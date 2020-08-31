Новости Украины и Новороссии 31 августа 2020
- 16:00 Два года без «Бати»: Донецк чтит память Александра Захарченко (ФОТО).
- 13:13 Новые правила с 1 сентября: украинцам будет сложнее попасть в Белоруссию.
- 13:07 Одесский паноптикум.
- 10:35 Кто сливал тайны Офиса Зеленского.
- 05:03 НАТО и военные ВСУ решили вмешаться в противостояние в Белоруссии.
- Вчера 21:08 «Лагеря и тюрьмы»: на Украине рассказали, что ждет жителей Донбасса «дома».
Два года без «Бати»: Донецк чтит память Александра Захарченко (ФОТО)
31 августа в ДНР прошли траурные мероприятия по случаю второй годовщины со дня гибели первого главы Республики Александра Захарченко.
К могиле «Бати» на кладбище «Донецкое море» пришли несколько сотен человек, среди которых — нынешний глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка, министры и депутаты, представители местных властей, родители Александра Владимировича, вдова Наталья, сослуживцы.
«Мы благодарны всем людям, что они не забывают нашего сына. Организовывают памятные мероприятия, они необходимы. Сашенька все видит и понимает», — говорит мама Захарченко Тамара Федоровна.
Памятное мероприятие началось с панихиды, затем присутствующие почтили память первого главы ДНР минутой молчания, затем к памятнику Захарченко были возложены цветы. Также церемония возложения цветов к бюсту Александра Захарченко состоялась сегодня на Аллее Героев в парке имени Ленинского Комсомола в Донецке.
«Сегодня мы все вспоминаем Героя Донецкой Народной Республики, первого Главу Александра Владимировича Захарченко. Прошло уже два года со дня его гибели, но нам по-прежнему тяжело воспринимать эту невосполнимую утрату.
Он возглавил Республику в самое тяжелое для нее время, выстроил приоритетные направления развития нашей страны.
Мы знали Александра Владимировича как человека, искренне любящего свою Родину, посвятившего свою жизнь народу Донбасса. Он был неравнодушен к проблемам земляков, любил людей. Всегда был непреклонным по отношению к врагам, но открытым, справедливым и честным с друзьями.
Он мог бы сделать еще много для своей страны, если бы не подлый теракт, совершенный противниками. Украинские власти хотели сломить дух жителей Донбасса, но у них ничего не вышло.
Мы продолжили воплощать в жизнь все амбициозные планы Александра Захарченко. И сколько бы ни прошло лет, он навсегда останется в наших сердцах как пример отваги, мужества и героизма, несломленной силы духа!» — заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Новые правила с 1 сентября: украинцам будет сложнее попасть в Белоруссию
С 1 сентября для украинцев меняются правила въезда на территорию Белоруссии. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что теперь попасть в сопредельное государство можно только при наличии загранпаспорта.
Нововведения связаны с тем, что с началом осени вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины «О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан».
В Госпогранслужбе «незалежной» уверяют, что новшество направлено на защиту украинцев за границей, поскольку в случае потери внутреннего паспорта на территории другой страны идентификация граждан Украины заграничными учреждениями оказывается длительной и сложной. При наличии загранпаспорта это сделать намного проще.
Кроме того, при условии пересечения государственной границы с загранпаспортом уменьшается время прохождения пограничного контроля, так как информация из заграничных паспортов считывается с помощью автоматических ридеров.
В Госпогранслужбе Украины уточнили, что для украинцев, которые проживают на территории Белоруссии, предусмотрена возможность оформления загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте.
Те, кто въехал в Белоруссию до 1 сентября по внутреннему паспорту и будет находиться на территории республики без загранпаспортов, смогут беспрепятственно вернуться на Украину по внутренним документам.
Некоторые послабления предусмотрены для граждан Украины, живущих в приграничных районах. Они, как и раньше, смогут ездить в Белоруссию через местные пункты пропуска, имея при себе только внутренние паспорта и свидетельства о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет).
Стоит отметить, что для граждан России порядок пересечения государственной границы с Республикой Беларусь остаётся прежним.
