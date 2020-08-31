Новости Украины и Новороссии 31 августа 2020

31 августа в ДНР прошли траурные мероприятия по случаю второй годовщины со дня гибели первого главы Республики Александра Захарченко.

К могиле «Бати» на кладбище «Донецкое море» пришли несколько сотен человек, среди которых — нынешний глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка, министры и депутаты, представители местных властей, родители Александра Владимировича, вдова Наталья, сослуживцы.

«Мы благодарны всем людям, что они не забывают нашего сына. Организовывают памятные мероприятия, они необходимы. Сашенька все видит и понимает», — говорит мама Захарченко Тамара Федоровна.

Памятное мероприятие началось с панихиды, затем присутствующие почтили память первого главы ДНР минутой молчания, затем к памятнику Захарченко были возложены цветы. Также церемония возложения цветов к бюсту Александра Захарченко состоялась сегодня на Аллее Героев в парке имени Ленинского Комсомола в Донецке.

«Сегодня мы все вспоминаем Героя Донецкой Народной Республики, первого Главу Александра Владимировича Захарченко. Прошло уже два года со дня его гибели, но нам по-прежнему тяжело воспринимать эту невосполнимую утрату.

Он возглавил Республику в самое тяжелое для нее время, выстроил приоритетные направления развития нашей страны.

Мы знали Александра Владимировича как человека, искренне любящего свою Родину, посвятившего свою жизнь народу Донбасса. Он был неравнодушен к проблемам земляков, любил людей. Всегда был непреклонным по отношению к врагам, но открытым, справедливым и честным с друзьями.

Он мог бы сделать еще много для своей страны, если бы не подлый теракт, совершенный противниками. Украинские власти хотели сломить дух жителей Донбасса, но у них ничего не вышло.

Мы продолжили воплощать в жизнь все амбициозные планы Александра Захарченко. И сколько бы ни прошло лет, он навсегда останется в наших сердцах как пример отваги, мужества и героизма, несломленной силы духа!» — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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