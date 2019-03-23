Расследование “НИ” Как погиб Виктор Цой.(часть 2).

В первой части расследования независимый эксперт Юрий Антипов показал и доказал главную нестыковку официальной версии: машина Виктора Цоя не могла ехать со скоростью 130 км/час, и скорее всего смертельное ДТП было подстроено. Сегодня анализирует еще один важный пункт: в какое время певец возвращался с рыбалки? Юрий Антипов, технический эксперт В первой части исследования ДТП с машиной Виктора Цоя достаточно просто и наглядно

показано, что, исходя из официальной схемы ДТП, составленной следователем, утверждение о

значительном (свыше 100 км/час) превышении скорости машины В. Цоя является умышленно

абсурдным.

Водитель автобуса, с учётом его реакции, увидел машину В. Цоя на своей полосе движения как

минимум, за 19 метров до точки столкновения. При этом машина Виктора Цоя, отъехав от своей

правой обочины находилась в этот момент от точки столкновения всего в 4 метрах. И если принять

за правду слова водителя (а на основе слов водителя и утверждение следствия), что скорость

автобуса была 70 км/час, то элементарная логика и простейший расчёт говорят нам, что скорость

автомобиля «Москвич-2141» не могла, в принципе, быть выше 15 км/час. И озвученная 27 лет

назад на всю страну причина этого ДТП в большой скорости машины В. Цоя (свыше 100 км/час) -

это просто выдумки следствия, вольно или невольно пытавшего скрыть истинную причину этого

ДТП и смерти В. Цоя. В первой части исследования, наряду с объективными доказательствами, объективно

отметающими утверждение следствия о высокой скорости автомобиля «Москвич-2141», и,

заодно, многочисленные субъективные версии, основанные на этих ложных выводах следствия,

автор этого исследования по этому ДТП в самом конце описал картину произошедшего в тот

роковой день на шоссе. Но описание ситуации, сложившейся на шоссе до ДТП, носящей явно

криминальный характер, было оставлено без доказательств и основывалось только на личном

опыте автора. Т.е. было на момент написания первой части исследования, по сути, субъективным.

Во второй части исследования будут приведены факты, также остававшиеся незамеченными 27

лет и позволяющие сделать разговор о ситуации на шоссе до ДТП предметным и доказывающим

криминальный характер этого ДТП. Субъективные факторы о времени, проведённом на рыбалке Как известно, в тот роковой день (15 августа 1990) года Виктор Цоя встал около 5 утра, чтобы

отправиться на рыбалку. Проехать до места рыбалки надо было около 15 км. Всего. Как

утверждают родственники, по стечению обстоятельств, проснулись в этот момент все, в том числе

и сын Виктора Цоя. Маленький сын не захотел поехать с отцом на рыбалку. Виктор Цой около 6

утра уехал один…. Логика подсказывает, что рыбалка, когда В. Цой приехал на место, началась не

позже половины седьмого утра. И здесь вопрос, которым почему-то никто не задался ранее. А сколько времени продолжалась

утренняя рыбалка Виктора Цоя? Почему - то всеми по умолчанию было принято, что сразу после

рыбалки Виктор Цой сел в машину и нигде не останавливаясь при движении обратно в 11.30

попал в ДТП.

Иными словами, уехал с места рыбалки не раньше 11.15…….

Какие субъективные моменты ставят такой ход событий под сомнение, и что, скорее всего,

Виктор, уехал с рыбалки раньше? 1. Виктор Цой знал, что семья, возможно, не спит (вспоминаем, что все проснулись перед

отъездом на рыбалку) и ждёт его к завтраку. Поэтому не было смысла долго рыбачить. 2. Утренний клёв хорошо идёт на зорьке, но никак тогда, когда солнце приближается к

зениту. 3. Хорошего клёва не было и быть не могло в этот день: день был жаркий и давно не было

дождей (об этих климатических факторах подробно будет рассказано ниже в этом

исследовании). 4. И в доказательство плохого клёва в тот день –после ДТП в багажнике «Москвича-2141»

нашли только две пойманные рыбёшки… Таким образом, не было ни одного фактора, который бы заставил Виктора Цоя сидеть с

удочкой почти 5 часов и задерживаться на рыбалке до полудня. Дома ждали

проснувшиеся домочадцы, и не было клёва. А значит... Виктор Цой, с высокой степенью

вероятности, мог начать возвращаться домой с рыбалки гораздо раньше времени ДТП. Но это пока только субъективные моменты…..