В соответствии с действующим двусторонним соглашением российские граждане имеют право свободного въезда и выезда с территории республики по внутренним российским паспортам.
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Одесский паноптикум
Жаркая встреча одесских гомосеков с нациками в Одессе.
Редкостный паноптикум.
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Кто сливал тайны Офиса Зеленского
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НАТО и военные ВСУ решили вмешаться в противостояние в Белоруссии
В одном из своих последних заявлений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уважать фундаментальные права человека, заявив, что нет никаких оснований использовать действия альянса и проводимые им учения в Польше и странах Балтии в качестве предлога для репрессий.
«Режим в Минске должен продемонстрировать полное уважение фундаментальных прав, включая свободу слова и право на мирный протест», — заявил Столтенберг, ведя переговоры в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«НАТО не наращивает военные силы в регионе, поэтому любые попытки использовать это в качестве предлога для репрессий против мирных демонстрантов являются абсолютно неоправданными», — заявил он, отметив, что народ Белоруссии должен сам определять свое будущее.
Вместе с тем, представители вооруженных сил Украины призывают своих военнослужащих, добровольцев и волонтеров «поддержать Революцию» в Белоруссии.
Так, на официальных ресурсах 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ размещено сообщение с призывом к военнослужащим украинской армии оказать поддержку белорусской оппозиции, так сказать, не дать угаснуть протестному настроению.
Данное подразделение — войсковая часть А2076, дислоцируется в г. Новоград-Волынский Житомирской области. Военнослужащие батальона принимают активное участие в карательной операции на Донбассе («ООС»).
Данный пост поддержал и военный корреспондент «АрміяINFORM» (информационное агентство Министерства обороны Украины) Андрей Задубинный.
В СМИ и ранее появлялась информация об отправке боевиков в Белоруссию, но откровенных призывов со стороны украинских военных до настоящего времени не было.
Напомним, что с момента начала протестов на белорусской территории уже были задержаны некие активисты из Украины, которые обвинялись в организации массовых беспорядков. За свою деятельность они были выдворены из страны.
Таким образом, складывающаяся ситуация у границ Белоруссии явно свидетельствует о том, что защищать белорусам придется не только западные границы, но и южные рубежи страны.
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Олег Петришко, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Лагеря и тюрьмы»: на Украине рассказали, что ждет жителей Донбасса «дома»
На Украине продолжаются споры о том, как поступить с жителями Луганска и Донецка, если регион вернется под украинскую юрисдикцию. Обсуждение этой темы достаточно часто происходит в эфирах так называемых патриотических украинских телеканалов. Впрочем, для всех уже и так очевидно, что Донбасс больше никогда не станет частью той Украины, в которую ее превратили постмайданные режимы и ставленники Запада.
Эту догму подтверждают и украинские патриоты, многие из которых сегодня занимают высшие должности в правительстве. Так, в эфире одного из телеканалов заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что в случае возвращения Донбасса под свой контроль Киев планирует не только начать репрессии и массовые посадки неугодных, но и полностью отказаться от восстановления инфраструктуры и экономики Юго-Востока.
После таких заявлений становится понятно, что Украина не заинтересована в мире с ЛДНР. Таким образом происходит только одно – разжигание ненависти, чтобы Киев и дальше мог вести войну против Донбасса.
Мы должны смотреть, что с такой ситуацией делали американцы в поствоенный Германии – это политические ограничения, касательно политической деятельности, также касательно занятия административных должностей. Это зависит от уровня вины перед Украиной. Плюс к этому, все, кто виновен перед Украиной, должны сидеть в лагерях и тюрьмах», – заявил заместитель секретаря Совбеза Украины.
Именно к такой Украине должны возвращаться жители Донбасса? Или к той, которая постоянно обстреливает мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик? Очевидно, что русский народ Донбасса никогда не захочет такого будущего для себя и своих детей, не говоря уже о навязывании с малых лет «европейских ценностей» и переписывании истории…
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Банды Украины. (ООТ).
https://www.youtube.com/watch?v=e0fAbMvKLZY
Это ещё не конец. (ООТ).
https://www.youtube.com/watch?v=EovRnhFznUQ