добровольцев и волонтеров «поддержать Революцию» в Белоруссии.

Так, на официальных ресурсах 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ размещено сообщение с призывом к военнослужащим украинской армии оказать поддержку белорусской оппозиции, так сказать, не дать угаснуть протестному настроению.

Данное подразделение — войсковая часть А2076, дислоцируется в г. Новоград-Волынский Житомирской области. Военнослужащие батальона принимают активное участие в карательной операции на Донбассе («ООС»).

Данный пост поддержал и военный корреспондент «АрміяINFORM» (информационное агентство Министерства обороны Украины) Андрей Задубинный.

В СМИ и ранее появлялась информация об отправке боевиков в Белоруссию, но откровенных призывов со стороны украинских военных до настоящего времени не было.

Напомним, что с момента начала протестов на белорусской территории уже были задержаны некие активисты из Украины, которые обвинялись в организации массовых беспорядков. За свою деятельность они были выдворены из страны.

Таким образом, складывающаяся ситуация у границ Белоруссии явно свидетельствует о том, что защищать белорусам придется не только западные границы, но и южные рубежи страны.

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Олег Петришко, для «Русской Весны»

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«Лагеря и тюрьмы»: на Украине рассказали, что ждет жителей Донбасса «дома»

На Украине продолжаются споры о том, как поступить с жителями Луганска и Донецка, если регион вернется под украинскую юрисдикцию. Обсуждение этой темы достаточно часто происходит в эфирах так называемых патриотических украинских телеканалов. Впрочем, для всех уже и так очевидно, что Донбасс больше никогда не станет частью той Украины, в которую ее превратили постмайданные режимы и ставленники Запада.

Эту догму подтверждают и украинские патриоты, многие из которых сегодня занимают высшие должности в правительстве. Так, в эфире одного из телеканалов заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что в случае возвращения Донбасса под свой контроль Киев планирует не только начать репрессии и массовые посадки неугодных, но и полностью отказаться от восстановления инфраструктуры и экономики Юго-Востока. 

После таких заявлений становится понятно, что Украина не заинтересована в мире с ЛДНР. Таким образом происходит только одно – разжигание ненависти, чтобы Киев и дальше мог вести войну против Донбасса. 

«Ситуация, которую имеет Украина по Донбассу, – это то же самое, что имела Германия после Второй мировой войны. Это вопросы касательно идеологии в виде программ денацификации и то же самое мы имеем в плане Русского мира – эта идеология, сильно вбитая в голову многим жителям Донбасса.
Мы должны смотреть, что с такой ситуацией делали американцы в поствоенный Германии – это политические ограничения, касательно политической деятельности, также касательно занятия административных должностей. Это зависит от уровня вины перед Украиной. Плюс к этому, все, кто виновен перед Украиной, должны сидеть в лагерях и тюрьмах», – заявил заместитель секретаря Совбеза Украины.

«Украина должна давать четкий план, если мы вернем Донбасс. Какой план отстройки Донбасса, такие планы есть, и их много. В моем понимании плана – это инфраструктура Донбасса, которая очень сильно разрушена. В большинстве случаев не нужно будет восстанавливать те заводы, которых уже не существует, – за то время, когда эти заводы перестали существовать рынок сырья и рынок сбыта уже потерян. Поэтому строить завод для того, чтобы просто выпускать продукцию, смысла нет. Поэтому нам надо понимать, что делать, и что мы с этого будем иметь», – констатировал Сергей Кривонос.

Именно к такой Украине должны возвращаться жители Донбасса? Или к той, которая постоянно обстреливает мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик? Очевидно, что русский народ Донбасса никогда не захочет такого будущего для себя и своих детей, не говоря уже о навязывании с малых лет «европейских ценностей» и переписывании истории…

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Метки: важное, компиляция

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