Ещё раз посмотрим на схему ДТП, составленную следователем. Как уже ранее отмечалось, следы

от протектора правых колёс «Москвича-2141», как минимум, на длине 100 метров отпечатались

на грунте правой обочины.

Посмотрим, что же собой представляет обочина на этом участке шоссе.

Как видно, по фото №2, обочина дороги представляет собой суглинок с преимущественным

содержанием песка и заросший травой.



Согласно схеме ДТП (фото№1), на асфальтовом покрытии дороги нет никаких следов от левых

колёс «Москвич-2141». И это не удивительно. Не было никакого заноса и юза автомобиля

Виктора Цоя, в день ДТП не было дождя. Соответственно, асфальтовое покрытие было

совершенно сухим.

Но почему на сухой песчаной обочине, да ещё покрытой травой, остались следы от правых колёс

автомобиля «Москвич2141»? И не просто следы, а, как написано в схеме ДТП, следы протектора

шин.

Посмотрев на фото обочины (фото №2) любой человек, знакомый с эксплуатацией автомобиля,

согласится: чтобы на такой обочине автомобиль оставил свои следы в виде

отпечатавшегося протектора, обочина должна быть, как минимум, влажной. Но в день ДТП не

было дождя….. Более того, в том районе (от Риги до места ДТП менее 50 км), вообще, начиная с 11 августа не

было дождей. За четыре дня до ДТП на землю не упала ни одна капля дождя. Ключевой вопрос№1.

Тогда каким образом, обочина на момент проезда автомобиля Виктора Цоя оказалась

влажной, раз уж шины «Москвича-2141» смогли оставить на ней следы хорошо видимого

протектора? Для ответа на этот вопрос ещё раз посмотрим таблицу на фото №3. И в этот раз обратим

внимание на графу с минимальной температурой. Нас интересует максимальная температура в

районе ДТП днём 14 августа и минимальная температура ночью 15 августа. Итак, за день до ДТП

днём была максимальная температура воздуха 24,5 градуса. Ночью в день ДТП минимальная

температура составила 14,5 градусов. Температурный перепад составил 10 градусов. Таким

образом, был очень большой перепад температуры между дневной и ночной температурами.

Как известно, в Латвии, из-за близости к финскому заливу и наличию водоёмов достаточно

высокая влажность. Как пример, см.фото №4.

Наглядно видно, что в районе места ДТП (от побережья финского залива всего около 2

км) влажность была не менее 65%. Возможно и больше.

А теперь по I-d диаграммме определим точку росы для ночи 15 августа.

Согласно I-d диаграмме, после дневной температуры 24,5 градуса при влажности 65%

точка росы наступает при охлаждении воздуха примерно до 19 градусов.

Как мы знаем, ночью в день ДТП температура опустилась до 14 градусов. А значит,…

была роса. Была роса, в первую очередь, на траве. На траве обочины, в том числе.

И теперь становится понятным, почему на схеме ДТП следователем совершенно

однозначно указана трасса со следами от правых колёс протектора. Правые колёса

машины Виктора Цоя ехали по влажной от росы обочине (песок+трава) и оставляли на ней

чёткие следы протектора.

Аспект №2.

И теперь становится совершенно понятен следующий момент,

зафиксированный на схеме ДТП. Правые колёса «Москвича-2141» катились по влажной от

росы земле обочины. И оставляли на ней следы. Левые колёса при этом катились по

асфальту и следов не оставляли, т.к. не касались травяного покрытия и были сухими.

А вот теперь важный момент в понимании этой ситуации с мокрой от росы обочины.

Машина Виктора Цоя, доехав до мостика, продолжила правыми колёсами ехать по

площадке у мостика. И при этом стала оставлять следы протектора на ней. Но уже на

асфальте !!! Так же, как ранее оставляла следы на обочине. При этом, на асфальте дороги

левые колёса на асфальте не оставляли следа на всём протяжении движения машины.

Это факт, зафиксированный на схеме ДТП, теперь уже с вероятностью, практически

100%, говорит о том, что правые колёса машины В.Цоя были мокрыми, катясь по влажной

от росы земле, и заехав на асфальтированную площадку, оставили отпечатки протектора и

на ней на длине около 2,5 метров (примерно один оборот колеса «Москвича-2141»). Как

все уже понимают, двигаясь по сухой травянистой обочине, колёса на асфальте площадки

не оставили бы следов протектора.

Вывод №1.

А теперь промежуточный вывод, основанный на изложенных выше фактах, и он

достаточно простой.

Виктор Цой возвращался с рыбалки и подъехал к участку шоссе, на котором

произошло ДТП, гораздо раньше времени ДТП. Машина оказалась рядом с местом ДТП

тогда, когда трава на обочине ещё была мокрой от утренней росы.

А это никак не время 11.30 (местное время. Официальное -12.30.).

К этому времени, (в тот день солнце поднялось из-за горизонта в 6 утра и на момент 12.30

находилось уже под углом 45 градусов). День 15 августа был одним из самых жарких в августе, и температура воздуха в тот день была выше 26 градусов (см.

фото №3). И высокая температура способствовала раннему испарению утренней росы.

Итак, субъективные факторы: проснувшаяся рано утром семья и, возможно, ждущая

Виктора Цоя к завтраку, крайне неудачный рыбный клёв – говорят о том, что были все

основания вернуться Виктору Цою с рыбалки раньше полудня.

Объективные факторы – сырые от утренней росы правые колеса машины, оставившие

отпечатки протектора как на песчано-травянистой обочине, так и на участке асфальта у

мостика- подтверждают, что ранее возвращение (задолго до времени ДТП)

действительно было.

Аспект №4.

После того, как доказанной является малая скорость движения «Москвич-2141» на

момент столкновения с автобусом, доказанным является тот факт, что машина Виктора Цоя

оказалась на роковом участке шоссе задолго до самого ДТП, естественным является

вопрос: значит машина Цоя, заехав на обочину на участке шоссе перед местом ДТП и

двигаясь по ней, когда ещё не высохла утренняя роса, должна была на какое то время

остановится. И ожидать появления автобуса.... Как это доказать?

Как ни странно, но эта временная отметка также присутствует на схеме ДТП, составленной

следователем.

Как видно по фото №7, песчано-травянистое покрытие обочины сохраняется как до

мостика, так и после него. Поэтому следы отпечатков протектора от правых колёс после

проезда мостика продолжились (см. фото №1). А вот дальше……

Машина отруливает от обочины, но….

Ключевой вопрос №2

Почему при повторном выезде на асфальт правые колёса машины перестают оставлять

следы протектора на асфальте?

На схеме ДТП следов уже нет. Никаких. Но ведь, если бы машина до и после мостика

двигалась без остановки, то состояние обочины не изменилось бы и мокрые колёса

«Москвича-2141» оставили бы след на повторном выезде на асфальт дороги. Точно также,

как они оставили след при проезде через асфальтовую площадку у мостика. Что могло

измениться? Это может быть только в одном случае, а именно: колёса, ранее

двигавшиеся по сырой от росы, траве, при выезде на асфальт дороги уже высохли. Как и

трава на обочине. Но такое высыхание не может произойти за несколько секунд. Для

этого нужны, как минимум, минуты.

А высыханию от росы правых колёс стоящего автомобиля Виктора Цоя, а также травы на

обочине, способствовала…… «звезда по имени Солнце».

Азимут направления дороги по ходу движения машины Виктора Цоя примерно 120

градусов. И солнце, поднявшееся в 6 утра с азимутом 60 градусов (с левой стороны

дороги), уже, начиная с 10.30, начало освещать правую сторону стоящей машины Виктора

Цоя на обочине после мостика, высушивая мокрые от росы правые колёса и траву

обочины….

Послесловие.

Вот так, казалось бы, «сухая» и пустая схема ДТП, смогла раскрыть картину

произошедшего в тот роковой день. И то, что бездоказательно, только на интуиции

описывалось автором в послесловии к первой части (P.S), теперь получило наглядное

фактическое подтверждение.

Машина Виктора Цоя была остановлена. Остановлена задолго до момента ДТП.

Машина стояла за мостиком на обочине в ожидании появления встречного транспорта.

Затем, включив первую передачу и понажимав на педаль газа (мы помним, что

свидетели рассказывали о рёве двигателя перед ДТП), отпустили сцепление и с

Виктором Цоем отправили машину в сторону встречной полосы.

Источник: https://newizv.ru/article/general/04-04-2017/rassledovanie-ni-kak-pogib-viktor-tsoy-chast2-5a46c67a-6d4a-485a-9e55-a98590c50d33